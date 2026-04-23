OpenSearch متاح الآن على watsonx.data لدعم البحث المؤسسي واسترجاع المعلومات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

OpenSearch هو محرك موزّع للبحث والتحليلات، مفتوح المصدر ومرخّص بموجب Apache 2.0، ومبني على Apache Lucene. ويستضيفه Linux Foundation ويطوره مجتمع واسع من المصادر المفتوحة، كما يواصل المشروع تطوره بفضل مساهمات عدد كبير من المؤسسات، من بينها IBM التي تواصل الإسهام فيه بدور بارز.

ومع دمج OpenSearch في watsonx.data، يمكن للمؤسسات تشغيل تجارب البحث المؤسسي، ومهام سير العمل التحليلية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على محرك استرجاع موحّد وقابل للتوسع.

ويشكّل هذا الإصدار أيضًا مكوّنًا رئيسيًا ضمن OpenRAG، إطار العمل المفتوح والقائم على الوكلاء للاسترجاع الذي أعلنت عنه IBM مؤخرًا، والمصمم لتحويل المعرفة المؤسسية إلى سياق موثوق للذكاء الاصطناعي، بأمان وعلى نطاق واسع. ويجمع OpenRAG ثلاث تقنيات مفتوحة المصدر من الأفضل في فئتها ضمن أساس قابل للتركيب، بما يساعد المؤسسات على الاتصال بمصادر المعرفة المؤسسية، ومعالجة المستندات المعقدة، وتنسيق مهام سير العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل. يوفّر OpenSearch طبقة استرجاع عالية الأداء تُعد عنصرًا أساسيًا في إتاحة هذه الأنظمة.

ومع توسّع المؤسسات في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية البحث على نحو غير مسبوق.