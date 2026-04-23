OpenSearch متاح الآن على watsonx.data لدعم البحث المؤسسي واسترجاع المعلومات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تعلن IBM إتاحة OpenSearch على watsonx.data، بما يضيف OpenSearch، وهو محرك بحث وتحليلات مفتوح المصدر تجاوز عدد تنزيلاته 700 مليون تنزيل، مباشرة إلى منصة بيانات IBM الهجينة للذكاء الاصطناعي.
OpenSearch هو محرك موزّع للبحث والتحليلات، مفتوح المصدر ومرخّص بموجب Apache 2.0، ومبني على Apache Lucene. ويستضيفه Linux Foundation ويطوره مجتمع واسع من المصادر المفتوحة، كما يواصل المشروع تطوره بفضل مساهمات عدد كبير من المؤسسات، من بينها IBM التي تواصل الإسهام فيه بدور بارز.
ومع دمج OpenSearch في watsonx.data، يمكن للمؤسسات تشغيل تجارب البحث المؤسسي، ومهام سير العمل التحليلية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على محرك استرجاع موحّد وقابل للتوسع.
ويشكّل هذا الإصدار أيضًا مكوّنًا رئيسيًا ضمن OpenRAG، إطار العمل المفتوح والقائم على الوكلاء للاسترجاع الذي أعلنت عنه IBM مؤخرًا، والمصمم لتحويل المعرفة المؤسسية إلى سياق موثوق للذكاء الاصطناعي، بأمان وعلى نطاق واسع. ويجمع OpenRAG ثلاث تقنيات مفتوحة المصدر من الأفضل في فئتها ضمن أساس قابل للتركيب، بما يساعد المؤسسات على الاتصال بمصادر المعرفة المؤسسية، ومعالجة المستندات المعقدة، وتنسيق مهام سير العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل. يوفّر OpenSearch طبقة استرجاع عالية الأداء تُعد عنصرًا أساسيًا في إتاحة هذه الأنظمة.
ومع توسّع المؤسسات في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية البحث على نحو غير مسبوق.
ولطالما كان البحث عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى البيانات المؤسسية، إلا أن أهميته تتنامى مع ازدياد أحجام البيانات وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي.
ويتوقع الموظفون تجارب بحث سريعة وبديهية عبر أنظمة المؤسسة، على غرار ما اعتادوه على الويب. وفي الوقت نفسه، تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة على استرجاع المعلومات بجودة عالية للوصول إلى ما تحتاج إليه من معلومات من أجل تقديم إجابات ورؤى مفيدة.
ومع ازدياد تعقيد البيانات المؤسسية، وامتدادها عبر قواعد البيانات وأنظمة الملفات وتطبيقات SaaS ومنصات البيانات، بصيغ مُنظَّمة وشبه مُنظَّمة وغير مُنظَّمة، يصبح التحدي متمثلًا في جمع هذه الأنواع المتنوعة من البيانات ضمن نظام واحد يمكن فهرسته والبحث فيه وتحليله على نطاق واسع.
وهذا يتطلب الجمع بين المطابقة الدقيقة للكلمات الرئيسية والفهم الدلالي، وهو ما تعجز أساليب البحث التقليدية في كثير من الأحيان عن تقديمه بالكفاءة المطلوبة.وهنا تبرز أهمية OpenSearch.
فمع دمج OpenSearch الآن في watsonx.data، أصبح بإمكان الفرق إتاحة إمكانات بحث متقدمة مباشرة داخل منصة البيانات الخاصة بها.
يدعم OpenSearch عدة تقنيات متكاملة لاسترجاع المعلومات:
وتسهم هذه الإمكانات مجتمعة في تحسين جودة البحث عبر مجموعة واسعة من أحمال التشغيل، بدءًا من اكتشاف المعرفة المؤسسية وصولًا إلى التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
صُمم OpenSearch على watsonx.data لدعم أحمال تشغيل عالية الإنتاجية وعلى مستوى بيئات الإنتاج عبر طيف واسع من حالات الاستخدام.
ويمكن للمؤسسات استخدام OpenSearch لتشغيل ما يلي:
ونظرًا إلى أن OpenSearch يعمل على watsonx.data، فإنه يستطيع فهرسة البيانات والاستعلام عنها عبر مصادر مُنظَّمة وغير مُنظَّمة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من قدرات الحوكمة والأمان والتكامل التي توفرها المنصة.
وسرعان ما أصبح OpenSearch واحدًا من أكثر محركات البحث مفتوحة المصدر انتشارًا، مدعومًا بمجتمع متنامٍ بوتيرة سريعة ومئات الملايين من التنزيلات حول العالم.
ومن خلال إتاحة OpenSearch على watsonx.data، تجمع IBM بين مرونة المصادر المفتوحة والإمكانات التشغيلية اللازمة لعمليات النشر في بيئات المؤسسات. وبذلك تستطيع المؤسسات الاستفادة من محرك بحث مفتوح وقابل للتوسع، إلى جانب مزايا الحوكمة والأمان والتكامل اللازمة لتشغيل أحمال التشغيل الحيوية.
وباستخدام OpenSearch على watsonx.data، تساعد IBM المؤسسات على الاستفادة من القيمة الكاملة لبياناتها، عبر دعم تطبيقات البحث والتحليلات والذكاء الاصطناعي انطلاقًا من منصة بيانات مفتوحة وموحدة.