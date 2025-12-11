الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

متاحة الآن بشكل عام (GA): راقب الوكلاء أثناء وقت التشغيل باستخدام watsonx Orchestrate

يوفر هذا الإصدار رؤية فورية أثناء التشغيل لوكلائك الفعليين، ما يتيح لك توسيع نطاق الأتمتة المعتمدة على الوكلاء عبر مؤسستك بكل ثقة.

تاريخ النشر 11 ديسمبر 2025
أشخاص في غرفة كمبيوتر وأحدهم يعرض تقديميًا أمام شاشة كبيرة بها بيانات


وكلاء الذكاء الاصطناعي ينتقلون من النماذج الأولية إلى أعباء عمل الإنتاج الحقيقية والمباشرة. ولكن على خلاف التطبيقات التقليدية، فإن الوكلاء يتسمون بأنهم غير حتميين، ومتعددو الخطوات، ويعتمدون على الأدوات؛ لذا فإن فإن مقاييس ’جاهزية النظام‘ وحدها لا تكفي لإخبارك ما إذا كانوا يعملون بموثوقية وأمان وجدوى اقتصادية.

لهذا السبب نحن متحمسون للإعلان عن توفر الإتاحة بشكل عام GA) لمراقبة الوكلاء في IBM watsonx Orchestrate، المدعوم من خلال التكامل مع IBM watsonx.governance.

ما الجديد في مراقبة الوكلاء

تتيح مراقبة الوكلاء في Watsonx Orchestrate للقائمين على عمليات البناء فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع الوكيل وكيفية أداء الوكيل. وتتمثل الميزة الجوهرية لذلك في القدرة على مراقبة الوكلاء أثناء التشغيل من خلال لوحة بيانات بديهية، تبرز أهم المقاييس الحيوية بمجرد دخول الوكلاء حيز التنفيذ.

بفضل المراقبة، يمكن للفرق ما يلي:

  • الاطلاع على أداء الوكلاء في الوقت الفعلي بنظرة سريعة، سواءً على مستوى الوكلاء الأفراد أو على مستوى قائمة الوكلاء بأكملها.
  • تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل معدلات النجاح، وزمن الانتقال، واستخدام الرموز المميزة، والعوامل المؤثرة في التكلفة.
  • التعمّق في التفاصيل على مستوى المعاملات لفهم ما حدث بالضبط في تفاعل معين بين المستخدم والوكيل.
  • الكشف عن المشاكل مبكرًا باستخدام إشارات مدعومة بالتتبع تبرز أماكن توقف التدفقات، أو خلل الأدوات، أو تدهور الأداء.

لماذا تعتبر المراقبة مهمة بالنسبة إلى الوكلاء

تعتمد أنظمة المراقبة التقليدية على افتراضات حتمية. يختلف الوكلاء في ثلاثة جوانب:

  • يربطون بين استدعاءات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وخطوات الاسترجاع والأدوات، لذا يمكن أن تظهر الأخطاء في أي نقطة من مسار الاستدلال.
  • يمكن أن تتغير جودة مخرجاتهم بمرور الوقت مع تغير البيانات أو النماذج الأساسية.
  • قد ترتفع تكاليفهم بشكل مفاجئ بناءً على مسارات الحوار واستخدام الأدوات.

تمنحك مراقبة الإنتاج "الحقيقة بشأن وقت التشغيل"، وليس فقط مدة التشغيل. يمكنك التحقق من أن الوكلاء لا يزالون متمتعين بالدقة والأمان والفعالية أثناء خدمتهم للمستخدمين الحقيقيين، ويمكنك الاستجابة بسرعة عندما لا يفعلون ذلك.

كيف تعمل مراقبة وقت التشغيل

بمجرد نشر وكيل في الإنتاج، يلتقط Watsonx Orchestrate تلقائيا بيانات غنية من كل تفاعل. تقوم واجهة المستخدم (UI) الخاصة بمراقبة وقت التشغيل بتنظيم تلك البيانات ضمن 3 طبقات:

  1. السلامة على مستوى الوكيل: عرض ملخص لجميع الوكلاء المنشورين يساعدك في التحديد السريع للوكلاء الناجحين والوكلاء الذين يحتاجون إلى رعاية؛ وذلك بناءً على حجم الاستخدام، ومعدلات النجاح أو الفشل، وأنماط زمن الانتقال.
  2. رؤى على مستوى الرسائل والأدوات: تُظهر المخططات الزمنية تطور الأداء عبر مراحل الحوار واستدعاءات الأدوات؛ مما يمكنكم من تحديد ما إذا كان التباطؤ أو الفشل ناتجاً عن النموذج اللغوي الكبير، أو عملية الاسترجاع، أو نظام فرعي آخر.
  3. رؤى على مستوى المحادثة: مراقبة أداء الوكلاء عبر المحادثات الكاملة متعددة الجولات، وليس فقط التفاعلات الفردية. تبرز طرق العرض التجميعية نقاط توقف المستخدمين، وأي الجولات تؤدي إلى الفشل أو الحاجة إلى تصعيد ومن ثم تدخل بشري. يساعد ذلك الفرق على اكتشاف أنماط التعثر المتكررة، وقياس النجاح الشامل، وتحديد أولويات التحسينات التي ترفع من مستوى إنجاز المهام على أرض الواقع.

إدارة عمليات الوكلاء لإدارة دورة حياة الوكيل بالكامل

تُعد مراقبة وقت التشغيل جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمليات الوكلاء لدينا وجزءًا مهمًا من دورة حياة تطوير الوكيل، حيث إن عمليات الوكيل توفر القدرة على مراقبة وتقييم وتحسين أداء الوكلاء الآمنين والمتوافقين مع المعايير، سواء تم بناؤهم في أي بيئة أو كانوا يعملون في أي مكان.

  • قابلية الملاحظة: يحتاج العملاء إلى رؤية واضحة لكيفية تصرف وكلائهم، أي الخطوات التي يتم تنفيذها، والأدوات التي يتم تفعيلها، والاستجابات التي يتم إنتاجها، سواء أثناء التطوير أو أثناء الإنتاج.  
  • التقييم: لا تزال اختبارات الضغط ما قبل الإنتاج تتم بشكل يدوي وغير مستقر؛ لذا تحتاج الفرق إلى طريقة سهلة ومؤتمتة لاختبار وكلائهم مقابل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام وعبر مصفوفة من المقاييس، بدءاً من "الأمانة" وصولاً إلى "صلة استدعاء الأدوات" و"عدد الرموز المميزة".
  • التحسين: تكافح المجموعات لتحقيق رؤية ثاقبة من كل هذه البيانات. وللتوسع بسرعة، فإنها تحتاج إلى اكتشاف المشكلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل الأسباب الجذرية والتوصيات القابلة للتنفيذ لتحسين أداء الوكيل والتكلفة.

البدء

يمكنك توسيع نطاق الأتمتة الوكيلة عبر مؤسستك بثقة وأمان من خلال مراقبة وكلائك في الإنتاج.

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate