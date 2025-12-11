متاحة الآن بشكل عام (GA): راقب الوكلاء أثناء وقت التشغيل باستخدام watsonx Orchestrate

وكلاء الذكاء الاصطناعي ينتقلون من النماذج الأولية إلى أعباء عمل الإنتاج الحقيقية والمباشرة. ولكن على خلاف التطبيقات التقليدية، فإن الوكلاء يتسمون بأنهم غير حتميين، ومتعددو الخطوات، ويعتمدون على الأدوات؛ لذا فإن فإن مقاييس ’جاهزية النظام‘ وحدها لا تكفي لإخبارك ما إذا كانوا يعملون بموثوقية وأمان وجدوى اقتصادية.

لهذا السبب نحن متحمسون للإعلان عن توفر الإتاحة بشكل عام GA) لمراقبة الوكلاء في IBM watsonx Orchestrate، المدعوم من خلال التكامل مع IBM watsonx.governance.