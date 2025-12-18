الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تعلن IBM عن عمليات أتمتة جديدة بالذكاء الاصطناعي لهندسة الأنظمة القائمة على النماذج وغيرها من الابتكارات لإدارة دورة حياة الهندسة.

في 18 ديسمبر 2025، أعلن فريق IBM Engineering Lifecycle Management عن إصدارات منتجات مهمة ستساهم في تعزيز طريقة عمل فِرق الهندسة في ابتكار وبناء وتسليم الأنظمة المعقدة والحيوية للسلامة والمعرَّفة بالبرمجيات.

تاريخ النشر 18 ديسمبر 2025
خط تجميع للآلات الروبوتية يعمل على منتج.

تم تصميم IBM Engineering AI Hub لأتمتة المهام المتكررة، وزيادة الوضوح، وتسريع عملية اتخاذ القرار لفِرق الهندسة عند بناء الأنظمة القائمة على البرمجيات، والتي غالبًا ما تشمل الأجهزة والإلكترونيات. الإصدار 1.1 يقدِّم وكيلًا جديدًا وتحسينات توسِّع طرق تطبيق الفِرق للذكاء الاصطناعي في هندسة الأنظمة وإدارة المتطلبات وسير العمل.

الإصدار 1.1 من IBM Engineering AI Hub: توسيع الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي لهندسة الأنظمة القائمة على النماذج (MBSE)

من الإضافات الرئيسية إلى الإصدار 1.1 من IBM Engineering AI Hub هو وكيل اكتشاف حالات استخدام هندسة الأنظمة القائمة على النماذج (MBSE)، المصمم لفهم المتطلبات المكتوبة باللغة الطبيعية وإنشاء العناصر النموذجية المقابلة في Rhapsody Systems Engineering وRhapsody 10 (SysML v2 وSysML v1 على التوالي). تساعد هذه الميزة على تقليل الجهد المبذول في النمذجة المبكرة، وخفض العبء الذهني على ممارسي MBSE، وتحسين الاستمرارية الرقمية من خلال التتبُّع بين المتطلبات ونماذج الأنظمة. هذا هو المثال الأول الذي نقدِّمه من بين العديد من عمليات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الممكنة لممارسي MBSE.

يتضمن الإصدار 1.1 من IBM Engineering AI Hub تجارب محسَّنة لتحليل جودة المتطلبات، وملخص عناصر العمل، وضوابط الإدارة التي تُتيح للفِرق تحديد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الأنسب لاحتياجات مؤسستهم.

تهدف هذه التحديثات إلى مساعدة المهندسين على الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر، وتحسين وضوح المتطلبات، وتبسيط عمليات المراجعة، وتسريع سير العمل في النمذجة، مع الحفاظ على سيطرة الخبراء البشريين الكاملة على جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي المقترحة.

الإصدار 7.2 من IBM Engineering Lifecycle Management: توسيع أساس الهندسة

يقدم الإصدار 7.2 من IBM ELM الذي تم إطلاقه حديثًا مجموعة من التحسينات في سهولة الاستخدام والأداء، مصممة لمساعدة فِرق الهندسة على العمل بكفاءة، مع دعم التتبُّع الشامل اللازم للامتثال وتطوير الأنظمة المعقدة. يوفر IBM ELM الأساس لدورة حياة الهندسة لإدارة المتطلبات وسير العمل والاختبارات وإدارة التكوين والتقارير، بالإضافة إلى نمذجة الأنظمة والبرمجيات، والآن مع تحسينات تساعد الفِرق على العمل على نطاق أوسع.

تشمل التحسينات التي تساعد المهندسين على التعاون بشكل أسرع والاستفادة بسهولة أكبر من بيانات الهندسة الرسمية في التقارير ولوحات المعلومات والمستندات التي تم إنشاؤها ما يلي:

  • تجربة تحرير محسَّنة لعناصر العمل والمخرجات الاختبارية، مع إضافة التعليقات المتسلسلة على عناصر نماذج IBM Engineering Rhapsody مباشرةً من المتصفح. 
  • توفِّر قدرات إعداد التقارير الجديدة، تشمل مقاييس تاريخية محددة مسبقًا أو مخصصة موسَّعة، وتحسين عرض التقارير، وتعزيز التتبُّع لمجموعات المتطلبات، لمساعدة قادة الهندسة على الحصول على وضوح أكبر عبر البرامج. تجعل تحديثات النشر، بما في ذلك مخرجات Excel النظيفة وتحسين التعامل مع الصور والجداول، من الأسهل إنتاج مستندات جاهزة للتدقيق.

تشمل التحسينات في التخطيط وتطوير البرمجيات ما يلي:

  • تخطيط أكثر كفاءة، مع الاستفادة من السمات المخصصة في Quick Planner.
  • مهام سير عمل أكثر إنتاجية للمطورين الذين يديرون الكود المصدر في ELM، مع الاستفادة من إضافة VS Code الجديدة لبرنامج Engineering Workflow Management ‏(EWM)، بما في ذلك إمكانية استخدام هذه الإضافة مع Project Bob وأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل الأخرى.

الإصدار 1.6 من IBM Rhapsody Systems Engineering: تعزيز الهندسة القائمة على النماذج للمنتجات المعقدة

تؤدي هندسة الأنظمة دورًا متزايد الأهمية في تطوير الأنظمة متعددة التخصصات والقائمة على البرمجيات. بالإضافة إلى وكيل اكتشاف حالات استخدام MBSE، يقدِّم الإصدار 1.6 من IBM Rhapsody Systems Engineering قدرات جديدة لفِرق الأساليب والأدوات، وكذلك لشركاء OEM وISV؛، لتمكينهم من تخصيص وتوسيع Rhapsody Systems Engineering لمجتمعات المستخدمين لديهم. وتم تصميم تحسينات إضافية في تجربة المستخدم لتقليل الجهد والعبء الذهني على الممارسين.

ما الخطوات التالية؟

تعمل IBM على الابتكار لمساعدة الفِرق الهندسية على الابتكار بشكل أسرع. للمزيد من المعلومات حول هذه الإصدارات الجديدة، احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع خبراء IBM Engineering Lifecycle Management أو راجِع الموارد أدناه.

استكشِف Engineering AI Hub 1.1

اكتشِف Engineering Lifecycle Management 7.2

اطَّلِع على Rhapsody Systems Engineering v1.6

ملف تعريف IBM Engineering Rhapsody 10.0.2 لوكيل اكتشاف حالات استخدام MBSE.

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM