مع تقديم وظائف إضافية جديدة لإصدار خوادم IBM® Db2 Advanced Enterprise Server Edition وإصدار خوادم IBM® Db2 Enterprise Server Edition، نجحت شركة IBM في توسيع نموذج "أحضر ترخيصك الخاص" (BYOL) ليشمل التراخيص المستندة إلى PVU لهذه الإصدارات، مما أتاح للعملاء الذين يشترون الوظائف الإضافية نشر تراخيص PVU الحالية على Amazon RDS. الوظائف الإضافية التي تم تقديمها حديثًا هي:
منذ تقديمه، اقتصر نموذج "أحضر ترخيصك الخاص" (BYOL) لنموذج Amazon RDS لـ Db2 على الإصدار المتقدم من IBM® Db2 والإصدار القياسي من IBM® Db2 مع التراخيص المستندة إلى VPC.
لأغراض حساب VPCs للوظائف الإضافية، عندما ينشر سعة vCPU الكاملة للمثيل، ستقوم IBM بالنظر في 70 PVUs = 1 VPC = 1 النواة المادية = 2 vCPUs لجميع مثيلات EC2 التي قامت بنشر أعداد النواة المادية الخاصة بها على صفحة EC2 "النوى المادية بواسطة Amazon EC2 Instance Type"، حيث يكون عدد وحدة المعالجة المركزية الافتراضية ضعف المراكز الفعلية (بمعنى أن درجة الخيوط الفائقة/الخيوط المتعددة المتزامنة (SMT) مضبوطة على (2). راجع نوى ومؤشرات ترابط وحدة المعالجة المركزية لكل نواة وحدة المعالجة المركزية لكل نوعمثيل.
يعكس تقديم هذه الوظائف الإضافية التزام IBM بالاستمرار في تقديم خيارات ترخيص مرنة وقوية على السحابة لحماية وتوسيع استثماراتك الحالية في Db2.
يعتمد الدعم الفني للبرنامج على سياسة دورة الدعم 5 كما هو موضح بالتفصيل في صفحة سياسات دورة حياة دعم برامج IBM . قد تتوفر تفاصيل إضافية في صفحات دورة حياة المنتج:
يمكن لعروض IBM Support توفير خدمات إضافية والمساعدة في إطالة عمر استثمارك البرمجي. لمزيد من المعلومات، راجع Advanced Support وIBM Extended Support.
