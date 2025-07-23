قابلية ملاحظة الشبكات مع IBM SevOne 8.0: ضرورة استراتيجية في عصر التعقيد.

24 يوليو 2025
مع سعي المؤسسات إلى تقديم تجارب سلسة وخدمات مرنة، تجد فرق عمليات الشبكة (NetOps) نفسها تحت ضغط متزايد. لم يَعُد التحدي مقتصرًا على الحفاظ على استمرارية التشغيل، بل أصبح يشمل الأداء والسياق وسرعة الاستجابة وقابلية التوسع عبر مزيج من الأنظمة القديمة والبنى الحديثة الموزعة. وفي قلب هذا التحول يكمن سؤال بسيط مخادع: هل تعرف ما يحدث في شبكتك؟
مع إطلاق IBM SevOne 8.0، نجيب عن هذا السؤال بثقة - وبخطوات عملية. يمثِّل هذا الإصدار حجر الزاوية للمؤسسات التي تَعتبِر قابلية الملاحظة أكثر من مجرد ضرورة لتكنولوجيا المعلومات، بل أداة تمكينية للأعمال.
على مدى العقد الماضي، تحوَّلت الشبكات من أصول مادية إلى أنظمة ذكية معرَّفة بالبرمجيات. تعمل التطبيقات عبر السُحُب العامة، وتجتاز شبكات SD-WAN، ويتم نشرها عبر مجموعات الحاويات التي تتوسع في غضون أجزاء من الثانية. لم يَعُد نموذج المراقبة القديم -الحدود الثابتة، والبيانات المعزولة، والترابط اليدوي- مستدامًا.
تتطلب الشبكات اليوم قابلية الملاحظة: فهم مستمر وسياقي وقابل للتنفيذ لما يحدث عبر سلسلة تقديم الخدمات الرقمية بأكملها. ومع ذلك، لا يزال العديد من المؤسسات يعتمد على أدوات متفرقة ومعرفة ضمنية لتفسير مشكلات الأداء. يؤدي هذا إلى انقطاعات طويلة، وعدم الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وفي النهاية، خسارة الإيرادات.
ولا يمكن لمؤسسات الغد أن تتحمل هذا الخطر. يجب أن تتطور قابلية ملاحظة الشبكات لتلبية احتياجات البنى الموزعة بشكل كبير والمزودة بالذكاء الاصطناعي وفي الوقت الفعلي.
تم تصميم IBM SevOne 8.0 لمساعدة فرق NetOps على استعادة السيطرة في البيئة الفوضوية. فهو يوفر الوضوح والسرعة والرؤى اللازمة لإدارة البنية التحتية الحديثة بثقة.
إليك ما يجعل SevOne 8.0 خطوة استراتيجية متقدمة:
هذه القدرات ليست مجرد تحسينات تقنية، بل محفزات للمرونة التشغيلية للأعمال. في عالم تُعَد فيه الأجزاء من الثانية مهمة، يمكن أن تكون القدرة على رؤية سلوك الشبكة وفهمه واتخاذ إجراءات بناءً عليه هي الفارق بين الريادة والتأخر.
يقدِّم SevOne 8.0 عددًا من الميزات المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات.
جمع سجل تدفق AWS
تُعَد سجلات التدفق مصدرًا غنيًا بالرؤى. في نسخة المعاينة الخاصة، يضيف SevOne 8.0 دعم جمع سجلات تدفق AWS VPC وTransit Gateway (TGW)، ما يُتيح للفرق اكتشاف الحالات الشاذة، وتحليل سلوك حركة المرور، والتحقيق في الأحداث الأمنية برؤية شاملة عبر الخدمات السحابية، ومناطق التوافر، وأعباء العمل.
قدرات محسَّنة في Data Insight
مع التصفية الذكية للتدفقات، يمكن للفرق الآن التعمق في أنماط حركة المرور الخاصة بالتطبيقات. سواء عند عزل التطبيقات التي تستهلك عرض نطاق كبيرًا، أم تتتبع تدهور مستويات الخدمة، أم تحليل سلوك البروتوكولات، يوفر SevOne السياق اللازم لاستكشاف المشكلات بسرعة وذكاء. تُسهم الإضافات الجديدة مثل صفحات Alert Policy Manager وCluster Manager في Data Insight (DI) في تعزيز التحكم والرؤية بشكل أكبر. أصبحت هذه القدرات الآن متاحة من خلال تصميم ومظهر جديد يعزز سهولة الاستخدام ويبسِّط تجربة المستخدم.
مراقبة SD-WAN الموسَّعة
مع دعم Palo Alto Prisma وCisco SD-WAN وHPE Aruba SD-WAN (سابقًا SilverPeak)، يُزيل SevOne 8.0 النقاط العمياء في حركة المرور الموجَّهة عبر SD-WAN. يمكن لفرق عمليات الشبكة الآن الحصول على رؤية كاملة لصحة الأنفاق، وزمن الانتقال، والفقد، والإرسال المتقطع، وتجربة التطبيقات عبر الشبكة الواسعة (WAN). يُتيح ذلك تحديد السبب الأساسي للمشكلات بشكل أسرع، والالتزام بمستويات الخدمة (SLA) بشكل أفضل، وتقديم تجربة مستخدم سلسة - حتى عبر الشبكات الموزعة جغرافيًا.
مهام سير عمل التكامل المبسَّطة
يقوم SevOne 8.0 بتبسيط سير عمل التكامل من خلال تضمين عناصر واجهة Wi-Fi ضمن البنيات الأساسية في Data Insight، ما يقلِّل الخطوات اليدوية ويسرِّع الوصول إلى الرؤى لمراقبة Wi-Fi. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال عدة تحسينات على جميع الإضافات (plugins) في IBM SevOne لجعل العملية أكثر سلاسة، بحيث يمكن للمستخدم الانتقال من التكامل إلى الحصول على الرؤى خلال دقائق. رغم أن إنشاء التقارير يظل مرنًا، فإن هذه التحسينات تبسِّط الإعداد الأوَّلي وتحسِّن كفاءة سير العمل بشكل عام.
توسيع مراقبة منصة Google Cloud Platform (GCP)
مع اعتماد المؤسسات منصة Google Cloud Platform (GCP) لتشغيل أعباء العمل، تصبح الرؤية الشاملة وقابلية الملاحظة أمرًا حيويًا. يقدِّم SevOne 8.0 مراقبة متقدمة لـ GKE (Google Kubernetes Engine) وGCP Load Balancers، ما يمنح الفرق رؤية موحَّدة لسلامة المجموعة ورؤًى حول موازنات الأحمال الإقليمية والعالمية وأنواع الشبكات المختلفة.
قد يكون من السهل اعتبار قابلية ملاحظة الشبكة من مسؤوليات فرق العمليات. لكن الحقيقة أن الأمر يمثل ضرورة على مستوى المؤسسة بأكملها. يمكن أن تؤثِّر فترات التعطل، وزمن الانتقال، وتجربة المستخدم السيئة مباشرةً في سمعة العلامة التجارية، والاحتفاظ بالعملاء، والإيرادات.
ضَع في اعتبارك أن متوسط تكلفة توقف تطبيق حيوي عن العمل هائل. لكن بعيدًا عن الخسائر المالية الفورية، هناك أضرار طويلة الأمد للسمعة، وزيادة معدل فقدان العملاء، وفقدان الثقة في السوق.
يمنح SevOne 8.0 المؤسسات القدرة على التخفيف من هذه المخاطر بشكل استباقي، وليس بشكل تفاعلي. فهو يُنشئ نموذج تشغيل ديناميكيًا يتم فيه اكتشاف المشكلات قبل أن تؤثِّر في المستخدمين، وتتعاون الفرق من خلال مشاركة الرؤى، لتصبح الشبكة أداة للابتكار بدلًا من أن تكون عائقًا.
الكنز الحقيقي لعمليات المؤسسات هو الاستقلالية: أنظمة قادرة على التشخيص الذاتي، وإصلاح نفسها، وتحسين أدائها تلقائيًا. رغم أن هذه الرؤية لا تزال بعيدة المنال، يأخذنا SevOne 8.0 خطوة حاسمة نحو تحقيقها.
مع استخدام تحديد الأساسيات الذكي، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبيهات ذات الحلقة المغلقة، يمكن للفرق تفويض التشخيصات المتكررة والتركيز على المهام الأعلى قيمة. تُتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أتمتة سير عمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). يتيح الدعم المدمج للخرائط الخدمية وLiveMaps اتخاذ القرارات بصريًا وفي الوقت شبه الفعلي.
معًا، تُتيح هذه القدرات للمؤسسات توسيع نطاق المراقبة بالتوازي مع توسع البنية التحتية - دون زيادة التكاليف أو التعقيد.
يدعم SevOne الذكاء الشبكي لبعضٍ من أكبر وأكثر المؤسسات تعقيدًا في العالم - بما في ذلك البنوك العالمية، والشركات الرائدة في قطاع الاتصالات، ومقدِّمو الخدمات من الفئة الأولى (Tier-1). هؤلاء العملاء لا يحتاجون إلى لوحات معلومات فقط، بل يحتاجون إلى حلول مرنة، وقابلة للتوسع ومصممة للعمل في الوقت شبه الفعلي وعلى نطاق واسع.
يواصِل SevOne 8.0 هذا الإرث من خلال بنية تدعم جمع البيانات بكميات كبيرة، وتكامل مرن لواجهات برمجة التطبيقات، وأداء محصَّن عبر الحافة، والنواة، والسحابة.
يعزز استحواذ IBM على Pliant قدرتها على دمج المراقبة مع الأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، لإنشاء منصة موحَّدة لذكاء البنية التحتية الرقمية.
في 24 يوليو 2025، سيصبح IBM SevOne 8.0 متاحًا للجميع. هذا لا يمثل مجرد إطلاق منتج فحسب، بل هو علامة بارزة في مسيرة التحول نحو البنية التحتية الذكية.
تدعو IBM قادة المؤسسات والمهندسين المعماريين والمشغِّلين لاستكشاف الإمكانيات التي توفرها قابلية الملاحظة الاستباقية والسياقية والمؤتمتة.
تعرَّف على المزيد