Netezza NCOS متاح الآن: حيث تلتقي المزايا الاقتصادية السحابية بقوة التحليلات

يعمل Native Cloud Object Storage (NCOS) على توسيع تسلسل التخزين الهجين في Netezza من خلال السماح لك بإنشاء جداول مباشرة على وحدات تخزين الأجسام السحابية، بحيث يمكنك الاستفادة من سعة غير محدودة تقريبًا مع تلبية توقعات السعر/الأداء التي تتطلبها أحمال التشغيل التحليلية الخاصة بك.

يمكن للبيانات التي تتطلب سعة تخزين كبيرة أو البيانات الأقل استخدامًا أن تستقر في وحدات تخزين أجسام اقتصادية، بينما تستمر أحمال التشغيل الحساسة للأداء في الاستفادة من تخزين الكتل عالي الأداء ضمن تجربة Netezza المألوفة نفسها. ويمكن للتطبيقات الحالية المصممة لتخزين الكتل أن تعمل مع تخزين الأجسام من دون أي تغييرات في الكود أو التكوين.

صُمم NCOS بحيث يكون غير مرئي، ويتعامل مع كل التعقيدات في الخلفية حتى يتمكن متخصصو البيانات لديك من التركيز على التحليلات، وليس على البنية التحتية.