Netezza في عام 2026: دعم مستقبل التحليلات المؤسسية

تعكس استثماراتنا المستمرة في الهندسة والابتكار في خارطة الطريق والتكامل في النظم البنائية الهجينة مدى تركيز IBM على تقديم محرك تحليلات فائق وجاهز للمستقبل.
توفر منصة Netezza البساطة والسرعة والموثوقية عبر نماذج النشر المختلفة—بدءًا من السحابة المُدارة بالكامل وصولاً إلى خيارات BYOC والأجهزة المحلية والبرمجيات فقط—حتى تتمكن المؤسسات من إجراء التحليلات في البيئة الأكثر ملاءمة لأعمالها. على مدى السنوات القليلة الماضية، أدى هذا الالتزام إلى واحدة من أهم دورات الابتكار في تاريخ Netezza.
بينما نتطلع إلى عام 2026، فإن استثماراتنا في المنتج ليست مستمرة فحسب، بل تتسارع عبر السحابة والبيئات المحلية والهجينة والحوكمة والأمان وأحمال التشغيل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً جذريًا في كيفية نشر العملاء لمنصة Netezza واستهلاكها.
شهد أوائل عام 2024 توسعًا في عروض NPSaaS المدارة بالكامل على AWS وAzure، مع توسع مرن، ودعم IAM/SAML/OIDC، ومراقبة أفضل، وتسعير قائم على نظام الدفع حسب الاستخدام، ما أدى إلى تسريع الوقت المناسب للقيمة وتقليل الأحمال التشغيلية بشكل كبير.
لقد واصلنا توسيع خيارات النشر من خلال خيارات "استخدم سحابتك الخاصة (BYOC)"—أولاً على AWS، ثم على Azure—ما أتاح للعملاء تشغيل Netezza مباشرة داخل VPCs الخاصة بهم باستخدام نفقاتهم السحابية الملتزم بها، مع الحفاظ على ضوابط الأمان والشبكة المفضلة لديهم.
وفي الوقت نفسه، وسعنا نطاق خدمات Netezza إلى ما هو أبعد من البرمجيات كخدمة. لقد أصبح الجيل التالي من جهاز Barracuda المحلي متوفرًا بشكل عام في عام 2025، مقدمًا أداءً أعلى، ومسارات انتقال سلسة من Hammerhead، وإمكانية التحديث حسب الوتيرة التي يفضلها العميل. ومع إطلاق خيار البرمجيات فقط، أصبح بإمكان المؤسسات الآن تشغيل Netezza على أجهزة x86 الخاصة بها أو على بيئات OpenShift، مع دعم عمليات النشر المعزولة بالكامل عند الحاجة.
تمنح هذه التطورات مجتمعةً العملاء الحرية الكاملة في اختيار نموذج النشر الذي يناسب بنيتهم واحتياجاتهم التنظيمية على أفضل وجه.
إلى جانب خيارات النشر، واصلنا تحسين محرك Netezza الأساسي.
طرحنا إمكانات أصلية لتخزين الكائنات السحابية تفصل بين الحوسبة والتخزين على السحابة، ما يتيح مستويات جديدة من كفاءة التخزين على نطاق واسع. وعززنا التكامل مع تنسيقات الجداول المفتوحة من خلال دعم Apache Iceberg، وأضفنا ميزة Time Travel لتتبع الإصدارات القديمة، وقدمنا إدارة بيانات وصفية موحدة تبسط بُنى مخازن البيانات الهجينة. وقد أدت هذه التحسينات التي طرأت على عمليات التكامل مع watsonx.data إلى توسيع نطاق الاتصال بالنظم البنائية، بما في ذلك دعم Hadoop/Hive مع Kerberos وتقديم تحسينات أداء أفضل.
كما قدمنا الابتكارات التي تجعل العمليات أسهل وأكثر ذكاء، مثل Netezza Database Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبفضل تمكين استكشاف الأخطاء وإصلاحها باللغة الطبيعية، واسترجاع المقاييس، ومعارف التكوين، أصبح بإمكان مسؤولي قواعد البيانات حل المشكلات بشكل أسرع من دون الحاجة إلى البحث في السجلات أو الوثائق.
تؤكد التحسينات التي طرأت على المراقبة والتنبيه والتكرار—إلى جانب الإنجازات الأمنية الرئيسية مثل شهادات HIPAA-Ready وSOC 2 Type 2—مدى تركيزنا على الموثوقية والثقة.
تستند خططنا لعام 2026 إلى الزخم الذي شهدته السنوات القليلة الماضية من خلال الاستثمارات المركزة عبر عمليات النشر السحابية والمحلية والهجينة. ونخطط لتوسيع نطاق تغطية Netezza على السحابة المتعددة من خلال دعم خيارات BYOC على منصة Google Cloud Platform، ما يمنح العملاء خيارًا آخر لتشغيل Netezza ضمن بيئاتهم السحابية الخاصة.
في البيئات المحلية، من المخطط تزويد أجهزة Barracuda بميزة تخزين الكائنات الأصلية مع التخزين متعدد الطبقات للاحتفاظ بالبيانات بتكلفة أقل، إلى جانب توفير ترقيات معيارية وتوسيع العُقد في مكانها لتبسيط التوسع والصيانة. أما على السحابة، فمن المخطط أن تتطور NPSaaS وBYOC على AWS نحو بنية تخزين كائنات بحتة، مصممة لتحسين TCO ودعم التحليلات على نطاق أوسع. ومن المتوقع أن تُستكمل هذه التحديثات بتحسين التعافي من الكوارث، وتعزيز التوافر وقابلية التوسع.
كما نخطط لتعزيز إمكانية التشغيل البيني على Netezza من خلال عمليات تكامل تشمل فهرس Iceberg REST على Azure، وUnity Catalog، والاتصال مع AWS Glue وAzure Purview، ما يجعل الحوكمة الهجينة وإدارة البيانات الوصفية أكثر توحيدًا. ومن المخطط إجراء تحديثات إضافية لقابلية التوسع بهدف دعم معالجة النصوص غير المنظمة ونماذج التعلم الآلي (ML) المخصصة داخل المحرك.
عبر نماذج النشر، نخطط أيضًا لترقية المنصة إلى RHEL 9 وتوسيع نطاق تغطية SOC 2 Type 2، ما يعزز التزامنا بالأمن والتميز التشغيلي.
يعكس تطور Netezza احتياجات عملائنا: البُنى الهجينة، ومرونة السحابة المتعددة، والتنسيقات المفتوحة، والتعاون المحكوم، والأتمتة الأكثر ذكاءً، وأحمال التشغيل الجاهزة للذكاء الاصطناعي. الاستثمارات التي قدمناها— والتي لا نزال نقدمها—مصممة لضمان بقاء Netezza محركًا للبساطة والأداء والموثوقية لسنوات قادمة.
