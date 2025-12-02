Mistral Large 3 متوفر الآن على IBM watsonx
الجمع بين الابتكار الذي صممته شركة IBM والتعاون الإستراتيجي الذي يسرع من نتائج العملاء ويعزز تمايز المنتجات.
اليوم، يسعدنا أن نعلن أن Mistral Large 3—أحدث نموذج أساس متعدد الوسائط من Mistral للذكاء الاصطناعي—متاح الآن على موقع ®IBM watsonx. بصفتها شريكًا في الإطلاق، تقدم IBM هذا النموذج مفتوح الوزن من الجيل التالي إلى العملاء فور إصداره، مواصلةً التزامها بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الآمن والمفتوح والجاهز للمؤسسات عبر النظام البنائي بأكمله.
Mistral Large 3 هو نموذج مرخص من Apache 2.0 للأغراض العامة يتميز ببنية Mixture of Experts مع 41 مليار معلمة نشطة و675 مليار معلمة إجمالية. إنه يقدم أداءً رائدًا للسياق الطويل يصل إلى 256 ألف رمز وتتبعًا موثوقًا به للتعليمات واستدلال متعدد الوسائط عبر النصوص والصور وسلوكًا متسقًا عبر النطاقات المختلفة، ويُعد مناسبًا لأحمال تشغيل المؤسسات المُتطلبة.
بفضل حجمه وكفاءته وفهمه القوي للسياق الطويل، يُمكِّن Mistral Large 3 مجموعة واسعة من التطبيقات عالية القيمة، بما في ذلك:
بالنسبة إلى العملاء الذين يعملون على الحافة أو يتطلبون عمليات نشر محلية خفيفة الوزن، ستقدم IBM أيضًا سلسلة Ministral 3 (نماذج 3B و8B و14B) عبر متغيرات الأساس والتعليمات والاستدلال، وجميعها متعددة الوسائط ومرخصة بموجب Apache 2.0.
سيتم تشغيل Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) في تكوين متعدد المستأجرين في مركز بياناتنا في دالاس، مع توفر عمليات النشر عند الطلب عبر مواقع IBM العالمية في دالاس وفرانكفورت وسيدني وتورنتو.
وقد أثبتت شركة IBM، التي حصلت مؤخرًا على لقب الشركة الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعلم البيانات ومنصات التعلم الآلي لعام 2025، قوتها المستمرة في تقديم ذكاء اصطناعي مرن وجاهز للمؤسسات. من خلال watsonx.ai—المبني على Red Hat OpenShift—تحصل المؤسسات على مجموعة موحدة من أطر العمل والنماذج والأدوات وخيارات النشر مفتوحة المصدر والمملوكة، ما يُمكِّن الفرق من العمل حيث توجد بياناتها دون الاحتكار لمنتج معين.
يمنح هذا النهج المفتوح والمعياري الشركات الحرية وقابلية التوسع التي تحتاجها لاختيار النموذج الذي يحسن التكلفة والأداء لتلبية احتياجات أعمالها والانتقال بسلاسة من مرحلة التجريب إلى الإنتاج وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
ويستند هذا الإعلان إلى التعاون المتزايد بين IBM وMistral ويؤكد على إيماننا المشترك بأن النماذج المفتوحة تسرّع من وتيرة الابتكار في المؤسسات. تعمل شركة IBM على توسيع نطاق إستراتيجيتها المفتوحة ومتعددة النماذج مع Mistral، ما يتيح للعملاء على مستوى العالم -وخاصة في أوروبا- إمكانية الاستفادة من القوة المشتركة بين IBM والذكاء الاصطناعي لـ Mistral ومنصة watsonx لبناء الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشره وتوسيعه بطريقة فعالة ومرنة ومسؤولة.
إن شراكتنا مع Mistral وتوافر نماذجها الأفضل أداءً ضمن محفظة watsonx يعزز من إستراتيجية النماذج لدينا من خلال الجمع بين الابتكار الذي صممته شركة IBM والتعاون الإستراتيجي الذي يسرع من نتائج العملاء ويعزز من تمايز المنتجات. يحافظ هذا النهج على ريادة IBM في طليعة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مستفيدةً من أفضل ما يقدمه الابتكار المفتوح المصدر وابتكار الشركاء، مع منح العملاء المرونة في الاختيار من قائمة واسعة من نماذج الأساس لتعظيم الإنتاجية.
