سجلات طويلة المدى، تأثير قصير المدى: ما الجديد في IBM® Guardium Data Protection 12.2.1
تمثِّل البوابة الطرفية الجديدة وميزة الاحتفاظ الطويل بالسجلات حلولًا حقيقية للتحديات اليومية مثل تعقيد الأنظمة، وارتفاع التكاليف، وتأخر التحقيقات.
مع إصدار IBM® Guardium Data Protection 12.2.1، تساعد ميزتان رئيسيتان -البوابة الطرفية وميزة الاحتفاظ الطويل بالسجلات- فِرق الأمن على العمل بذكاء أكبر، وتقليل الجهد، والحصول على سيطرة أفضل على البيانات الحيوية.
لفترة طويلة، كان الاحتفاظ بالبيانات مجرد أمر يجب التعامل معه. الاحتفاظ بالسجلات، وتلبية المتطلبات، وتخزين كل شيء لسنوات طويلة. لكنها كانت مصحوبة بتكاليف مرتفعة، وأدوات معقدة، وقيمة يومية محدودة جدًا. تتعرض فِرق الأمن والامتثال اليوم لضغوط من كل جانب. تزداد اللوائح صرامة، وتصبح عمليات التدقيق أكثر تفصيلًا، وتتطلب الحوادث إجابات أسرع.
معظم الفرق تعلم بالفعل أن بياناتها مشتتة، وأن عمليات التدقيق أصبحت أكثر صعوبة، وأن الاستجابة لطلب وصول قديم منذ ثلاث سنوات قد تستغرق ساعات، وربما أيام. هنا يأتي دور هذه الميزات الجديدة لتبسيط العمل ومنحك سيطرة حقيقية دون زيادة التعقيد أو التكلفة.
تساعدك بوابة الحافة في الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لنشاط البيانات، مباشرةً في مكان حدوثها. تم تصميمها للعمل في بيئات Kubernetes، ويمكن نشرها بالقرب من مصادر بياناتك مع تقليل الحاجة إلى البنية التحتية والتعديلات اليدوية.
إليك ثلاث ميزات رئيسية لبوابة الحافة:
بالنسبة إلى المحللين، يعني هذا أن التنبيهات والسجلات أصبحت أكثر دقة وفي الوقت المناسب. بالنسبة إلى المهندسين المعماريين، يعني ذلك سهولة أكبر في النشر والصيانة. أما بالنسبة إلى القيادة، فهو يدعم إجراء عمليات أكثر كفاءة وتقليل إجمالي تكلفة الملكية.
إذا كانت بوابة الحافة تحسِّن طريقة جمع البيانات، فإن الاحتفاظ الطويل بالسجلات يغيِّر طريقة استخدامها. بدلًا من تخزين سنوات من السجلات في أنظمة يصعب الوصول إليها، يُتيح Guardium Data Protection الآن الاحتفاظ بها في تخزين كائنات منخفض التكلفة يمكن البحث فيها وإعداد تقارير عنها عند الحاجة.
فيما يلي ثلاث مزايا رئيسية للاحتفاظ بالسجلات على المدى الطويل:
بالنسبة إلى المستخدمين، يعني هذا أنه يمكنهم العثور على ما يحتاجونه بسرعة، حتى لو حدث منذ سنوات. لا تحتاج إلى أدوات خاصة أو إجراءات طويلة. بالنسبة إلى القيادة، يوضِّح أن فريقك قادر على الاستجابة للجهات التنظيمية بسرعة ودون ضغوط.
بالنسبة إلى الفِرق التي تُدير مئات أو آلاف مخازن البيانات، يمكن أن يؤدي تأمين كلٍّ منها يدويًا إلى إبطاء عملية التسليم وزيادة المخاطر.
باستخدام أتمتة Terraform من Guardium، يتم دمج التدقيق، وفحص الثغرات، وإضافة مصادر البيانات مباشرةً في عملية التوفير. وهذا يعني أن كل قاعدة بيانات، سواء أكانت سحابية أم محلية، تتم مراقبتها وحمايتها منذ البداية. يوفر هذا الوقت، ويقلل الأخطاء، ويساعد على توسيع نطاق الأمان دون إبطاء الفِرق.
لا يتعلق هذا التحديث بالتحسينات في الواجهة الخلفية فقط. يتضمن Guardium الآن أيضًا لوحة معلومات تنفيذية محدَّثة توفِّر رؤى في الوقت الفعلي حول أداء النظام، وحالة الامتثال، ومقدار الوقت الذي توفِّره الأتمتة للموظفين لديك. سواء أكنت تُدير البرنامج أم تستخدم الأدوات، توفِّر هذه الرؤية دعمًا لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتقليل المفاجآت.
تم تصميم بوابة الحافة الجديدة والاحتفاظ بالسجلات على المدى الطويل خصيصًا للعمل الذي تؤديه فعليًا، وهما ليستا مجرد ميزات جديدة. إنها حلول حقيقية للتحديات اليومية مثل تعقيد النظام وارتفاع التكاليف وتأخر التحقيقات.
فهي تساعد الفِرق على التركيز على حماية البيانات، وليس إدارة الأدوات. وتدعم كلًّا من الأشخاص الذين يؤدون المهام والقادة المسؤولين عنها.