إطلاق خدمة IBM® Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

سحابة الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

24 يونيو 2025

المؤلفون

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

تُعد خدمة IBM® Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) قفزة تحويلية في حلول البيانات والتحليلات السحابية.

هذا العرض المبتكر متاح بشكل عام ويمكّن الشركات من نشر خدمة Netezza مباشرةً داخل السحابة الخاصة (VPC)، وبالتالي تعزيز أمن البيانات وتوفير مرونة أكبر في إدارة البنية التحتية لتلك الشركات. فقد تم تصميم نموذج نشر BYOC لتلبية احتياجات عملائنا المحددة، بغض النظر عن نوع الصناعة أو المكان والمنطقة العالمية. فهو نموذج يوفر المرونة في اختيار بيئة السحابة. ومن خلال الاستفادة من قوة Netezza ونشرها في بيئتها السحابية الخاصة، تستطيع الشركات إحداث تحول في استراتيجية بياناتها السحابية وتحليلاتها.

يعد هذا الحل مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات التي تفضل الحفاظ على التحكم في بنيتها التحتية مع الاستفادة الكاملة من قوة خدمة Netezza. يوفر نموذج نشر BYOC، بجانب عرض SaaS الحالي، الاختيار الأمثل لعملائنا. فسواءٌ أكان الأمر يتعلق بسيادة البيانات أم بالامتثال التنظيمي أم بتفضيل إدارة بيئة السحابة الخاصة بهم، فإن خدمة BYOC تقدم حلًا مقنعًا.

يتواءم هذا العرض بسلاسة مع البيئة السحابية الحالية للعميل. فهو يوفر إطار عمل قويًا للتكامل بحيث يضمن الانتقال السلس بأدنى حد من توقف عمليات الأعمال.

السمات الرئيسية والقدرات

كما أن عرض BYOC لـ Netezza SaaS يوفر العديد من الميزات والقدرات المثيرة:

  • الامتثال المحسّن: يرتقي الحل بالامتثال المؤسسي إلى آفاق جديدة. فمن خلال النشر داخل بيئتها الخاصة، يمكن للشركات تحقيق الامتثال المعزز، وتلبية أكثر المتطلبات صرامة. وهذا يضمن تلبية احتياجات الامتثال الفريدة بالكامل.
  • الأمن والمراقبة والتدقيق: توفر خدمة BYOC رؤية وتحكمًا لا مثيل لهما للعملاء في بيئتهم الخاصة. حيث تتيح المراقبة والتدقيق الدقيقين للبيئة بأكملها، بما في ذلك عناصر التحكم على مستوى الشبكة، مع إمكانية تتبع مقاييس الأداء والأمن وتحليلها بدقة. وهذا المستوى من التفاصيل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الوضع الأمني وضمان الامتثال التنظيمي.
  • اتصال سلس بمصادر البيانات: نجح عرض BYOC في التخلص من الحاجة إلى إعدادات شبكات معقدة أو تكوينات مرهقة. حيث يمكن للشركات الاتصال بسلاسة بالموارد الموجودة داخل حسابات VPC أو الحسابات السحابية الخاصة بها، مما يوفر وصولًا غير مقيد إلى مصادر البيانات. ولا يقلل هذا من وقت الإعداد والمتاعب فحسب، بل يسمح أيضًا للمؤسسات بإنشاء حدود مخصصة خاصة بها وتحديد أذونات الوصول على مستوى دقيق، مما يضمن عزل شبكتها وتأمينها بالكامل.
  • كفاءة التكلفة والبنية التحتية: تم تصميم خدمة IBM® Netezza as a Service BYOC لتحسين التكاليف. حيث إن الشركات لا تدفع إلا مقابل اشتراكات خدمات البرمجيات فقط، بينما يتولى مزود السحابة تكاليف الحوسبة والبنية التحتية. وهذا النموذج يتيح للمؤسسات تطبيق أي خصومات أو أرصدة موجودة لديها مع مزود السحابة، مما يؤدي إلى توفير محتمل في التكاليف.

إحداث تحول في استراتيجية البيانات والتحليلات السحابية الخاصة بك

في مجال البيانات والتحليلات، تعد القدرة على سرعة اتخاذ القرارات المدروسة أمرًا بالغ الأهمية. وتأتي خدمة IBM® Netezza as a Service BYOC لتدعم هذه القدرة من خلال توفير إمكانات تحليلية عالية الأداء. ومن خلال اعتماد وتنفيذ هذا الحل المبتكر، يمكن للشركات تعزيز أمن البيانات وتحسين الامتثال وتحسين التكاليف والحفاظ على التحكم في بنيتها التحتية. كما أنه حل يساعد على الاستفادة من إمكانات التحليلات المتقدمة في البيئة السحابية الآمنة والمرنة.

مع استمرار قيام الشركات بتوليد كميات هائلة من البيانات والاعتماد عليها، فلا شك أن خدمة IBM® Netezza as a Service BYOC ستمثل دورًا محوريًا في مساعدتها على التعامل مع تعقيدات إدارة كل هذه البيانات والتحليلات.

اتخذ الخطوة التالية لإحداث تحول في استراتيجية السحابة والتحليلات اليوم!

تفضل بزيارة WS Marketplace

تعرف على المزيد حول خدمة IBM® Netezza as a Service BYOC

تعرّف على المزيد زيارة AWS Marketplace استكشف IBM® Netezza Performance Server