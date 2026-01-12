تقديم تقييم الأمن السريع للذكاء الاصطناعي: تأمين ابتكاراتك في الذكاء الاصطناعي مع IBM وPalo Alto Networks

يوفر هذا التقييم الذي يستمر لمدة أسبوعين نهجًا منظمًا لاكتشاف وتقييم وترتيب أولويات مخاطر الأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية.
تقدِّم خدمات الأمن الإلكتروني من IBM Consulting، بالتعاون مع Palo Alto Networks Prisma AIRS، تقييم Rapid AI Security Assessment: مشاركة مركَّزة يقودها خبراء لاكتشاف مخاطر الأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في غضون أسبوعين فقط.
مع التبنّي السريع للذكاء الاصطناعي تظهر مخاطر جديدة: أدوار IAM التي تم تكوينها بشكل خطأ، وعمليات نشر الذكاء الاصطناعي الظلي، والأدوات الأمنية المجزأة قد تعرِّض المؤسسات للاختراقات، والفجوات في الامتثال، وتعطيل العمليات. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، فإن 97% من المؤسسات التي أبلغت عن اختراقات متعلقة بالذكاء الاصطناعي كانت تفتقر إلى ضوابط وصول مناسبة، ويمكن أن يزيد نشر الذكاء الاصطناعي الظلي من تكلفة الاختراقات بمقدار 670,000 دولار أمريكي.
لمساعدة المؤسسات على مواجهة هذه التحديات، يقدِّم هذا التقييم الذي يستمر أسبوعين منهجًا منظمًا لاكتشاف وتقييم وترتيب أولويات مخاطر الأمن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية. بالاستفادة من منهجية IBM المثبتة ومنصة Prisma AIRS -الأكثر شمولية في قطاع أمن الذكاء الاصطناعي- يقدِّم التقييم ما يلي:
بعد إتمام التقييم، ستحصل على ما يلي:
يساعد التقييم الأمني السريع للذكاء الاصطناعي المؤسسات على:
يجمع التقييم الأمني السريع للذكاء الاصطناعي المشترك بين منهجية تسليم IBM ومنصة Prisma AIRS في إطار واحد - لتوفير عملية بدء التشغيل والوصول والتقارير بشكل مبسَّط، ليحصل العملاء على رؤى أسرع وأكثر وضوحًا دون الحاجة إلى تجميع أدوات أو فِرق متعددة.
تضم شبكة تسليم IBM العالمية متخصصين حاصلين على شهادات Palo Alto Networks، ما يضمن مستوًى ثابتًا من الجودة والخبرة في جميع المناطق، مع تكييف التوصيات لتتناسب مع اللوائح المحلية وممارسات الشركات.
تساهم قدرات Palo Alto Networks المتقدمة في أمن الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع الخدمات اللوجستية والنطاق التشغيلي من IBM، في تمكين العملاء من تحقيق تغطية حماية أقوى، وتوافر أعلى للحلول، وأداء موثوق به عبر البيئات السحابية المتعددة.
ستعمل كلٌّ من IBM وPalo Alto Networks على إجراء تقييم أمني سريع للذكاء الاصطناعي لمدة أسبوعين لمساعدتك على تأمين عمليات نشر الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وبناء أساس قوي للابتكار المسؤول.