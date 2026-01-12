تقديم تقييم الأمن السريع للذكاء الاصطناعي: تأمين ابتكاراتك في الذكاء الاصطناعي مع IBM وPalo Alto Networks

مع التبنّي السريع للذكاء الاصطناعي تظهر مخاطر جديدة: أدوار IAM التي تم تكوينها بشكل خطأ، وعمليات نشر الذكاء الاصطناعي الظلي، والأدوات الأمنية المجزأة قد تعرِّض المؤسسات للاختراقات، والفجوات في الامتثال، وتعطيل العمليات. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، فإن 97% من المؤسسات التي أبلغت عن اختراقات متعلقة بالذكاء الاصطناعي كانت تفتقر إلى ضوابط وصول مناسبة، ويمكن أن يزيد نشر الذكاء الاصطناعي الظلي من تكلفة الاختراقات بمقدار 670,000 دولار أمريكي.

لمساعدة المؤسسات على مواجهة هذه التحديات، يقدِّم هذا التقييم الذي يستمر أسبوعين منهجًا منظمًا لاكتشاف وتقييم وترتيب أولويات مخاطر الأمن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية. بالاستفادة من منهجية IBM المثبتة ومنصة Prisma AIRS -الأكثر شمولية في قطاع أمن الذكاء الاصطناعي- يقدِّم التقييم ما يلي: