اليوم، تعلن IBM وCobalt Iron عن الإطلاق العالمي لخدمة النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compass لعملاء IBM Cloud، وهو توسّع كبير في التزامهما المشترك لتقديم حماية بيانات حديثة ومؤتمتة وعالية الأمان عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.
وبالاعتماد على الانتشار القوي لخدمة النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compass لـ IBM Power Virtual Server، يقدّم هذا العرض الجديد نفس مستوى الحماية المثبتة بفئة المؤسسات لمجموعة أوسع من أحمال التشغيل التي تعمل في IBM Cloud وداخل البنية المحلية. مع هذا الإطلاق، يحصل العملاء على تجربة نسخ احتياطي كخدمة مُدارة بالكامل وسلسة، ما يبسّط بشكل كبير عمليات النسخ الاحتياطي ويسرّع اعتماد السحابة.
يقضي النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compasss على التعقيد المرتبط تقليديًا ببنية النسخ الاحتياطي. من خلال كتالوج IBM Cloud، يمكن للعملاء الآن:
بفضل عدم الحاجة إلى إدارة الأجهزة أو إجراء أي تكوين يدوي، يمكن للمؤسسات البدء في حماية أحمال التشغيل بسرعة — والتوسع بسلاسة مع نمو بيئتها.
يوفّر عرض النسخ الاحتياطي كخدمة الجديد من IBM Cloud تجربة موحّدة لحماية البيانات عبر مجموعة واسعة من المنصات، بما في ذلك:
نظرًا إلى أن Compass مصمم للبيئات الهجينة ومتعددة السحابة، يمكن للعملاء حماية البيانات ليس فقط داخل IBM Cloud، بل أيضًا عبر البنية التحتية المحلية والسحب العامة الرائدة —بما في ذلك خدمات Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform وAlibaba Cloud— وكل ذلك يُدار بسلاسة من خلال واجهة إدارة واحدة.
يُعد الأمان عنصرًا أساسيًا في هذا العرض الجديد. يجمع النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compasss بين قدرات Cobalt Iron المتقدمة ومرونة IBM Cloud Object Storage الرائدة في المجال، مع الاستفادة من:
والنتيجة هي بيئة محمية بالكامل مصممة لحماية أحمال التشغيل الحساسة من برامج الفدية الضارة والتلاعب والأخطاء التشغيلية.
مع تحول البنى الهجينة ومتعددة السحابة إلى معيار، تبحث المؤسسات عن إستراتيجيات استمرارية موحّدة ومؤتمتة تعمل عبر كل منصة وسحابة. يعالج النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compass هذه الحاجة مباشرةً من خلال توفير ما يأتي:
هذا ليس مجرد نسخ احتياطي بين السحب، بل منصة موحّدة واحدة لحماية البيانات على مستوى المؤسسة بالكامل.
كما يوضح Greg Tevis، نائب الرئيس المسؤول عن الإستراتيجية في Cobalt Iron: "مع هذا الإطلاق، يمكن للعملاء الآن حماية أحمال التشغيل عبر IBM Cloud والسُحب العامة الأخرى ومراكز البيانات المحلية حول العالم، وكل ذلك من خلال تجربة واحدة مبسّطة."
أصبح النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compass متاحًا على الفور عبر جميع مراكز بيانات IBM Cloud حول العالم، بما في ذلك مناطق مثل دالاس، وواشنطن العاصمة، وتورونتو، ومونتريال، وساو باولو، وفرانكفورت، ولندن، ومدريد، وسيدني، وطوكيو، وأوساكا، وتشيناي والمزيد. أينما وُجدت أحمال التشغيل الخاصة بك، يمكنك الاعتماد على وصول منخفض لزمن الاستجابة وحماية متسقة عالميًا من فئة المؤسسات.
ينضم هذا العرض الجديد إلى أكثر من 400 حل مؤسسي في IBM Cloud Marketplace —المستخدمة من قِبل 95% من شركات Fortune 500 وأكثر من 600,000 مستخدم نشط شهريًا— ما يوسّع خيارات العملاء، ويبسّط عمليات الشراء، ويعزّز IBM Cloud كوجهة رائدة لحلول البرمجيات كخدمة من فئة المؤسسات.
أصبح النسخ الاحتياطي المؤتمت الآمن باستخدام Compass متاحًا الآن مباشرة عبر كتالوج IBM Cloud. ابدأ في حماية أحمال التشغيل الخاصة بك باستخدام النسخ الاحتياطي المؤتمت الحديث من فئة المؤسسات، المصمم لعالم السحابة الهجينة ومتعددة السحابة.
