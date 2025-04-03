مقدمة عن OpenPages 9.1: استكشاف قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر والامتثال

يشكِّل IBM OpenPages 9.1 قفزة كبيرة للأمام في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال. من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحسين عناصر واجهة المستخدم، وتوسيع الدعم اللغوي والتقني، يوفر للمؤسسات الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التنظيمية والمخاطر المعقدة في عالم اليوم القائم على البيانات.

سواء أكان ذلك من خلال تعزيز التعاون، أو تعميق الفهم التنظيمي، أو تعزيز التوافق مع السحابة، يعكِس OpenPages 9.1 التزام IBM بتمكين المؤسسات من خلال حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القابلة للتكيف، والذكية والجاهزة للمستقبل.

انضم إلى ندوة الإنترنت حول OpenPages في 10 أبريل 2025