مقدمة عن OpenPages 9.1: استكشاف قدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر والامتثال

الذكاء الاصطناعي أتمتة الأعمال أتمتة تكنولوجيا المعلومات

3 أبريل 2025

المؤلفين

Nelson Pinochet

Principal Tech Sales Leader, IBM OpenPages

IBM

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

يقدِّم OpenPages 9.1 تحسينات كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يُتيح للمسؤولين تحديد بيانات الإدخال بدقة لنماذج الذكاء الاصطناعي. تميزت هذه النسخة الجديدة من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع منصة قوية لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، مع تقديم ما يلي:

  • تعزيز التعاون: من خلال تحسين لوحات التعليقات، والشبكات المتداخلة، وإعادة ترتيب قوالب الاستبيانات.
  • رؤى متعمقة من خلال إعداد التقارير: مع التقرير الجديد لتحليل مرجع الحقول وتحسينات التصدير.
  • واجهة سهلة الاستخدام: خيارات مبسَّطة لإجراء العروض المصورة للبيانات وتكوينها.
  • الامتثال التنظيمي واللغوي: دعم معزز للغة العربية و OAuth 2.0، ما يضمن قابلية الاستخدام العالمي.
  • إدارة مهام سير العمل المتقدمة: توفير تنفيذ سير عمل أكثر كفاءة وتحكمًا

ما برنامج IBM OpenPages؟

تُعَد IBM OpenPages منصة متكاملة لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تم تصميمها لمساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر والتعامل مع التحديات التنظيمية عبر المؤسسة. توفر مجموعة شاملة من الخدمات والمكونات الوظيفية التي تغطي نطاقات متنوعة من المخاطر والامتثال، بما في ذلك مخاطر التشغيل، وإدارة السياسات، وإدارة الضوابط المالية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق الداخلي، وحوكمة مخاطر النماذج، وإدارة الامتثال التنظيمي، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وإدارة استمرارية الأعمال، وإدارة خصوصية البيانات وإدارة مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

ما الجديد في IBM OpenPages 9.1؟

التحسينات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: 
تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:

  • استخدام طرق العرض كمدخلات للنماذج: استغلال طرق العرض كمدخلات لنماذج الذكاء الاصطناعي لتسهيل حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا، مثل أتمتة مراجعة نصوص الالتزامات أو إنشاء تقارير مرحلية لتقييم المخاطر.
  • تحسين إعداد التقارير وتصدير البيانات: يقدِّم ميزة جديدة لتصدير بيانات، ما يُتيح استخراج وتصدير بيانات OpenPages بسلاسة، بما في ذلك العلاقات بين الكائنات، إلى SFTP أو IBM Cloud Object Storage أو AWS S3 لتكامل سهل مع مسارات الذكاء الاصطناعي وأدوات ذكاء الأعمال من الأطراف الثالثة.

تحسينات واجهة المستخدم وتجربة المستخدم
لتعزيز التعاون وتبسيط المهام الإدارية، يقدِّم OpenPages 9.1 ما يلي:

  • الشبكات المتداخلة: تمثيل التسلسلات الهرمية المعقدة للكائنات بصريًا في شبكات عرض المهام أو شبكات العرض، ما يسهل التنقل وفهم العلاقات بين الكائنات الأصل والفرعية.
  • تحسينات لوحات التعليقات: تحسين التعاون بين الفريق من خلال لوحة تحكم لإشعارات التعليقات المستهدفة، وميزة ‎@mention المحسَّنة في لوحة التعليقات الخاصة بعرض المهام، والتحكم الإداري في قوالب البريد الإلكتروني لإشعارات ‏@mention.

تحسينات قالب الاستبيان
لتحقيق تخصيص أفضل في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر، يُتيح OpenPages 9.1 ما يلي:

  • إعادة ترتيب الإجابات: تمكين مؤلفي الاستبيانات من إعادة ترتيب الإجابات ذات الاختيارات الفردية والمتعددة باستخدام خاصية السحب والإفلات أو اختصارات لوحة المفاتيح، مع الحفاظ على التبعيات البيانية المهمة.

إعداد التقارير والتحليلات
تعمَّق في تكوينات OpenPages من خلال:

  • تقرير تحليل مرجعية الحقول: تحديد جميع مواقع التكوين حيث تتم الإشارة إلى حقل معين، ما يوفر رؤى شاملة حول الترابطات البيانية.
  • تحسين تصدير التكوين: التحكم في نطاق التصدير من خلال استبعاد التبعيات الخاصة بملفات الكائنات والعروض بشكل اختياري.

الوصول والتوافق على المستوى العالمي
يوسِّع OpenPages 9.1 نطاق دعمه اللغوي والفني:

  • دعم اللغة العربية: دمج دعم اللغة العربية (مع خيارَي ar-SA وar-AE) لتنسيق النصوص من اليمين لليسار، ما يلبي احتياجات المستخدمين في مختلَف أنحاء العالم.
  • OAuth 2.0 Authorization Server: تعزيز الأمان و التكامل من خلال دعم OAuth 2.0 مع عنصر خادم التفويض (Authorization Server).

تحسينات سير العمل والنظام
لتحسين الكفاءة التشغيلية، يوفر OpenPages 9.1 ما يلي:

  • تحسينات مصمم سير العمل: تحديد الإجراءات الرئيسية لسير العمل في الأعلى للمستخدمين النهائيين وتمكين إنشاء مهام سير العمل النظامية التي يتم تفعيلها فقط بواسطة سير عمل آخر أو برامج جدولة زمنية، ما يدعم إجراء عمليات أكثر أتمتة وتحكمًا.

التوافق مع السحابة
ضمان القابلية للتوسع والأمان في بيئات السحابة، يواصل OpenPages on Cloud التطور مع الإصدار OpenPages on Cloud 9.1.

انطلاقة إلى الأمام مع OpenPages 9.1

يشكِّل IBM OpenPages 9.1 قفزة كبيرة للأمام في إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال. من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحسين عناصر واجهة المستخدم، وتوسيع الدعم اللغوي والتقني، يوفر للمؤسسات الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التنظيمية والمخاطر المعقدة في عالم اليوم القائم على البيانات.

سواء أكان ذلك من خلال تعزيز التعاون، أو تعميق الفهم التنظيمي، أو تعزيز التوافق مع السحابة، يعكِس OpenPages 9.1 التزام IBM بتمكين المؤسسات من خلال حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القابلة للتكيف، والذكية والجاهزة للمستقبل.

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