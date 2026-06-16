تقديم مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل في IBM Guardium لسد فجوة الرؤية

تقدم قدرات جديدة في IBM Guardium—وهي حاليًا في معاينة خاصة—المراقبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، مثل Claude من خلال واجهة برمجة تطبيقات Claude Compliance.
تواجه المؤسسات فجوة متزايدة في مستوى رؤية البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتعامل مع البيانات الحساسة بوتيرة أسرع من مما تستطيع فرق الأمن والامتثال تتبعه.
للمساعدة في سد هذه الفجوة، تقدم قدرات جديدة في IBM Guardium—وهي حاليًا في المعاينة الخاصة—المراقبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، مثل Claude من خلال واجهة برمجة تطبيقات Claude Compliance. تلتقط هذه القدرة بيانات نشاط الذكاء الاصطناعي التفصيلية عبر الموجِّهات، والمستخدمين، والمشاريع، والملفات، وإجراءات الوكلاء، ونشاط MCP والأدوات، والوصول إلى البيانات.
ومع دمج المزيد من الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في سير العمل، تحتاج المؤسسات إلى رؤية لكيفية تفاعل الوكلاء مع بياناتهم لضمان توافقها مع سياسات الأمن والحوكمة التنظيمية. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى رؤية البيانات إلى احتمال انكشافها أو انتهاكات الامتثال.
تبدأ معظم عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ببساطة بشخص يطرح سؤالًا أو يعطي تعليمات. يتم تمرير الموجه، وتعليمات النظام، وأي سياق مقدم إلى النموذج، ويعيد النموذج استجابة بناء على تلك المدخلات. يعتمد الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء على هذا النمط: بدلًا من التوقف عند الاستجابة، يمكن للنموذج العمل مع منسق أو وقت تشغيل وكيل يخطط لمهمة، ويختار الخطوة التالية، ويستدعي أداة، ويتحقق من النتيجة ثم يقرر ما يجب فعله بعد ذلك.
ومع ذلك، للقيام بهذا العمل، يحتاج الوكيل إلى الوصول إلى سياق المؤسسة وأنظمة المؤسسة. تتيح تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) إمكانية استرجاع المعرفة ذات الصلة من المستندات، وقواعد بيانات المتجهات، ورسائل البريد الإلكتروني، والتذاكر، وغيرها من المصادر الداخلية، بما يضمن تزويد النموذج بالخلفية المعرفية المناسبة قبل أن يبدأ في اتخاذ أي إجراء. وتتيح خوادم MCP وموصلات الأدوات الأخرى للوكيل الوصول إلى الملفات، وتطبيقات SaaS، وواجهات برمجة التطبيقات، وقواعد البيانات، وعمليات سير العمل.
هنا ينتقل نظام الذكاء الاصطناعي من الإجابة عن سؤال إلى اتخاذ إجراءات في بيئة المؤسسات. ويتم أيضًا ضبط بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تدريبها على بيانات متخصصة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الاتساق في مجال معين، ولكنه يضيف أيضًا متطلبات حوكمة حول بيانات التدريب، وإصدارات النماذج، والانحراف، والتقييم، والتراجع.
لأغراض المراقبة، ثمة ثلاثة أجزاء من سير العمل القائم على الوكلاء مهمة بشكل خاص للمتابعة:
تربط الحلقة القائمة على الوكلاء بين تلك الأجزاء. يراقب النظام الحالة الحالية، ويخطط للخطوات التالية، ويعمل من خلال أداة أو سير العمل، ويراجع التقييمات ويستمر حتى تكتمل المهمة أو يتطلب الأمر موافقة بشرية. وهذا هو السبب في أن مراقبة الذكاء الاصطناعي الوكيل تتطلب أكثر من مجرد تسجيل على مستوى النموذج. تحتاج فرق الأمن إلى رؤية لموجِّه، السياق المستخدم، والأدوات المختارة، والموافقات المطبقة، والوصول إلى البيانات على طول الطريق.
نظرًا لتعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء وعمليات سير العمل، يمكن أن تظهر فجوات أمنية في عدة نقاط. يمكن أن تؤدي هذه الفجوات إلى عرقلة الإنتاج لأن الفرق لا تستطيع إثبات ما حدث أو من أذن به أو ما إذا كان الإجراء بقي ضمن السياسة. على سبيل المثال:
من دون تقديم إجابات عن الأسئلة الواردة أعلاه، تُترك فرق الأمان للموافقة على الذكاء الاصطناعي الوكيل دون سجل واضح لمكان انتقال المخاطر عبر المطالبات والأدوات والتطبيقات ومخازن البيانات.
تكمن المشكلة في أن الأدلة عادةً ما توجد في أماكن مختلفة. وإذا تعذر ربط تلك السجلات ببعضها، فستجد الفرق نفسها مضطرة إلى إعادة تجميع تسلسل الوقائع يدويًا بعد وقوع حادث أو عند ورود طلب تدقيق. ولتلبية لوائح الامتثال—مثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي—من الضروري جمع جميع هذه التفاعلات والأدلة وربطها معًا لإظهار التسلسل الكامل لنشاط النظام من البداية إلى النهاية.
تبدأ قدرة Guardium الجديدة من خلال إدخال نشاط Claude في طريقة عرض المراقبة من خلال واجهة برمجة تطبيقات Claude Compliance. يمكن لهذا النشاط أن يظهر أي مستخدم شارك، وأي مشروع أو مساحة عمل كان له عمل فيها، والملفات أو المحادثات التي كانت جزءًا من التفاعل، والتغييرات الإدارية أو التكوينية التي حدثت. ويؤسس ذلك للمرحلة الأولى من سير عمل الذكاء الاصطناعي، قبل أن يبدأ الوكيل في الوصول إلى الأدوات أو البيانات.
وبذلك يستطيع Guardium ربط نشاط Claude هذا بطبقة التنفيذ. تساعد بيئات تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وخوادم MCP، وبوابات واجهات برمجة التطبيقات، ومسارات تدقيق الأدوات على توضيح الأداة التي استدعاها الوكيل، والنظام الذي حاول الوصول إليه، وما إذا كان الإجراء قد استدعى خطوة موافقة، وما إذا كان قد اكتمل بنجاح.
يربط Guardium أيضًا سير العمل بمراقبة نشاط البيانات. هنا يمكن للفرق رؤية قاعدة البيانات أو الجدول أو العمود أو الاستعلام أو حدث الوصول المعني، إضافةً إلى تصنيف البيانات الحساسة ونتيجة السياسة وسياق التنبيه. بعبارة أخرى، يوضح ذلك البيانات التي تعامل معها سير العمل القائم على الوكلاء فعليًا.
يجمع Guardium هذه الطبقات معًا من خلال مطابقة التفاصيل التي تربطها، مثل هوية المستخدم، والطابع الزمني، والمشروع، ومعرف التشغيل أو الجلسة، واسم الأداة، وكائن البيانات المستهدف، والتصنيف، ونتيجة السياسة. يعمل هذا الارتباط على تحويل السجلات المنفصلة إلى مخطط زمني واحد يوضح ما طلبه المستخدم، وكيف تصرف الوكيل، والبيانات التي تم الوصول إليها وعناصر التحكم المطبقة. بالنسبة إلى متطلبات مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، يصبح الجدول الزمني هذا هو مسار الأدلة الذي تحتاجه الفِرق لإثبات وجود إشراف فعّال على استخدام البيانات المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
من خلال الجمع بين نشاط Claude وتنفيذ الوكلاء والأدوات ومراقبة بيانات Guardium في منظور واحد، يمكن للمؤسسات الانتقال إلى ما هو أبعد من السجلات المتناثرة نحو نموذج تحكم مؤسسي للذكاء الاصطناعي الوكيل.
مع وجود Claude كأول مصدر لنشاط الذكاء الاصطناعي وGuardium باعتباره طبقة الرؤية والامتثال الشاملة، يمكن للفرق الرقابة على نشاط الذكاء الاصطناعي المستقل عبر حدود الأمان والسياسات ومهام سير عمل التدقيق وإعداد التقارير التنظيمية. يمكن للمؤسسات دعم متطلبات الامتثال الناشئة مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي من خلال تتبع كيفية الوصول إلى البيانات واستخدامها وتوليدها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل.
والنتيجة هي سلسلة أدلة قابلة للتدقيق تربط موجِّهات المستخدمين بأفعال الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى البيانات لاحقا، ونتائج الامتثال—مما يساعد المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي الوكيل بثقة وشفافية وتحكم أكبر.