يجمع LinuxONE 5 بين الذكاء الاصطناعي، والأمان، والكفاءة في منصة واحدة، صُممت لتزويد المؤسسات بمسار واضح للمضي قدمًا، بغض النظر عن وضعها الحالي.
عندما قدمنا IBM LinuxONE Emperor 5 العام الماضي، سعينا إلى معالجة تحدٍ متزايد، إذ تحتاج المؤسسات إلى بنية تحتية قادرة على تشغيل أحمال عمل Linux على نطاق واسع، ودعم الذكاء الاصطناعي في موقع البيانات، مع توفير الأمان والكفاءة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط سلاسل التوريد. وأكدت استجابة السوق ما كنا نؤمن به بالفعل. فإن الجمع بين الأمان، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والكفاءة الذي يوفره IBM LinuxONE يلبي احتياجات المؤسسات التي تشغل Linux على اختلاف أحجامها.
ولهذا السبب، نوسع اليوم عائلة IBM LinuxONE 5 بإضافة نظامين جديدين صُمما لتلبية متطلبات هذه المرحلة: IBM LinuxONE Rockhopper 5 وIBM LinuxONE 5 Express.
وعلى مدار سنوات، كانت المناقشات حول IBM LinuxONE تبدأ غالبًا بمسألة الحجم، مثل: "هذا مخصص لأكبر البنوك وأكبر شركات الاتصالات." لكن كل مؤسسة تستحق حلًا عالي الأداء، بغض النظر عن حجمها، أو نطاق عملياتها، أو معدل معالجة البيانات لديها. وقد صُمم IBM LinuxONE لتشغيل Linux بأمان وكفاءة وبتكلفة مناسبة. وتنطبق هذه المزايا على مؤسسة مالية متوسطة الحجم تشغل 200 خادم x86، تمامًا كما تنطبق على بنك عالمي يشغل 2,000 خادم.
وتشكل جميع المزايا التي تميز IBM LinuxONE Emperor 5، بما في ذلك معالج Telum II المزود بمسرّع ذكاء اصطناعي مدمج على الشريحة، والتشفير المقاوم للحوسبة الكمية المدمج في العتاد، وتقنية IBM Secure Execution للحوسبة السرية، وسلسلة الأدوات المفتوحة نفسها التي تستخدمها فرقكم بالفعل، الأساس الذي يعتمد عليه كلا الطرازين الجديدين. ولم نبنِ إصدارًا مخفض الإمكانات من LinuxONE. بل وفرنا نقطة دخول بالحجم المناسب للمؤسسات في مختلف مراحل رحلتها مع هذه المنصة.
ويأتي IBM LinuxONE 5 Express في صورة نظام واحد قابل للتركيب داخل حامل قياسي بعرض 19 بوصة، ويمكن تركيبه في حوامل مراكز البيانات القياسية إلى جانب البنية التحتية الحالية المعتمدة على x86، دون الحاجة إلى تخصيص مساحة إضافية، أو متطلبات خاصة للتبريد أو الطاقة. وصُمم هذا النظام المُعد مسبقًا لتمكين المؤسسات من بدء تشغيل IBM LinuxONE بسرعة، من خلال قائمة مكونات محددة وتكلفة ابتدائية متوقعة، اعتمادًا على البنية نفسها التي تعتمد عليها أكبر المؤسسات في العالم.
وقد صُمم للمؤسسات التي ترغب في دمج عدد محدود من أنظمة x86 لديها، أو تقييم LinuxONE لأول مرة، أو نشر حمل عمل محدد، مثل الأصول الرقمية، أو معالجة المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو الحوسبة السرية، دون الالتزام بالحيز الذي تتطلبه الطرازات الأكبر.
ولا يقدم Express أي تنازلات فيما يتعلق بالأمان، أو وضع الامتثال، أو مسار الترقية. فهو يدعم نموذج الأمان الكامل في IBM LinuxONE 5، ويشغّل توزيعات RHEL وSLES وUbuntu نفسها، كما يمكن توسيعه ضمن الجيل LinuxONE 5 مع ازدياد متطلبات أحمال التشغيل. ويستمر استخدام الفريق الحالي، وسلسلة الأدوات الحالية، والمهارات الحالية دون تغيير.
ويستهدف IBM LinuxONE Rockhopper 5 المؤسسات التي تجاوزت مرحلة التقييم، وأصبحت مستعدة لدمج جزء كبير من بنيتها المعتمدة على x86. وصُمم Rockhopper 5 ببصمة مادية أصغر، ويستخدم نموذجًا لترخيص البرمجيات يعتمد على أحمال العمل الفعلية المشغلة، بدلًا من عدد الخوادم المادية المنشورة. ويستند إلى البنية نفسها التي يعتمد عليها IBM LinuxONE Emperor 5، والتي يمكن أن تحقق وفرًا يصل إلى 65% في استهلاك الطاقة، و94% في تكاليف البرمجيات، و44% في التكلفة الإجمالية للملكية على مدى 5 سنوات، عند نقل أحمال التشغيل السحابية الأصلية المعتمدة على الحاويات من حل x86 مماثل يشغل منتجات البرمجيات نفسها. 1
كما يدعم IBM Spyre Accelerator، مما يتيح تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي واستدلال النماذج المتعددة على المنصة إلى جانب أحمال العمل الخاصة بالمعاملات، وعلى بيانات خاضعة للتنظيم موجودة في الموقع نفسه، وضمن الحدود الأمنية، دون الحاجة إلى طبقة منفصلة من وحدات معالجة الرسومات (GPU). وبالنسبة إلى المؤسسات العاملة في الخدمات المالية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الخاضعة للتنظيم، يمكن تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي مباشرة على البيانات الحساسة، مما يلغي الحاجة إلى نقلها خارج بيئة موثوقة. والنتيجة أداء محسّن للذكاء الاصطناعي وكفاءة أعلى لتقنية المعلومات على نطاق واسع، بما يلبي احتياجات المؤسسات على اختلاف أحجامها.
عندما نتحدث مع مديري تقنية المعلومات (CIOs) ومديري التقنية (CTOs)، نلاحظ أن طبيعة الحوار قد تغيرت بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين. في السابق، كان السؤال هو: "كيف أُحدّث بنيتي التحتية؟" أما الآن، فأصبح: "كيف أشغّل الذكاء الاصطناعي على أكثر بياناتي حساسية دون المساس بالأمان أو إنشاء طبقة بنية تحتية إضافية تتطلب الإدارة؟"
وتكمن وراء هذا السؤال ضغوط أكثر إلحاحًا:
ولا تمثل هذه التحديات مشكلات منفصلة. بل تتقاطع جميعها. ولا يكمن الحل في تحديث جديد للبنية المعتمدة على x86 نفسها. بل في منصة صُممت لمعالجة هذه التحديات مجتمعة.وهذا ما توفره عائلة IBM LinuxONE 5؛ إذ تضم ثلاثة حلول تتوافق مع احتياجاتكم الحالية، وصُممت لتتوسع مع نمو أعمالكم.
وقد صُممت IBM LinuxONE 5 Express وIBM LinuxONE Rockhopper 5 وIBM LinuxONE Emperor 5 لتزويد المؤسسات بخارطة طريق واضحة وقابلة للتوسع، تبدأ من مرحلة التقييم وصولًا إلى الدمج الكامل على نطاق واسع، مع الاعتماد على البنية نفسها، وسلسلة الأدوات نفسها، ونموذج الأمان نفسه.
استكشف حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) عبر الإنترنت
1 حقق وفرًا يصل إلى 65% في استهلاك الطاقة، و94% في تكاليف البرمجيات، و44% في التكلفة الإجمالية للملكية على مدى 5 سنوات، من خلال نقل أحمال العمل السحابية الأصلية المعتمدة على الحاويات من حل x86 مماثل إلى IBM LinuxONE Emperor 5 الذي يشغّل منتجات البرمجيات نفسها.
إخلاء المسؤولية: استهدفت اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM لدراسة الدمج الأساسية مقارنةً بين الخوادم التالية. يتكون نظام IBM Machine Type 9175 MAX 136 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 136 وحدة معالج قابلة للتكوين وستة أدراج إدخال/إخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي. استخدَم حل x86 خادمًا مؤسسيًا متاحًا تجاريًا مع معالجَين من الجيل الخامس من إخلاء المسؤولية: استندت اختبارات الأداء الداخلية التي أجرتها IBM لدراسة دمج الأنظمة الأساسية إلى مقارنة بين الخوادم التالية: نظام IBM Machine Type 9175 MAX 136، الذي يتكون من ثلاثة أدراج CPC تضم 136 وحدة معالجة قابلة للتهيئة، وستة أدراج للإدخال/الإخراج (I/O) لدعم الشبكات ووحدات التخزين الخارجية. أما حل x86 فاعتمد على خادم مؤسسي متوفر تجاريًا مزود بمعالجين من نوع Intel Xeon Platinum 8592+ من الجيل الخامس، يحتوي كل منهما على 64 نواة. وتمتع كلا الحلين بإمكانية الوصول إلى وحدة التخزين نفسها. وتألفت أحمال العمل من تطبيق WebSphere Liberty v25 لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) داخل حاويات، يعمل على Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17، إلى جانب EDB Postgres for Kubernetes v1.25 على مجموعة OCP نفسها لمحاكاة وظائف الخدمات المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. واستخدم كلا الحلين Red Hat Enterprise Linux v9.5 وKVM. وقد تختلف النتائج. واستُقرئت نتائج الاختبارات لتمثل حلًا نموذجيًا ومتكاملًا لتقنية المعلومات لدى العملاء، يشمل بيئات إنتاج وبيئات غير إنتاجية معزولة عن بعضها البعض. وشملت التكلفة الإجمالية للملكية تكاليف البرمجيات، والعتاد، والطاقة، والشبكات، ومساحة مركز البيانات، والعمالة. وعلى جانب IBM z17، يتطلب الحل الكامل نظامًا واحدًا من نوع IBM z17 Type 9175 MAX 136، بينما يتطلب حل تقنية المعلومات الكامل المعتمد على x86 عدد 23 خادمًا مماثلًا.