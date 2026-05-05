تعد الشهادات عنصرًا أساسيًا في تأمين الأنظمة وترسيخ الثقة. ومن دون عملية تجديد موثوقة، تواجه المؤسسات خطرًا متزايدًا لانقطاع الخدمات وعبئًا تشغيليًا متناميًا ناتجًا عن الإدارة اليدوية للشهادات.

وعلى مستوى المؤسسة، تتجه المؤسسات إلى توحيد الاعتماد على منصات مركزية لإدارة الأسرار من أجل إدارة بيانات الاعتماد والمفاتيح والشهادات. وتوفر منصات إدارة أسرار المؤسسات، مثل IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE، سجلًا مرجعيًا للأسرار، بما يتيح إصدارها وتخزينها والتحكم في دورة حياتها بأمان عبر التطبيقات والبيئات المختلفة.

ومع ذلك، لا تزال إدارة دورة حياة الشهادات في العديد من بيئات IBM z/OS تعتمد على عمليات يدوية خاصة بكل تطبيق:

يجري تتبع الشهادات بصورة منفصلة عبر الأنظمة والفرق

وتتطلب مهام سير عمل التجديد تنسيقًا بين مالكي التطبيقات وهيئات إصدار الشهادات

وكثيرًا ما تُكرر بيانات الاعتماد والأسرار عبر البيئات المختلفة، مما يزيد من المخاطر والتعقيد

وفي الوقت نفسه، تتقلص فترات صلاحية الشهادات بسرعة، ما يزيد من وتيرة عمليات التجديد.

وهذا يخلق فجوة واضحة: فبينما تعمل المؤسسات على تحديث إدارة الأسرار مركزيًا، لم تواكب آليات تنفيذ دورة حياة الشهادات هذه الوتيرة.