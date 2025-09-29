تقديم IBM MaaS360 Fast Start: إدارة بسيطة للأجهزة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يجب ألَّا تزيد إدارة هواتف الموظفين وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم من عبء عملك. لهذا السبب أنشأنا IBM MaaS360 Fast Start: حلًا لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) مصممًا خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حماية بمستوى المؤسسات وبساطة بمستوى المستهلك.
يساعدك Fast Start على حماية بيانات العمل الحساسة على أجهزة الموظفين (خاصةً مع سياسات استخدام الأجهزة الشخصية والعمل عن بُعد)، ويمنع فقدان البيانات الناتج عن الأجهزة المفقودة أو المسروقة.
مع نمو عملك، تصبح إدارة الأجهزة أكثر صعوبة. ربما واجهت مشكلات مثل الهواتف المفقودة أو الشخصية التي تعرِّض البيانات الحساسة للخطر، أو فِرَق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة التي تتعرَّض للإرهاق في محاولة الحفاظ على التحديثات، أو صعوبة الموظفين في الوصول المتسق عبر الأجهزة المختلفة، وتأخر عملية دمج الموظفين الجُدُد أكثر من اللازم.
يساعدك Fast Start على سد هذه الفجوات وحماية بياناتك والحفاظ على إنتاجية فريقك دون زيادة التعقيد. ويمكنك اتباع إعداد إرشادي خطوة بخطوة واستخدام وحدة تحكُّم سهلة لتتمكن من إدارة الأجهزة خلال دقائق بدلًا من أيام.
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المخاطر الأمنية نفسها التي تواجهها المؤسسات الكبيرة، لكنها تفتقر إلى فريق تكنولوجيا معلومات كبير للتعامل معها. يساعدك برنامج MaaS360 Fast Start على:
باستخدام ميزة Fast Start، يمكنك:
تم تصميم Fast Start لتوفير أمان على مستوى المؤسسة بسعر منطقي للشركات المتنامية.
سواء أكان عملك شركة استشارية مكوَّنة من 20 شخصًا أم كنت بائع تجزئة سريع النمو، يزيل MaaS360 Fast Start التعقيد من إدارة الأجهزة لتتمكن من التركيز على ما يهمك أكثر: إدارة عملك.