تشهد الفرق الهندسية تحولًا رقميًا واسع النطاق في مجالات الهندسة المعقدة وإدارة دورة حياة المنتج، ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدِّم المساعدة. ومع ذلك، في مجالات الهندسة حيث الدقة والامتثال أمران غير قابلين للتفاوض ويجب أن تكون النتائج صحيحة، لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل عشوائي.
حتى مطلب واحد خطأ قد يؤدي إلى إعادة عمل مكلِّفة، وتأخير في الجدول الزمني، ونتائج منخفضة الجودة قد تهدد المنتج وأحيانًا استمرارية الشركة. هذا الأمر بالغ الأهمية بشكل خاص للصناعات الحساسة للسلامة والمرخّصة، مثل السيارات والطيران أو الأجهزة الطبية، حيث يمكن للأخطاء أن تؤثِّر في نجاح المنتج والأعمال. تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تفتقر إلى الصرامة المؤسسية أو تتجاوز الاحتياطات الأساسية قد تقوِّض الوعد بالسرعة والأتمتة الذي تهدف إلى تحقيقه.
يمكن أن يؤدي القيام بذلك بشكل صحيح إلى زيادة السرعة والوضوح وبناء الثقة للفرق الهندسية والأطراف المعنية.
أحد الأنماط الواعدة للذكاء الاصطناعي في الهندسة هو تطبيق أتمتة الذكاء الاصطناعي على مستوى المهام باستخدام وكلاء مصممين خصيصًا لأداء هذه المهام. يُتيح هذا نوعًا جديدًا من الأتمتة مع معالجة بعض مخاطر الأخطاء الناتجة عن الاستفسارات العامة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).
لقد اتَّبعنا هذا النهج في الإصدار 1.0 من IBM Engineering AI Hub القادم. يُعَد إضافةً إلى IBM Engineering Lifecycle Management، وسيوفر وكلاء يظهرون للمستخدمين كميزات "ذكية" جديدة في أدواتهم الحالية.
يتضمن الإصدار الأول، والمتوقع توافره بدءًا من 14 أكتوبر 2025، وكلاء مصممين لحالات الاستخدام هذه:
سيتمكن المهندسون من الوصول إلى هذه النتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تجربة مستخدم متكاملة عند استخدام تطبيق هندسة المتطلبات DOORS Next وتطبيق تتبُّع وتخطيط الأعمال Workflow Management.
الوكلاء واعدون، لكنهم ليسوا حلًا شاملًا لكل شيء. تشمل مبادئ التصميم لدينا إبقاء البشر في موقع القيادة (أي: الذكاء الاصطناعي يقترح، والبشر يقررون)، ووضع توقعات واقعية لدى المستخدمين، وجمع الأدلة من خلال التحقق والتأكيد على أن أتمتة المهام توفِّر مستوًى كافيًا من الدقة والموثوقية والفائدة.
مع تحول المنتجات والأنظمة بشكل متزايد إلى "معرَّفة بالبرمجيات" وتزايد التعقيد، تزداد الحاجة إلى أدوات أكثر ذكاءً وأتمتة. وقد تم تصميم IBM Engineering AI Hub ليكون خطوة في هذا الاتجاه.
تعرَّف على المزيد حول IBM Engineering AI Hub
تواصَل مع أحد الخبراء اليوم لاستكشاف كيفية الاستعداد لتوافره هذا الشهر.