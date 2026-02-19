طرح وكيل ذكاء اصطناعي جديد في IBM Engineering AI Hub 1.2: عناصر عمل فائقة الجودة، وتنفيذ أسرع

مع توافر المسودات المصممة جيدًا في وقت مبكر، يمكن للفرق الدخول في دورات التخطيط بثقة وكفاءة أكبر. يوفر وكيل إنشاء عناصر العمل عناصر العمل التي تلتقط بالفعل السياق الأساسي والقصد، ما يؤدي إلى جلسات تنقيح أسرع وتقدير أكثر دقة وتخطيط أكثر سلاسة للدورات والإصدارات. ونظرًا إلى أن عناصر العمل تبدأ بتفاصيل أكثر اكتمالاً، فإن إعادة العمل اللاحقة الناتجة عن المعلومات غير الواضحة أو الناقصة تقل بشكل كبير، ما يساعد الفرق على تجنب التأخيرات وتقليل أوقات الانتظار وتقديم قيمة للعملاء بشكل أسرع.

يمثل هذا الوكيل الجديد الركيزة الأساسية لإصدار IBM Engineering AI Hub V1.2 القادم، موسعًا مجموعة وكلاء الذكاء الاصطناعي المتنامية ومصممًا لمساعدة الفرق على إنشاء مزايا وقصص مستخدمين ومهام فائقة الجودة بسرعة، مباشرة داخل واجهة Engineering Workflow Management في ELM. وهو مصمم لتعزيز المرونة وتسريع التخطيط وزيادة التوافق والاتساق والوضوح عبر الفرق والمشاريع والبرامج وخطوط الإنتاج.

ومن ثَم، يكون الابتكار الهندسي المدعوم بأتمتة الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه مدمجًا في عمليات التخطيط، ما يتيح دورات أسرع ويقلل من عبء العمليات المحتمل.