طرح وكيل ذكاء اصطناعي جديد في IBM Engineering AI Hub 1.2: عناصر عمل فائقة الجودة، وتنفيذ أسرع

سيوسع حل IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) قريبًا إمكاناته في الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز الجودة والاتساق في Engineering Workflow Management.
يستعد IBM Engineering AI Hub 1.2 لإطلاق وكيل جديد لإنشاء عناصر العمل، وهو مصمم لإنشاء مسودات فائقة الجودة ومنظمة جيدًا للملاحم والمزايا وقصص المستخدمين، مباشرةً داخل واجهة IBM Engineering Workflow Management.
فهو يساعد على تقليل الإنشاء اليدوي وتحسين الجودة الأساسية لإنشاء عناصر العمل، وذلك لتمكين المهندسين من قضاء وقت أقل في توضيح القصد ووقت أطول في تحقيق النتائج المرجوة وقيمة العملاء.
مع التوافر العام المقرر في 26 مارس 2026، يعزز الإطلاق القادم التزام IBM بتقديم حلول حديثة وسهلة الاستخدام تساعد المؤسسات على زيادة قيمة بياناتها الهندسية وتحسين الإنتاجية عبر دورة حياة التطوير بأكملها.
يقلل الوكيل الجديد لإنشاء عناصر العمل من الجهد اليدوي والروتيني المبذول في صياغة الملاحم والمزايا وقصص المستخدمين من خلال المساعدة في عملية إنشاء نقاط انطلاق منظمة وفائقة الجودة. وهذا يقلل من الوقت المستغرق في مهام الإنشاء الروتينية ويضمن بدء كل عنصر عمل على أساس واضح ومتسق.
ومن خلال تطبيق هيكل ولغة موحدة، يعزز الوكيل الوضوح بين الفرق، ما يساعد الأطراف المعنية بالمنتجات والهندسة والجودة على البقاء متوافقين منذ البداية، ويقلل من سوء الفهم الذي عادةً ما يبطئ الفرق.
مع توافر المسودات المصممة جيدًا في وقت مبكر، يمكن للفرق الدخول في دورات التخطيط بثقة وكفاءة أكبر. يوفر وكيل إنشاء عناصر العمل عناصر العمل التي تلتقط بالفعل السياق الأساسي والقصد، ما يؤدي إلى جلسات تنقيح أسرع وتقدير أكثر دقة وتخطيط أكثر سلاسة للدورات والإصدارات. ونظرًا إلى أن عناصر العمل تبدأ بتفاصيل أكثر اكتمالاً، فإن إعادة العمل اللاحقة الناتجة عن المعلومات غير الواضحة أو الناقصة تقل بشكل كبير، ما يساعد الفرق على تجنب التأخيرات وتقليل أوقات الانتظار وتقديم قيمة للعملاء بشكل أسرع.
يمثل هذا الوكيل الجديد الركيزة الأساسية لإصدار IBM Engineering AI Hub V1.2 القادم، موسعًا مجموعة وكلاء الذكاء الاصطناعي المتنامية ومصممًا لمساعدة الفرق على إنشاء مزايا وقصص مستخدمين ومهام فائقة الجودة بسرعة، مباشرة داخل واجهة Engineering Workflow Management في ELM. وهو مصمم لتعزيز المرونة وتسريع التخطيط وزيادة التوافق والاتساق والوضوح عبر الفرق والمشاريع والبرامج وخطوط الإنتاج.
ومن ثَم، يكون الابتكار الهندسي المدعوم بأتمتة الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه مدمجًا في عمليات التخطيط، ما يتيح دورات أسرع ويقلل من عبء العمليات المحتمل.
إلى جانب وكيل إنشاء عناصر العمل، يقدم الإصدار 1.2 تطورات إضافية: واجهة ويب جديدة للمسؤولين، تسمح بتكوين Engineering AI Hub والوكلاء الذين يديرونها؛ وتحسين تحليل جودة المتطلبات، ما يُمكّن المتخصصين من رفض الدرجات التي لا تتوافق مع خبرتهم.
يُمكّن IBM Engineering AI Hub الفرق من إدارة البرامج المعقدة، مع التركيز على النطاق المؤسسي، وذلك من خلال المساعدة على أتمتة العمل الهندسي الروتيني أو الذي يستغرق وقتًا طويلاً عبر دورة الحياة—ما يُمكّن الخبراء من العمل بسرعة أكبر، مع الحفاظ على الدقة اللازمة لتسليم المهام والسلامة الحيوية.
وإلى جانب وكيل إنشاء عناصر العمل، يتضمن IBM Engineering AI Hub وكلاء لتحليل جودة المتطلبات (لتحسين الوضوح والدقة)، ومساعدًا هندسيًا (للاستعلامات الحوارية، أو البحث عن المواضيع، أو الترجمة)، واكتشاف حالات استخدام MBSE (لربط متطلبات اللغة الطبيعية بنماذج النظام)، وملخص عناصر العمل (لتلخيص الأعمال المعقدة أو العيوب).
يعمل هؤلاء الوكلاء معًا على تعزيز الاستمرارية الرقمية وإمكانية التتبع—بدءًا من المتطلبات وحتى التخطيط والتنفيذ—حتى تتمكن المؤسسات الهندسية من توسيع نطاق التسليم من دون المساس بالجودة أو التوافق أو وضوح الرؤية.
