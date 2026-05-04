ومع استمرار نمو المدفوعات الرقمية، يتزايد كذلك حجم الاحتيال وتعقيده. وقد أحرزت المؤسسات المالية تقدمًا ملحوظًا في كشف الاحتيال، لكن كثيرًا منها لا يزال مقيدًا بما يحدث بعد ذلك.

ففرق الاحتيال اليوم كثيرًا ما تُضطر إلى التنقل بين أنظمة متعددة غير مترابطة، وجمع البيانات يدويًا، وربط الرؤى ببعضها قبل أن تتمكن من اتخاذ قرار. وقد تستغرق هذه العملية أيامًا أو حتى أسابيع، مما يؤخر أوقات الاستجابة، ويزيد التكاليف التشغيلية، ويترك المؤسسات عرضة لمخاطر مستمرة.

وفي IBM، نرى فرصة لإحداث تغيير جذري في هذا الواقع. ويجمع IBM Cyber Fraud البيانات من أنظمة الاحتيال والمدفوعات والأمن في تجربة موحدة للتحقيق. ومن خلال أتمتة جمع البيانات، وتنسيق مهام سير العمل، وإتاحة تحليل يستند إلى اللغة الطبيعية، فإنه يتيح للمحققين التركيز على ما هو أهم: اتخاذ قرارات مدروسة.

وبدلًا من التنقل بين الأدوات وتجميع السياق يدويًا، تستطيع الفرق العمل من مساحة موحدة للتحقيق، مما يسرّع حسم القضايا ويحسّن الاتساق بين الحالات.