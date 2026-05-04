ومع تزايد الاحتيال من حيث الحجم والتعقيد، تحتاج المؤسسات إلى نهج جديد في التحقيق. ويقدم IBM Cyber Fraud ذكاءً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على التحرك بسرعة أكبر والتصرف بثقة.
وفي IBM Think 2026، نعلن إتاحة معاينة خاصة لحل IBM Cyber Fraud، وهو حل جديد للتحقيق في الاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي، صُمم لمساعدة المؤسسات على الانتقال من التحقيقات اليدوية والمجزأة إلى عمليات أسرع وأكثر ذكاءً.
ومع استمرار نمو المدفوعات الرقمية، يتزايد كذلك حجم الاحتيال وتعقيده. وقد أحرزت المؤسسات المالية تقدمًا ملحوظًا في كشف الاحتيال، لكن كثيرًا منها لا يزال مقيدًا بما يحدث بعد ذلك.
ففرق الاحتيال اليوم كثيرًا ما تُضطر إلى التنقل بين أنظمة متعددة غير مترابطة، وجمع البيانات يدويًا، وربط الرؤى ببعضها قبل أن تتمكن من اتخاذ قرار. وقد تستغرق هذه العملية أيامًا أو حتى أسابيع، مما يؤخر أوقات الاستجابة، ويزيد التكاليف التشغيلية، ويترك المؤسسات عرضة لمخاطر مستمرة.
وفي IBM، نرى فرصة لإحداث تغيير جذري في هذا الواقع. ويجمع IBM Cyber Fraud البيانات من أنظمة الاحتيال والمدفوعات والأمن في تجربة موحدة للتحقيق. ومن خلال أتمتة جمع البيانات، وتنسيق مهام سير العمل، وإتاحة تحليل يستند إلى اللغة الطبيعية، فإنه يتيح للمحققين التركيز على ما هو أهم: اتخاذ قرارات مدروسة.
وبدلًا من التنقل بين الأدوات وتجميع السياق يدويًا، تستطيع الفرق العمل من مساحة موحدة للتحقيق، مما يسرّع حسم القضايا ويحسّن الاتساق بين الحالات.
ويمكن حل IBM Cyber Fraud المؤسسات من تقليص زمن التحقيق بنسبة تصل إلى 90%1، مع تحسين جودة القرارات واتساقها. فالتحقيقات الأسرع تعني استجابة أسرع. والاستجابة الأسرع تعني تقليل خسائر الاحتيال، وتحسين تجربة العملاء، واستخدام الموارد بكفاءة أكبر.
ومن خلال تقليل الجهد اليدوي اللازم لجمع البيانات وربطها ببعضها، يتيح Cyber Fraud للمحققين التركيز على التحليلات الأعلى قيمة بدلًا من المهام المتكررة. ولا يقتصر أثر هذا التحول على زيادة الإنتاجية فحسب، بل يساعد المؤسسات أيضًا على التوسع بفاعلية أكبر، والتعامل مع أعداد متزايدة من التنبيهات من دون زيادة موازية في عدد الموظفين.
وبالقدر نفسه من الأهمية، صُمم Cyber Fraud للعمل مع البيئات القائمة. فهو يعمل بوصفه طبقة تحقيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتكامل مع أنظمة إدارة الحالات وأنظمة كشف الاحتيال الحالية، مما يلغي الحاجة إلى نهج الاستبدال الكامل المكلف.
ويمثل IBM Cyber Fraud الخطوة التالية في تطور عمليات الاحتيال، حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على كشف المخاطر، بل يدعم أيضًا بصورة فعالة كيفية تحقيق المؤسسات فيها والاستجابة لها. ويسعدنا طرح هذه القدرة في السوق والتعاون مع العملاء بينما نواصل رسم ملامح مستقبل التحقيق في الاحتيال.
1 استنادًا إلى تعليقات المشاركين في المعاينة الخاصة المبكرة.