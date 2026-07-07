IBM COBOL Elevate for z/OS: عصر جديد لتحسين تطبيقات COBOL وتحديثها

تعلن IBM عن IBM COBOL Elevate for z/OS، وهو حل متكامل صُمم لمساعدة المؤسسات على تحديث تطبيقات COBOL الحساسة للأعمال من خلال تحسين الأداء آليًا، وتسريع ترقية المترجم البرمجي، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين الأداء.
ولا تزال تطبيقات COBOL تمثل ركيزة أساسية للعديد من أهم أنظمة الأعمال في العالم. ومع استمرار المؤسسات في تحديث بيئات تقنية المعلومات لديها، تواجه ضغوطًا متزايدة لتحسين أداء التطبيقات، والحفاظ على مستويات البرمجيات المدعومة، وتقليل الاعتماد على المهارات المتخصصة، مع ضمان استمرارية عمليات الأعمال دون انقطاع.
ويساعد IBM COBOL Elevate for z/OS على مواجهة هذه التحديات من خلال الجمع بين الأتمتة، والتحليلات، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في حل واحد. وصُمم هذا الحل للمؤسسات التي تشغّل تطبيقات COBOL على IBM Z، حيث يساعد على تبسيط جهود التحديث، ويهدف إلى تحسين جودة التطبيقات، وزيادة إنتاجية المطورين، ورفع الكفاءة التشغيلية.
تعد IBM z17 المنصة الرائدة في الصناعة لتطبيقات COBOL الحيوية للأعمال، حيث تجمع بين أجهزة متخصصة ومترجم COBOL من الجيل القادم لتقديم أداء ومرونة وكفاءة لا مثيل لها. استكشف IBM COBOL Elevate مع أنظمة z17 Single Frame وRack Mount الجديدة لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتك الحالية والاستفادة من إمكانات COBOL الجديدة لتسريع رحلة التحديث.
اقرأ خطاب الإعلان الخاص بأنظمة z17 Single Frame وRack Mount..
صُمم IBM COBOL Elevate for z/OS ليجمع ثلاث قدرات متكاملة تساعد المؤسسات على تحسين أداء تطبيقات COBOL، وترقيتها، ورفع كفاءتها.
ويُجري IBM COBOL Elevate for z/OS تحليلًا مسبقًا للأداء لتحديد برامج COBOL التي تحتاج إلى تحسين. وصُمم لتحديد برامج COBOL التي تتطلب التحسين من خلال إعداد بسيط يُنفذ مرة واحدة، مع المساعدة في تنفيذ عملية التحسين. وتُحسَّن تطبيقات COBOL المحددة دون الحاجة إلى تعديل الشفرة المصدرية، أو إعادة الترجمة البرمجية، أو إجراء تحليلات موسعة للأداء.
صُمم IBM COBOL Elevate لتقليل الجهد المطلوب لاختبار وحدات COBOL المحسّنة قبل النشر، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق قيمة إضافية من تطبيقات COBOL الحالية.
وصُممت ميزة Simplify Compiler Upgrades لمساعدة المؤسسات على تسريع الترقية إلى الإصدارات المدعومة من مترجم Enterprise COBOL.
ومن خلال التحليل الآلي للمخزون، وتقييمات الجاهزية، والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير العمل الإرشادي، تستطيع الفرق فهم تبعيات التطبيقات بصورة أفضل، وتحديد متطلبات الترقية، والتنبؤ بمخاطر المشروع. ويساعد ذلك المؤسسات على الحفاظ على حداثة بيئاتها البرمجية مع الاستفادة من أحدث ابتكارات Enterprise COBOL وIBM Z.
وتساعد ميزة Performance Insights المؤسسات على تحديد مشكلات الأداء المحتملة داخل الشفرة المصدرية لـ COBOL وترتيبها حسب الأولوية. وباستخدام التحليل الساكن والتحليل الديناميكي إلى جانب بيانات التنفيذ الفعلية، يقدّم IBM COBOL Elevate توصيات قابلة للتنفيذ تساعد المطورين على التركيز على المشكلات المحددة الأعلى تأثيرًا. ومن خلال ربط نتائج التحليل مباشرة بالشفرة المصدرية، تستطيع المؤسسات الانتقال بسرعة من مرحلة تحديد المشكلات إلى معالجتها.
وتبحث المؤسسات عن أساليب عملية لتحديث تطبيقاتها الحالية مع الحفاظ على الموثوقية والمرونة التي تعتمد عليها أعمالها.
وصُمم IBM COBOL Elevate for z/OS للمساعدة على مواجهة أبرز تحديات تحديث تطبيقات COBOL من خلال:
وتساعد هذه القدرات مجتمعة المؤسسات على تسريع جهود التحديث مع مواصلة الاستفادة من منطق الأعمال والاستقرار التشغيلي المدمجين في تطبيقات COBOL.
ومن المخطط إتاحة IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 اعتبارًا من 18 سبتمبر 2026. وللحصول على مزيد من المعلومات حول IBM COBOL Elevate for z/OS، يُرجى التواصل مع ممثل IBM أو أحد شركاء أعمال IBM.