1 يوليو 2025
تواجه الشركات من جميع الأحجام ضغوطًا متزايدة لنقل كميات كبيرة من البيانات بسرعة وأمان وموثوقية. سواء أكان الهدف دعم الفرق الموزعة، أم تمكين التعاون عن بُعد، أم أتمتة نقل الملفات الحساسة للوقت، فإن الحاجة إلى تحريك البيانات بكفاءة لم تكن يومًا أكثر أهمية.
لكن بعض المؤسسات ليست مستعدة للبدء بنشر كامل على مستوى المؤسسة منذ اليوم الأول. العديد من الأقسام داخل الشركات الكبرى، فضلًا عن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMBs)، تبحث عن طريقة أبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة للبدء. سواء أكان فريق إعلامي يشارك ملفات عالية الدقة، أم وحدة بحثية تنقِل مجموعات بيانات، أم شركة صغيرة أو متوسطة تسعى إلى تبسيط سير العمل الأساسي، فإن هذه الفرق بحاجة إلى حل يلبّي احتياجاتهم في مكانهم الحالي دون التضحية بالسرعة أو الأمان.
Aspera Lite هو حل نقل ملفات يعتمد على الاشتراك ومثبَت محليًا، تم تصميمه خصيصًا لعمليات النشر المبدئية والموجَّهة. يوفر قوة تقنية ®FASP الحاصلة على براءة اختراع من IBM Aspera -ما يضمن نقل ملفات سريع وآمن وقابل للتنبؤ- مصممة خصيصًا للفرق الصغيرة أو الأقسام أو المؤسسات التي بدأت للتو رحلتها نحو سير عمل بيانات أكثر تقدمًا.
مع Aspera Lite، يمكنك:
سواء أكنت قسمًا داخل شركة كبيرة أم شركة صغيرة أو متوسطة بموارد تكنولوجيا معلومات محدودة، يقدِّم لك Aspera Lite طريقة سريعة وآمنة وقابلة للتوسع لتحديث نقل الملفات وفق احتياجاتك.
تحتاج العديد من المؤسسات إلى نقل الملفات بسرعة وأمان، لكنها قد لا تحتاج، أو لا تكون مستعدة، للنطاق الكامل لنماذج النشر الكبيرة. يعالج IBM Aspera Lite هذا من خلال عرض قابل للتطوير يدعم ما يلي:
يتضمن IBM Aspera Lite مجموعة مختارة من مكونات البرامج، تم اختيارها بعناية لدعم نقل ومشاركة الملفات بسرعة وأمان.
يمكن الاختيار من بين ثلاث خيارات للنطاق الترددي -100 ميجابت/ثانية، أو 500 ميجابت/ثانية، أو 1 جيجابت/ثانية- وفقًا لاحتياجات الأداء. تتضمن جميع الفئات حجم نقل بيانات غير محدود ويتم ترخيصها من خلال اشتراكات سنوية محددة المدة.
يقدِّم IBM Aspera Lite قوة تقنية Aspera لنقل الملفات عالي السرعة إلى فئات وحالات استخدام جديدة. فهو يوفر نقطة دخول استراتيجية يمكن توسيعها تدريجيًا لتشمل نشرات أوسع ومنظومات شراكة تعاونية على المدى الطويل.
من خلال تلبية احتياجات المؤسسات ذات أعباء العمل الأصغر والميزانيات المحدودة، يُكمِل Aspera Lite مجموعة IBM Aspera الأوسع.
هل أنت مستعد لتبسيط عمليات نقل الملفات؟ أصبح IBM Aspera Lite الآن متاحًا كحل عالمي يعتمد على الاشتراك لنقل البيانات بسرعة وأمان. تفاصيل الطلب والوثائق والموارد متاحة على IBM Documentation.
لمعرفة المزيد، تواصَل مع ممثل IBM أو تفضَّل بزيارة صفحة منتج IBM Aspera.