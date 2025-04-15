مقدمة عن High Availability on IBM Cloud for VCF as a Service: تعزيز المرونة والتوافر لأعباء العمل ذات المهام الحساسة.

15 أبريل 2025
نحن متحمسون للإعلان عن توفُّر شبكات وأعباء عمل التوافر العالي (HA) الإقليمي IBM Cloud for VCF as a Service (VCFaaS)، لمساعدة الشركات على نشر التطبيقات ذات المهام الحساسة مع تحسين المرونة والتوافر. مع هذه الخيارات الجديدة، يمكنك:
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يقدِّم IBM Cloud for VCF as a Service (اختصارًا VCFaaS) حلًا متكاملًا مُدارًا للأجهزة الافتراضية يُتيح للشركات نشر وإدارة مراكز البيانات الافتراضية والأجهزة الافتراضية من VMware بسهولة على السحابة، بدعم من بنية IBM التحتية المخصصة.
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توفِّر ميزة التوافر العالي في VCFaaS للعملاء مرونةً في نشر أعباء العمل في بيئة ممتدة عبر مركزَي بيانات ضمن المنطقة نفسها. توفِّر هذه الميزة خيارَين رئيسيين:
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من خلال الاستفادة من هذه الخيارات، يمكن للعملاء ضمان استمرار توفُّر ومرونة أعباء العمل ذات المهام الحساسة، مع تلبية متطلبات التوافر الصارمة اللازمة لها.
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توفِّر خدمة VCF كخدمة من IBM مع التوافر العالي للشركات إمكانية نشر أعباء العمل بثقة، مع العلم أن البنية التحتية مصممة لضمان استمرار التطبيقات في العمل بأعلى أداء حتى في مواجهة الاضطرابات. سواء أكنت بحاجة إلى شبكات ممتدة لتوزيع الأحمال، أو أعباء عمل ممتدة بالكامل لقدرات التبديل الشامل، فإن خدمة VCF كخدمة توفِّر لك المرونة وقابلية التوسع والأداء الذي تحتاجه.
مع خدمة VCF كخدمة وIBM Cloud، يمكنك نشر أعباء العمل الحيوية والمتاحة بشكل عالٍ بسرعة في بيئة موثوق بها، مع الاستفادة من نماذج تسعير فعَّالة من حيث التكلفة ودعم لا مثيل له.
جرِّب مستقبل التوافر العالي مع خدمة VCF كخدمة اليوم، ودع IBM تتولَّ التعقيدات بينما تركز أنت على ما هو أهم - عملك.
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به لاستضافة أعباء العمل الحيوية الخاصة بالأجهزة الافتراضية في السحابة، فإن IBM Cloud for VCF as a Service قد يكون الحل المثالي، حيث يوفر مرونة وتوافرًا من الدرجة الأولى.
ولتسهيل بدء استخدام IBM Cloud for VCF as a Service على الأعمال، نقدم بعض العروض الترويجية المتميزة:
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لمزيد من التفاصيل أو لبدء رحلتك مع IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service، تواصَل مع فريقنا اليوم.