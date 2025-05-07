تقديم GitLab Ultimate for IBM Z - أدوات من الجيل التالي في عمليات التطوير بنظام IBM Z

7 مايو 2025
في عصر يشهد تطورًا تقنيًا مستمرًا، تُعَد الشراكات الاستراتيجية مفتاحًا لدفع الابتكار الفعَّال. لهذا السبب تتعاون GitLab وIBM لدمج حلول DevSecOps الخاصة بهما، من خلال الجمع بين GitLab Ultimate وIBM Z. يوفر هذا التكامل تجربة موحدة لتطوير الكمبيوتر المركزي والسحابة الأصلية، ما يساعد الشركات على تحديث عملية تسليم البرمجيات واستكشاف مستويات جديدة من السرعة والأمان وقابلية التوسع.
نُعلن عن إطلاق GitLab Ultimate for IBM Z، وهو حل DevSecOps متكامل وقوي مصمم خصيصًا لبيئة أجهزة الكمبيوتر المركزي. يُدمج هذا الحل قدرات GitLab القوية مثل إدارة مصدر الرمز (SCM) والتكامل المستمر (CI) وغيرها، مع IBM Developer for Z Enterprise Edition (IDzEE)، الذي يوفر أدوات تحرير حديثة ووظائف متقدمة للبناء والاختبار والنشر تستند إلى العلاقات الاعتمادية. يسمح الحل المشترك للعملاء بتحديث سير العمل لتطوير الكمبيوتر المركزي، ما يُتيح الانتقال السلس من أدوات إدارة المكتبات القديمة التي عفا عليها الزمن، ما يؤدي إلى تسريع الابتكار وتقليل التكاليف التشغيلية.
تم بناء GitLab Ultimate for IBM Z لدعم التطبيقات الحيوية للأعمال والتقنيات الناشئة، بما في ذلك التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يساعد هذا الحل المؤسسات على تعزيز إنتاجية المطورين مع الحفاظ على انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) من خلال تقليل الصوامع، وعمليات التسليم اليدوي وتجزئة الأدوات. من خلال التعاون، تُعيد كلٌّ GitLab وIBM تشكيل طريقة بناء البرمجيات ونشرها في المؤسسات على IBM Z، ما يُحدِث تحولًا في عملية تطوير الحواسيب المركزية ويجعل عمليات التطوير تجربة موحدة حقًا عبر المؤسسات.
قال Mike Flouton، نائب رئيس إدارة المنتجات في GitLab: "نحن فخورون بشراكتنا مع IBM لتقديم GitLab Ultimate مع IBM Z لتلبية الحاجة إلى سير عمل تطوير أجهزة كمبيوتر مركزي حديثة وفعَّالة". "من خلال دمج منصة DevSecOps القوية من GitLab مع أدوات تطوير أجهزة الكمبيوتر المركزي الرائدة من IBM، تقدِّم هذه الحلول المشتركة لفرق التطوير تجربة موحدة لتحديث تطبيقاتهم الحيوية باستخدام سرعة وأمان السحابة".
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