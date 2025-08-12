12 أغسطس 2025
يسعدنا الإعلان عن ميزة جديدة قوية في watsonx Orchestrate: وهي Flows - طريقة منظمة وموثوق بها لتوجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر عمليات متعددة الخطوات بدقة وتحكُّم كامل.
مع اعتماد المؤسسات الذكاء الاصطناعي الوكيل لأتمتة مهام أكثر تعقيدًا، تصبح الحاجة إلى التنبؤ، والدقة، والقابلية للتكرار أمرًا بالغ الأهمية. هذا هو بالضبط ما تم تصميم ميزة Flows لتحقيقه.
تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتفسير أهداف المستخدم وتحديد الأدوات التي يجب استخدامها وكيفية استخدامها بشكل مستقل. هذه الاستقلالية قوية - ما يمكِّن الوكلاء من التكيُّف بناءً على السياق والبيانات وحتى التفكير الاحتمالي. ولكن عندما تكون المخاطر كبيرة -مثل تحويل البيانات الحساسة، أو معالجة البيانات، أو التنسيق بين الأنظمة- لا يمكننا ترك النتائج للصدفة. لهذا السبب يستخدم watsonx Orchestrate التدفقات لتوجيه سلوك الوكيل، ما يضمن أن تكون الإجراءات ذكية وموثوقًا بها في آن واحد.
توفِّر Flows القدرة على التحكم الحتمي في تنفيذ الذكاء الاصطناعي الوكيل. فهي تحدِّد بالضبط الأدوات التي يجب استخدامها وبأي ترتيب وتحت أي ظروف. عندما يستدعي الوكيل تدفقًا، فإنه لا يرتجل، بل يتَّبِع مسارًا مصممًا عن قصد ومحددًا جيدًا وقابلًا لإعادة الاستخدام. وهذا يعني مفاجآت أقل، والمزيد من الاتساق، وثقة أكبر في كل نتيجة.
عندما يستدعي الوكيل تدفقًا:
وهذا يجعل Flows مثالية من أجل:
تتطلب العديد من عمليات الأعمال أكثر من شخص واحد. تجعل Flows من السهل دمج تجارب متعددة المستخدمين ضمن واجهة وكيل واحد - مع التوقف للموافقات، وإشعار الأطراف المعنية، أو توجيه المهام للشخص المناسب في الوقت المناسب.
وبينما يمكن توجيه الوكلاء باستخدام اللغة الطبيعية، توفِّر Flows بديلًا أكثر موثوقية عندما تكون الدقة أمرًا ضروريًا. فهي تجمع بين الأدوات في وحدة واحدة منظمة تضمن تنفيذ العملية بشكل صحيح في كل مرة. اليوم، يُتيح watsonx Orchestrate للأفراد أتمتة المهام بسهولة. في وقت لاحق من هذا العام، سنخطو خطوة أبعد - من خلال تقديم التعاون متعدد المستخدمين لفتح آفاق جديدة لإنتاجية الفريق والأتمتة المشتركة.
تُعَد Flows ذات قيمة خاصة في الصناعات التي تكون فيها الدقة والامتثال من الأمور التي لا يمكن التنازل عنها.
في الخدمات المالية، على سبيل المثال، يمكن لميزة Flows أتمتة العملية الكاملة لاستقبال عميل جديد -التحقق من الهوية، وجمع المستندات، وإجراء تقييمات المخاطر، وتنفيذ فحوصات الامتثال- مع ضمان توافق كل خطوة مع اللوائح التنظيمية.
في قطاع الرعاية الصحية، يمكن لميزة Flows دعم عملية استقبال المرضى عن طريق استخراج البيانات من النماذج، والتحقق من تفاصيل التأمين، وتوجيه المعلومات إلى الأنظمة أو الأشخاص المناسبين، ما يؤدي إلى تقليل الأخطاء اليدوية وتحسين سرعة التنفيذ.
في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، يمكن لميزة Flows تبسيط تحديثات المخزون، ومزامنة بيانات المنتجات عبر المنصات، وإطلاق تنبيهات عند انخفاض مستويات المخزون عن الحد الأدنى - ما يضمن كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء.
هذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية مساعدة Flows للمؤسسات على الانتقال من الأتمتة التفاعلية إلى التنسيق الاستباقي.
يمثِّل هذا الإطلاق خطوة كبيرة إلى الأمام في طريقة تعاون الوكلاء وFlows في watsonx Orchestrate، حيث تمزج بين مرونة الوكلاء وموثوقية Flows لتقديم أتمتة ذكية وقابلة للتوسع.
لمعرفة المزيد عن تدفقات الوكلاء في watsonx Orchestrate، تفضَّل بزيارة صفحة watsonx Orchestrate أو ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا.