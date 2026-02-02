الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تقدِّم IBM Expert Labs عروض خدمات ذكاء اصطناعي لمجموعة Maximo Application Suite.

يسرّ IBM Expert Labs الإعلان عن سلسلة من عروض خدمات الذكاء الاصطناعي لمجموعة IBM’s Maximo Application Suite، والتي ستوفِّر نهجًا موحَّدًا لدعم المؤسسات عند بدء رحلتها مع الذكاء الاصطناعي داخل المجموعة.

رسم توضيحي رقمي لسير عمل Maximo، مع كمبيوتر محمول في المنتصف وخطوط تمتد إلى أيقونات أخرى.
By Simon Melia , Jaydev Hari

ستساعد IBM Expert Labs الفِرق على التركيز على نتائج أعمال واضحة، من خلال تحديد تحديات الصيانة ذات الأولوية وتجهيز Maximo Application Suite لمعالجتها.

رحلة Expert Labs مع Maximo AI وعروض الخدمات

نهجنا المنظم، من مرحلة الاستكشاف حتى النشر، يضمن تسريع تحقيق القيمة وتمكين تحوُّل قابل للتوسع:

رحلة Expert Labs مع Maximo AI
تقدِّم Expert Labs عروض خدمات رئيسية مصممة كنقاط دخول سريعة لتحقيق القيمة، ومهيأة وفق مرحلتك في رحلة Maximo AI. تساعد هذه العروض على تحديد خارطة طريق استراتيجية، وإعداد Maximo AI، ونشر حالات الاستخدام المحددة مسبقًا.

  • ورشة عمل اكتشاف Maximo AI: جلسة تفاعلية لتقييم احتياجات عملك والاحتياجات التقنية، وتحديد بنية استراتيجية وخارطة طريق لتسريع النتائج باستخدام Maximo AI.
  • إعداد وتفعيل Maximo AI: تفعيل Maximo AI عبر مساعد Maximo AI لنشر حالات استخدام جديدة، ما يعزز الإنتاجية والنمو.
  • تكوين وبناء حالات الاستخدام: نشر حالات الاستخدام التي تم تحديدها خلال الورشة أو تنفيذ حالات الاستخدام المعدة مسبقًا بسرعة -مع الاستفادة من قدرات Maximo AI الجاهزة- لتقديم الحلول بسرعة وتمكين الأطراف المعنية من توسيع نطاقها عبر المؤسسة.

معالجة تحديات الصيانة في العمليات كثيفة الأصول

غالبًا ما تواجه فِرق الصيانة عمليات مجزأة تتطلب خطوات يدوية للتحقق من العمل، وتوزيع الموارد، وتسجيل معلومات الأعطال. تؤدي أوجه القصور هذه إلى زيادة أوقات التنفيذ للمشرفين والمهندسين، وتَحُدّ من قدرتهم على تحديد أولويات أنشطة الصيانة.

تم تصميم هذه العروض الخدمية لنشر قدرات Maximo AI بسرعة في المجالات الأكثر أهمية، لتحسين موثوقية الأصول والتقارير، وتقليل الجهد الضائع من خلال الأتمتة، وتبسيط العمليات. تساعد هذه القدرات على خفض التكاليف، وتوفير الوقت، وضمان تركيز فِرق الصيانة على المهام الأعلى قيمة. سيساعد استخدام ورشة عمل استكشاف Maximo AI المؤسسات على توضيح احتياجات العمل، وتقييم القدرات الحالية، وتحديد رؤية لعمليات الصيانة. تحدِّد الورشة تحديات التشغيل وتحدِّد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعالجها.

النتيجة هي بنية مستهدفة وخارطة طريق توضِّح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين القرارات، وتعزيز الموثوقية، ودعم تحقيق مكاسب قابلة للقياس.

3 حالات استخدام للوظائف الجديدة للذكاء الاصطناعي

بمجرد إعداد خدمة Maximo AI، يمكن للمؤسسات نشر قدرات الذكاء الاصطناعي المستهدفة لدعم أدوار الصيانة المحددة. بعض حالات الاستخدام الجاهزة للنشر من IBM تساعد الفِرق على تنفيذ الحلول بسرعة وتحقيق القيمة.

حالات الاستخدام الجاهزة للنشر من Expert Labs:

  • نشر تقييم أوامر العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر Maximo Assistant: يعزز جودة مراجعة أوامر العمل من خلال تبسيط استرجاع المعلومات، والتحقق من تفاصيل أوامر العمل، وتوجيه الإجراءات اللازمة للمتابعة.
  • نشر اكتشاف وحل أوامر العمل المكررة باستخدام خدمة Maximo AI: يقلل الجهد الضائع وتوزيع الموارد غير الضروري من خلال تحديد ومعالجة أوامر العمل المتعددة التي تم إنشاؤها لنفس مشكلة الأصل.
  • نشر أكواد الأعطال المفقودة الموصى بها باستخدام خدمة Maximo AI: يعزز الموثوقية على المدى الطويل من خلال تحليل أوامر العمل المكتملة واقتراح أكواد أعطال دقيقة تعزز التقارير وتدعم تخطيط الصيانة المستقبلية.

ابدأ اليوم

ابدأ مع ورشة عمل اكتشاف الذكاء الاصطناعي لمجموعة Maximo Application Suite من IBM لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وIBM Maximo تحسين أسلوب إدارة أصولك في مجالات الصيانة، الموثوقية، العمليات، والاستدامة.

Simon Melia

Business Unit Executive, WW Expert Labs, ALM, B2Bi & ELM

Jaydev Hari

Product Manager