تقديم الذكاء الاصطناعي الوكيل لنظام Order Management باستخدام منصة IBM Sterling OMS

سيؤدي الإطلاق القادم لقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل داخل نظام IBM Sterling Order Management System إلى إدخال تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي الوكيل في منصة IBM Sterling OMS، مع تضمين الذكاء بسلاسة عبر دورة حياة الطلب، مع الاستفادة من الأساس القوي للنظام الحالي.

مع إضافة IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On الجديدة، يمكن للمستخدمين تحسين دقة الاستيفاء، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة العملاء عبر بيئات متعددة القنوات المعقدة. تتضمن مجموعة الأدوات وكلاء لمعلومات الطلبات، وتطبيق القسائم، وإلغاء الطلبات، وتقسيم المخزون، وتقييم مخاطر العقود، حيث يقدم كل منها معلومات تهدف إلى تقليل الأخطاء، وتحسين القرارات، وحماية الإيرادات.

ملاحظة: من المقرر إطلاق الإصدار العام للقدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل ضمن نظام IBM Sterling Order Management System (OMS) في 6 مارس 2026، ما سيوفر إمكانات متطورة لاتخاذ القرارات والأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل منصة OMS.