تقدم IBM مساعدة الوكيل في برنامج Watsonx Orchestrate لإحداث نقلة نوعية في أداء مراكز الاتصال

ينضم مساعد الوكيل إلى مجموعة متزايدة من القدرات القائمة على الوكلاء في watsonx Orchestrate التي تتيح للشركات أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية مع إبقاء البشر مسؤولين عن جميع القرارات الجوهرية.
أعلنت IBM عن توفر مساعدة الوكيل بشكل عام في IBM watsonx Orchestrate، وهي قدرة جديدة تقدم إرشادات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لوكلاء خدمة العملاء في أثناء التفاعلات المباشرة مع العملاء. صُممت هذه الميزة لتقليل أوقات التعامل مع المكالمات، وزيادة معدلات حل الاتصال الأول، ومساعدة مراكز الاتصال على توسيع نطاق الخبرة عبر جميع وكلائها.
تم دمج مساعدة الوكيل في watsonx Orchestrate دون الحاجة إلى عمليات شراء إضافية. إنه يعمل بسلاسة مع Genesys Cloud، إحدى منصات خدمة العملاء الرائدة في العالم، حيث يظهر كشف النية، وتفعيل العمليات الآلية، وتوصيات لأفضل إجراء داخل مساحة عمل الوكلاء التي تستخدمها الفرق بالفعل. تعمل هذه القدرة في قنوات الصوت والدردشة.
ويعكس هذا الإعلان استراتيجية IBM الأوسع نطاقًا لنشر الذكاء الاصطناعي ليس كبديل للعمال البشريين، ولكن كمضاعف للقوة يتعامل مع الأعمال الروتينية لخدمة العملاء حتى يتمكن الوكلاء من التركيز على الحكم والتعاطف والحل. ينضم مساعدة الوكيل إلى مجموعة متزايدة من القدرات القائمة على الوكلاء في watsonx Orchestrate التي تتيح للمؤسسات أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية مع إبقاء البشر مسؤولين عن كل قرار مؤثر.
Agent Assist عبارة عن طبقة ذكاء اصطناعي في الوقت الفعلي تنشط بمجرد بدء تفاعل العميل مع ممثل. وبتطور المحادثة، سواء عبر الدردشة أو الصوت، إنها تستمع، وتكتشف النية، وتعرض على الفور المعلومات الصحيحة والإجراءات الموصى بها داخل مساحة عمل الوكيل الحالية.
لا حاجة للتنقل بين علامات التبويب، أو البحث في وثائق السياسات أثناء المكالمة، أو الاعتماد على الذاكرة. يركز الوكلاء على العميل، ويتولى الذكاء الاصطناعي بقية المهام. وقال Kourosh Karimkhany، مدير المنتجات في IBM watsonx Orchestrate: "لطالما وُعِد قادة مراكز الاتصال بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لكن ما حصلوا عليه في الواقع هو روبوتات محادثة تلتزم بنصوص محددة مسبقًا." "Agent Assist مختلفة — فهي تتبع محادثات معقدة ومتعرجة، وتبدأ عمليات سير عمل آلي بينما يبقى ممثل خدمة العملاء حاضرًا مع العميل."
"لا أعرف سبب هذا الخصم."
تُعد المعاملات المتنازع عليها من بين الأسباب الأكثر شيوعًا والأكثر حساسية للوقت التي تدفع عملاء البنوك إلى التواصل مع مراكز الاتصال. بمجرد أن تكتشف خدمة مساعد الوكيلأن العميل يعتزم الإبلاغ عن عملية احتيال أو تقديم اعتراض على معاملة، تقوم تلقائيًا باسترجاع سجل معاملاته الأخيرة، وتملأ نموذج بدء النزاع مسبقًا، وتعرض مسارًا مقترحًا لمعالجة الحالة على الوكيل، وذلك كله قبل أن يضطر الوكيل إلى طرح أي سؤال استيضاحي على العميل.
"أحتاج إلى إرسال مال."
تُولّد عمليات تحويل الأموال حجمًا كبيرًا من المكالمات وتنطوي على مخاطر حقيقية عند التعامل معها يدويًا. تتعرف خدمة مساعد الوكيل على نية التحويل في وقت مبكر من المحادثة، وتتحقق تلقائيًا من وضع الحساب وحدود التحويل، وتوجه الوكيل عبر أي نقاط تحقق للامتثال أو المصادقة في الوقت الفعلي.
"أحتاج إلى مزيد من الوقت لتسديد دفعة هذا الشهر."
تُعدّ صعوبات الدفع محادثات حساسة تتطلب التعاطف والسرعة على حدٍ سواء. عندما يكتشف مساعد الوكيل إشارات الصعوبة في المحادثة، فإنه يظهر على الفور سجل الدفع الخاص بالعميل، وبرامج المساعدة المؤهلة، وخيارات الصعوبة المعتمدة مسبقًا، مما يمنح الوكيل كل ما يلزم لتقديم حل ملائم دون الاضطرار إلى وضع العميل قيد الانتظار.
إن الوعد الأساسي لمساعدة الوكيل هو جعل كل وكيل يعمل كأفضل وكيل في مركز الاتصال. تتم عمليات البحث الروتينية، والاستعراض المسبق للنماذج، وفحوصات الامتثال، ومشغلات العمليات تلقائيًا، في الخلفية، وتظهر كتوصيات واضحة يراجعها الوكلاء ويؤكدونها.
تتكامل خدمة Agent Assist بشكل أصلي مع Genesys Cloud، مما يوفر إرشادات الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل مساحة عمل الوكلاء التي تستخدمها الفرق بالفعل. توفر هذه الإمكانية دعمًا في الوقت الفعلي ومتسقًا عبر الدردشة الصوتية والمرئية دون الحاجة إلى تعلم واجهات جديدة أو استبدال أي بنية تحتية.
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