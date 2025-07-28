تدعم Instana الآن مراقبة تطبيقات PHP على AWS Fargate

مع تسريع المؤسسات لتحويلاتها السحابية الأصلية، أصبحت المنصات مثل AWS Fargate أساسية لنشر أعباء العمل المعبأة في حاويات والقابلة للتوسع دون عبء إدارة الخوادم. في الوقت نفسه، تظل لغة PHP حجر الزاوية في تطوير الويب الحديث، حيث تدعم كل شيء من منصات المحتوى إلى واجهات برمجة التطبيقات الحيوية للأعمال.

لهذا السبب نحن متحمسون للإعلان عن أن Instana أصبحت توفِّر دعمًا كاملًا لمراقبة تطبيقات PHP التي تعمل على AWS Fargate - حيث تقدِّم قابلية ملاحظة متقدمة في الوقت الفعلي لأعباء عمل PHP في بيئات ديناميكية وخالية من الخوادم.