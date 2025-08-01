شركة IBM تفوز بجائزة مزوِّد الخدمة لعام 2025 من SSON

يُعَد تعاون IBM مع Amway، إحدى الشركات العالمية للبيع المباشر، لتبسيط عمليات الحسابات مستحقة الدفع مثالًا بارزًا على خدماتنا المشتركة. ومن خلال الاستفادة من مهام سير العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تمكَّنت IBM من توحيد العمليات، وتحسين إدارة البيانات، وتقليل الأخطاء اليدوية - ما أدى إلى زيادة الكفاءة وتحسين معدلات رضا العملاء.

عملنا معًا على تحويل عمليات الحسابات مستحقة الدفع لديهم. ومن خلال تطبيق سير العمل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO) من IBM، ساعدنا الشركة على:

توحيد العمليات وأتمتتها في 58 دولة.

تحسين إدارة البيانات والتحليلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، watsonx.

تعزيز استمرارية الأعمال والامتثال.

تقليل الأخطاء اليدوية والتدخل.

تحقيق أكثر من 50% من معالجة الفواتير دون لمس.

والنتائج؟ تحسُّن الإنتاجية بنسبة 38%، وتقليل دورة الفواتير بمقدار 10 أيام، وارتفاع رضا العملاء من 91% إلى 96%، وانخفاض حالات التصعيد بنسبة 90%.

يقول Michael van der Ploeg، نائب الرئيس لشؤون GBS والمراقب المالي لشركة Amway: "لقد مكَّنت الشراكة مع IBM شركة Amway من تنفيذ سير عمل عالمي حقيقي على نطاق واسع مدعوم بالذكاء الاصطناعي".