IBM webMethods Hybrid Integration: من الربط إلى التحكم في عصر الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة IBM على تعزيز IBM webMethods Hybrid Integration بإمكانات جديدة تساعد المؤسسات على إدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سياق الأعمال بين الشركات، وتحديث بنية التكامل الأساسية، وتوسيع التجارب الرقمية الموثوقة عبر البيئات الهجينة.
تقدم IBM ابتكارات جديدة عبر IBM webMethods Hybrid Integration تساعد المؤسسات على تجاوز مجرد ربط الأنظمة إلى تنسيق وإدارة الجهاز العصبي الرقمي لمؤسسات الذكاء الاصطناعي.
تعالج هذه الابتكارات مجتمعةً الواقع التشغيلي الذي تواجهه المؤسسات في ظل تزايد ترابط الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات والأحداث والمعاملات بين الشركات والأنظمة الهجينة. تحتاج المؤسسات إلى طريقة فعالة لإدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي، ومنح فرق الأعمال سياقًا أوضح لمعاملات الشركاء، ومساعدة المطورين على اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات والأحداث وإعادة استخدامها، وتحديث أسس التكامل من دون إنشاء صوامع جديدة أو وجود ثغرات في الحوكمة.
وفقًا إلى Institute for Business Value التابع لشركة IBM، ترى 68% من المؤسسات أن مبادرات الذكاء الاصطناعي ستفشل في ظل غياب إمكانات التكامل الأقوى. وتؤكد هذه المعارف ما نسمعه من العملاء يوميًا: نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على القدرة على ربط البيانات والأنظمة وحوكمتها بثقة وسرعة ورقابة.
أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي مشاركين نشطين في سير العمل المؤسسية بوتيرة متسارعة. فهي تستدعي واجهات برمجة التطبيقات وتصل إلى البيانات وتستخدم الأدوات وتتعاون مع الوكلاء الآخرين في الوقت الفعلي. لكن نشر بوابات منفصلة للنماذج اللغوية الكبرى (LLMs) وبروتوكول سياق النماذج (MCP) والتواصل بين الوكلاء وما إلى ذلك يشبه تشغيل مطار بنقاط تفتيش أمنية مختلفة لكل شركة طيران، ما يؤدي إلى ظهور تعقيدات غير ضرورية ونقاط تشغيلية خفية.
تبسط IBM DataPower Interact Gateway هذا المشهد من خلال توفير نقطة تحكم واحدة موثوقة لتفاعلات الذكاء الاصطناعي. فهي تعمل كطبقة وساطة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج وواجهات برمجة التطبيقات المؤسسية والأدوات ومصادر البيانات، ما يُمكِّن المؤسسات من تطبيق سياسات متسقة للأمان والحوكمة والمراقبة والوصول عبر منظومة الذكاء الاصطناعي لديها.
يمكن للمؤسسات عرض واجهات REST كأدوات متوافقة مع بروتوكول سياق النماذج (MCP) من دون الحاجة إلى إعادة كتابة منطق الأعمال، ما يسمح للإمكانات المؤسسية المثبتة أن تصبح قابلة للاستخدام فورًا من قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الاستثمارات الحالية. ومع ظهور أنماط ومعايير جديدة لتفاعلات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات توسيع نطاق نموذج الحوكمة نفسه من دون الحاجة إلى إضافة بوابة متخصصة أخرى.
والنتيجة هي أساس آمن قائم على السياسات يساعد المؤسسات على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز إعادة الاستخدام والابتكار بثقة من دون التضحية بالتحكم والرقابة.
كل طلب مشحون أو فاتورة معالجَة أو إقرار مستلم يمثل أكثر من مجرد معاملة تقنية—إنه يمثل التزامًا تجاريًا. ومع ذلك، عندما يحدث خطأ ما، غالبًا ما تقضي الفرق ساعات في تجميع السجلات والمستندات من أنظمة متعددة للإجابة عن أسئلة بسيطة: ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ وماذا يجب أن نفعل بعد ذلك؟
يشبه الأمر محاولة تتبع شحنة من خلال تجميع التحديثات من شركات نقل ومستودعات ومكاتب جمركية مختلفة بدلاً من الحصول على رؤية واحدة وشاملة للشحنة. البيانات موجودة، لكن السياق مفقود. فالمشكلة ليست في نقص البيانات؛ بل في غياب سياق الأعمال.
تعمل IBM webMethods B2B Workspace على تغيير هذه المعادلة من خلال تحويل البيانات التشغيلية المتفرقة إلى تجارب واعية بسياق الأعمال. فمن خلال طرق العرض السياقية القائمة على الأدوار وإمكانية تتبع مستندات الأعمال بين الشركات (B2B)، تعمل على ربط المستندات تلقائيًا عبر الشركاء والأنظمة وعمليات الأعمال لتوفير سرد شامل وموحد للأعمال.
ويمثل هذا تحولاً من تتبع المعاملات إلى فهم نتائج الأعمال. فبدلاً من الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتجميع المعلومات، يمكن لفرق الأعمال والعمليات رؤية ما يحدث مباشرة، وفهم الارتباطات، وتحديد مواضع الخلل في العمليات.
وبفضل هذا المستوى من السياق، يمكن للفرق تجاوز استكشاف الأخطاء التفاعلي إلى صناعة القرار الاستباقية، بحيث يمكنهم الإجابة عن أسئلة حساسة مثل ماذا حدث ولماذا حدث وما المعرض للخطر لاحقًا، وكل ذلك من مكان واحد.
والنتيجة هي تسريع صناعة القرار، وتقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، واكتشاف المخاطر مبكرًا، وتحسين العمليات الحيوية باستمرار مثل عملية الطلب إلى النقد والشراء إلى الدفع، ما يحول بيانات الأعمال بين الشركات من مجرد عمل خلفي إلى محرك إستراتيجي لأداء الأعمال.
عندما تُحدِّث هيئة حكومية خدمة من خدمات المواطنين أو ينقل مقدم رعاية صحية سير العمل الحيوية إلى السحابة، فإن النجاح لا يُقاس بالسرعة فقط؛ بل يُقاس بالقدرة على تحقيق ذلك من دون المساس بالأمن أو الامتثال أو ثقة الجمهور.
تواجه المؤسسات الحكومية والمؤسسات في المجالات شديدة التنظيم تحدي التوازن هذا يوميًا. فهي تحتاج إلى تحديث البنية التحتية القديمة مع الالتزام بمتطلبات تنظيمية وتشغيلية صارمة.
مع حصول IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government على ترخيص FedRAMP المتوسط، يمكن للوكالات الفيدرالية تسريع تبني السحابة مع التوافق مع معايير الأمن المعتمدة في القطاع العام. وتفيد المبادئ الهندسية نفسها العملاء عبر قطاع الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة وغيرها من القطاعات المنظمة، حيث تُعد المرونة والحوكمة والانضباط التشغيلي متطلبات أساسية وليست مزايا اختيارية.
والنتيجة هي منصة تكامل تمكِّن المؤسسات من الابتكار بثقة، مع العلم أن الثقة والامتثال مدمجان في البنية الأساسية.
تعتمد الشركات الرقمية الحديثة بشكل متزايد على كل من واجهات برمجة التطبيقات وتدفقات الأحداث. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يجب على المطورين التنقل بين كتالوجات منفصلة ونماذج حوكمة غير متصلة للعثور على ما يحتاجون إليه.
تجمع IBM webMethods Hybrid Integration بين واجهات برمجة التطبيقات والأحداث في بوابة مطورين موحدة، ما يُمكِّن الفرق من اكتشاف الأصول المتزامنة وغير المتزامنة واستهلاكها وإعادة استخدامها من خلال تجربة واحدة محوكمة.
والنتيجة هي أكثر من مجرد راحة. فهي تسرع عملية التطوير، وتحسن إعادة الاستخدام، وتعزز الحوكمة، وتساعد المؤسسات على بناء بُنى قائمة على الأحداث بمزيد من الاتساق والثقة.
يتطلب الابتكار منصة حديثة تدعمه.
يقدم IBM webMethods 12.1 دعمًا لكل من Jakarta EE 10 وJava 21 على IBM Semeru Runtime 21، إلى جانب التكوين عبر ملفات YAML وصور الحاويات التي تبسط عمليات النشر والتشغيل. كما يستفيد المطورون من إمكانات مثل دعم Apache Avro الأصلي مع تكامل سجل المخططات واختبار الوحدات المدمجة، ما يتيح دورات تطوير أسرع وعمليات تكامل أكثر موثوقية.
توفر هذه التحسينات للمؤسسات أساسًا آمنًا وداعمًا وجاهزًا للمستقبل يقلل من تعقيد العمليات مع زيادة إنتاجية المطورين.
يدخل التكامل المؤسسي مرحلة جديدة. فلم يعد الأمر مقتصرًا على ربط التطبيقات ونقل البيانات من نظام إلى آخر. بل أصبح يتعلق بتمكين المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، والاستجابة للتغيير بشكل أسرع، والعمل برؤية وثقة أكبر.
تعكس الابتكارات التي قدمناها عبر IBM webMethods Hybrid Integration التحول، بدءًا من إدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي وتبسيط تجارب المطورين وصولاً إلى توفير سياق أعمال أكثر ثراءً لعمليات الأعمال بين الشركات ودعم التحديث في البيئات شديدة التنظيم.
وتعكس هذه الابتكارات مجتمعة اعتقادًا راسخًا: لن تأتي الميزة التنافسية من ربط المزيد من الأنظمة فقط، بل من تحويل تلك الروابط إلى عمليات موثوقة وذكية.
هذه الفكرة هي جوهر IBM webMethods Hybrid Integration. فمن خلال مساعدة المؤسسات على توحيد الحوكمة، وتسريع الابتكار، والبناء على أسس موثوقة، نعمل على تمكين عملائنا من انتهاز فرص الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم الكامل في أعمالهم.
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