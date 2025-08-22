IBM watsonx BI متاح الآن بشكل عام على IBM Cloud: مستقبل القرارات الذكية يبدأ هنا.

22 أغسطس 2025
ما الجديد: يتوفر الآن حل IBM watsonx BI بشكل عام على IBM Cloud، ويجمع بين الذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونموذج دلالي محكوم لتقديم رؤى متسقة وقابلة للتفسير تستند إلى منطق أعمالك.
سيكون مستقبل ذكاء الأعمال (BI) تفاعليًا، وسياقيًا، ومبنيًا على السحابة الأصلية. بحلول عام 2027، يتوقع 90% من المديرين التنفيذيين أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على نقل الفرق من التقارير الثابتة إلى التحليلات التنبؤية في الوقت الفعلي. ويعتقد أكثر من 75% أن هؤلاء الوكلاء سيقومون قريبًا بأتمتة سير عمل المعاملات بالكامل.
IBM watsonx BI مهيأ لتلبية احتياجات هذا العصر والمستقبل أيضًا. يمنح المستخدمين القدرة على طرح الأسئلة باللغة الطبيعية، وتسريع توليد الرؤى، وتعزيز ثقافة تعتمد على البيانات في المؤسسة، كل ذلك مع ضمان الثقة وقابلية التوسع. وبفضل دعمه للنماذج اللغوية الكبيرة المتعددة وقدرات التكامل التي تُتيح لك إمكانية التوصيل والتشغيل، فإنه يتكامل بسلاسة مع مهام سير العمل أو مستودع بحيرة البيانات أو أدوات إعداد التقارير الحالية، ما يوفر الثقة والسرعة والتوسع في كل ركن من أركان مؤسستك.
ينتمي المستقبل إلى المؤسسات التي تستطيع التفكير والتصرف بمعدل سرعة بياناتها. لا يُعَد watsonx BI مجرد أداة تحليلية أخرى، بل شريك تفكير يفهم عملك، ويكشف الرؤى المهمة، ويشرح سبب كل إجابة. في عالمٍ تُقاس فيه الميزة التنافسية باللحظات وليس بالأشهر، يضمن لك نظام watsonx BI أن تكون مستعدًا دائمًا للتصرف بناءً على ما هو أكثر أهمية.
انتهى عصر انتظار الرؤى: watsonx BI متاح الآن على IBM Cloud. هذه ليست سوى البداية، فالمزيد من الابتكارات في الطريق مع توسُّعنا في مجال التحليلات الوكيلية. تأكَّد من الانضمام إلى مجتمع watsonx BI techxchange. أخبرنا بما يعمل بشكل جيد، وما يفاجئك، وما تود رؤيته في الإصدار القادم. وسوف نعمل معًا على تحديد الفصل التالي من عملية صناعة القرارات الذكية.