غالباً ما تكمن المعرفة التشغيلية في بيئات IBM Z ضمن وثائق ملكية خاصة—تشمل سجلات التشغيل، وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والإجراءات التي غالباً ما تُكتب باللغات المحلية. بينما تعمل المؤسسات على نطاق عالمي، يمكن للاختلافات اللغوية أن تحد من كفاءة الوصول إلى المعرفة وتطبيقها.

مع هذا الإصدار، يمكن للعملاء إدراج المستندات باللغات المدعومة،1 مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة وتلقي الإجابات بنفس لغة المحتوى المدرج—دون الحاجة إلى تحويل المواد المصدرية أو إعادة تنسيقها.

تم تصميم هذه القدرة لتمكين المؤسسات من:

استخدام المحتوى المملوك والحصري لكل لغة دون تكرار

تقديم تجارب دعم محلية مخصصة للفرق العالمية

بالإضافة إلى ذلك، تساعد واجهة استيعاب المستندات الجديدة في تبسيط كيفية تحميل الوثائق وإدارتها وصيانتها. من خلال تقليل الشركات لأعبائها الإدارية، يمكن للفرق التركيز على ضمان بقاء المعرفة دقيقة ومحدّثة.

تتكامل هذه التحسينات معاً لتسهيل الوصول إلى معارفكم الحصرية، مما يتيح لمستخدميكم الحصول على إجابات فورية لاستفساراتهم في أي وقت.