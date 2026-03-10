يعزز هذا الإصدار التزام IBM بتقديم قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وجاهزة للاستخدام في المؤسسات مباشرة داخل بيئات IBM Z—مما يساعد المؤسسات على تبسيط التعقيدات مع الحفاظ على الحوكمة والتحكم.
في هذا الإصدار، نقدم 4 ميزات جديدة، منها:
غالباً ما تكمن المعرفة التشغيلية في بيئات IBM Z ضمن وثائق ملكية خاصة—تشمل سجلات التشغيل، وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والإجراءات التي غالباً ما تُكتب باللغات المحلية. بينما تعمل المؤسسات على نطاق عالمي، يمكن للاختلافات اللغوية أن تحد من كفاءة الوصول إلى المعرفة وتطبيقها.
مع هذا الإصدار، يمكن للعملاء إدراج المستندات باللغات المدعومة،1 مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة وتلقي الإجابات بنفس لغة المحتوى المدرج—دون الحاجة إلى تحويل المواد المصدرية أو إعادة تنسيقها.
تم تصميم هذه القدرة لتمكين المؤسسات من:
بالإضافة إلى ذلك، تساعد واجهة استيعاب المستندات الجديدة في تبسيط كيفية تحميل الوثائق وإدارتها وصيانتها. من خلال تقليل الشركات لأعبائها الإدارية، يمكن للفرق التركيز على ضمان بقاء المعرفة دقيقة ومحدّثة.
تتكامل هذه التحسينات معاً لتسهيل الوصول إلى معارفكم الحصرية، مما يتيح لمستخدميكم الحصول على إجابات فورية لاستفساراتهم في أي وقت.
يظل الأمن ركيزة أساسية لعملاء IBM Z. تختلف آليات المصادقة والتفويض بين المؤسسات، ويعد التوافق مع البنية التحتية القائمة أمراً حاسماً لتبني التقنيات الجديدة.
بالإضافة إلى RACF، بات IBM watsonx Assistant for Z يدعم الآن كلاً من ACF2 و Top Secret من خلال استخدام مرفق تفويض النظام (SAF) مما يتيح التكامل مع أطر عمل المصادقة والتفويض المستخدمة بالفعل داخل بيئات IBM Z.
هذا التكامل الموسع:
من خلال دعم أطر العمل الأمنية الراسخة، صُمم IBM watsonx Assistant for Z للمساعدة في تمكين المؤسسات من اعتماد قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل دون الإخلال بضوابط التحكم الموثوقة.
تخلق وكلاء الذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية عندما تتمكن من تنفيذ سير عمل منظم ومحدد بدقة متناهية. حتى الآن، كان بناء مثل مسارات العمل هذه يتطلب خبرة في البرمجة النصية وإعدادات يدوية معقدة—مما جعل الأتمتة بعيدة المنال للكثير من الفرق
في هذا الإصدار، يتضمن Agent Builder أداة بناء تدفقات رسومية تُحدث تحولاً جذرياً في كيفية تصميم الفرق لسير العمل المعتمد على الذكاء الاصطناعي وتشغيله. باستخدام واجهة سحب وإفلات بديهية، يمكن للمطورين تصميم الأتمتة بصرياً واختبارها في الوقت الفعلي، وتطوير تدفقات العمل بدقة قبل نشرها.
يمكن للمطورين:
لدعم حالات الاستخدام الأكثر تقدمًا، تم تضمين ثلاث قدرات إضافية:
من خلال خفض الحواجز أمام تطوير سير العمل مع الحفاظ على التحكم والقدرة على التنبؤ، صُممت هذه التحسينات لتمكين الفرق عبر المؤسسة من تصميم وتوسيع نطاق الأتمتة بكفاءة عبر بيئات IBM Z.
قد تستغرق خطوات التثبيت والتكوين وقتًا طويلاً وتكون عرضة للأخطاء اليدوية. لتبسيط هذه العملية، يتضمن IBM watsonx Assistant for Z الآن أتمتة الأجزاء الرئيسية من عملية التثبيت.
تم تصميم هذا الحل لتقليل خطوات الإعداد اليدوي، واختصار وقت النشر، والحد من مخاطر أخطاء التجهيز، وضمان تجربة تثبيت أكثر موثوقية وقابلية للتنبؤ. من خلال تبسيط التثبيت وتقليل التعقيد، يمكن للفرق تحقيق القيمة بسرعة.
بفضل ميزات استيعاب المعرفة متعددة اللغات، وتطوير سير العمل الرسومي، والدعم الموسع للمصادقة، بالإضافة إلى أدوات التثبيت المبسّطة، يعزز هذا الإصدار مكانة IBM watsonx Assistant for Z كحل ذكاء اصطناعي آمن وقابل للتوسع لبيئات IBM Z.
مع استمرار المؤسسات في تحديث أنظمتها الأساسية، يأتي IBM watsonx Assistant for Z ليساهم في تبسيط العمليات، وتوسيع نطاق الوصول، والحفاظ على معايير الأمان الموثوقة التي تميز أجهزة الكمبيوتر المركزي.
ستكون أحدث التحسينات المضافة إلى IBM watsonx Assistant for Z متاحة بشكل عام اعتباراً من 13 مارس 2026. يقدم هذا الإصدار إمكانات جديدة تبسّط الوصول إلى المعرفة، وتدعم تطوير سير العمل، وتوسع نطاق التكامل الأمني لبيئات IBM Z.
1 يعتمد دعم اللغات على النموذج اللغوي الكبير (LLM) المستخدم.. اللغات التي يدعمها نموذج Granite هي: الصينية، التشيكية، الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، والإسبانية. اللغات التي يدعمها Llama: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، الإسبانية، التايلاندية