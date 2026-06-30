تدعم IBM Turbonomic الآن Red Hat OpenStack

تسارع المؤسسات في الانتقال إلى OpenStack في ظل تحديث بيئات الأجهزة الافتراضية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية في المحاكاة الافتراضية. لكن العديد من الفرق لا تزال تواجه التحدي نفسه بعد النشر: كيفية الحفاظ على الأداء مع التحكم في التكلفة.

قد تكون بيئات OpenStack معقدة في إدارتها على نطاق واسع. تحتاج الفرق إلى معارف واضحة حول كيفية استهلاك الأجهزة الافتراضية، والمضيفين، ووحدات التخزين، والمشاريع للموارد حتى تتمكن من تقليل التدخل اليدوي وتحسين كفاءة البنية التحتية.

تغير IBM Turbonomic هذا الوضع من خلال التحليل المستمر للطلب في الوقت الفعلي والطلب التاريخي على موارد وحدة المعالجة المركزية، والذاكرة، وسعة التخزين، وتوفير التخزين، وIOPS، وزمن انتقال التخزين لتحديد ما تحتاجه التطبيقات لضمان الأداء. ثم تقدم توصيات تساعد الفرق على تحسين تخصيص الموارد مع الحفاظ على كفاءة أداء التطبيقات.

تكتشف Turbonomic الأجهزة الافتراضية، والمضيفين، والمشاريع، وموارد التخزين وتراقبها تلقائيًا عبر بيئات OpenStack. وهذا يوفر لفرق العمليات عرض واحد للطلب على الموارد واستخدامها من دون الحاجة إلى إدارة كل جهاز افتراضي أو مضيف على حدة.