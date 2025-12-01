تتعاون IBM Turbonomic وIBM Kubecost من أجل تحسين أداء Kubernetes وتكلفتها

تتميز بيئات Kubernetes بأنها ديناميكية ومعقدة. بينما تقوم IBM Turbonomic منذ فترة طويلة بأتمتة إدارة الموارد لضمان الأداء والامتثال، فإن فهم الآثار المترتبة على التكاليف لهذه الإجراءات لا يقل أهمية. وهنا يأتي دور IBM Kubecost.

وبفضل التكامل الجديد، يمكن لـ Turbonomic الآن استيعاب بيانات التكلفة من Kubecost أو OpenCost لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول التكلفة إلى جانب توصيات الأتمتة الخاصة بها. وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين تصور الوفورات والاستثمارات المقدرة المرتبطة بإجراءات التحجيم المناسب لأحمال التشغيل في Turbonomicً داخل المنصة مباشرةً.