تتعاون IBM Turbonomic وIBM Kubecost من أجل تحسين أداء Kubernetes وتكلفتها

في هذه المعاينة العامة، يركز التكامل على واحدة من أكثر حالات الاستخدام تأثيرًا: التحجيم المناسب لأحمال التشغيل.
تحلل Turbonomic طلبات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وحدودهما باستمرار عبر بيئات Kubernetes وRed Hat OpenShift. وباستخدام بيانات التكلفة من Kubecost Free أو OpenCost، تعرض Turbonomic الآن مقاييس تأثير التكاليف، بما في ذلك ما يلي:
- مقارنة بين التكاليف الحالية والتكاليف المتوقعة لكل إجراء من إجراءات التحسين
- تقدير المدخرات أو الاستثمارات من تنفيذ تغييرات الموارد
- رؤية النتائج المالية قبل التنفيذ
يؤدي هذا إلى توفير شفافية غير مسبوقة للتحسين الآلي، ما يساعد الفرق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات.