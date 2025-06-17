أداة IBM® Terraform for Z وLinuxOne: تبسيط إدارة البنية الأساسية على نطاق واسع

17 يونيو 2025

مؤلف

Kara Todd

Vice President

IBM Z Application Platform

تعمل أداة Terraform for Z على تمكين فرق العمل من خلال الاستفادة من البنية التحتية كتعليمات برمجية من خلال نهجها المتسق والقابل للتوسع. حيث يمكّن هذا الإصدار فرق العمل من التحرك بشكل أسرع والتكيف مع التغيير من خلال تبني الأتمتة وتقليل الاعتماد على المهارات المتخصصة.

مع توفر أداة Terraform for Z التي صدرت حديثًا، يمكن لفرق العمل تحويل تركيزها من العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا إلى المبادرات عالية القيمة التي تعالج احتياجات العمل الديناميكية.

بنية أساسية مبسطة جاهزة للمؤسسات كتعليمات برمجية 

كما نجحت أداة IBM® Terraform for Z في  إدارة وأتمتة البنية التحتية لـ IBM® Z  أسهل من أي وقت مضى من خلال نهج برمجي وقابل للتوسع، باستخدام تقنيات مألوفة ذات المعايير القياسية. 

كيف نجحت في إحداث تحول في تكنولوجيا معلومات المؤسسات؟

1. تبسيط التعقيد مع البنية التحتية كتعليمات برمجية 

تُمكِّن أداة IBM® Terraform for Z المؤسسات من إدارة بنيتها التحتية  باستخدام التعليمات البرمجية، واستبدال العمليات  اليدوية التقليدية بسير عمل آلي قابل للتكرار. ولا يقلل هذا النهج التوضيحي من الأخطاء البشرية فحسب، بل يسرّع أيضًا من توفير الموارد وتوسيع نطاقها عبر مختلف البيئات.  
 

من خلال دمج الأدوات الحديثة والمسارات الحديثة، يمكن لفرق الحواسيب المركزية أن تتواءم بشكل أفضل مع ممارسات عمليات التطوير لإنشاء دورة إدارة الإلزامية للبنية التحتية، مما يتيح عمليات نشر محكومة وقابلة للتكرار. فمن خلال تحويل أفضل ممارسات البنية الأساسية إلى تعليمات برمجية (التكويد)، يمكن لفرق العمل التعاون مع الإصدار والتدقيق والوصول المستند إلى الأدوار، وضمان التوحيد القياسي مع إعادة استخدام التكوينات والسياسة كتعليمات برمجية والتطبيق التلقائي للسياسة، والتوسع مع الخدمة الذاتية ومعالجة أي انحراف في التكوين.

ومن المزايا الرئيسية لذلك التمكن من تقليل المهارات المتخصصة المطلوبة لتقديم البنية التحتية وإدارتها مما يتيح لفرق العمل التحرك بشكل أسرع والتركيز على الابتكار، وتقليل الوقت المناسب للقيمة وزيادة سرعة الأعمال، دون أي مخاطر على الأمن. 

2. يتواءم مع معايير الصناعة

التوحيد القياسي هو سر نجاح إدارة البنية التحتية بكفاءة. فقد نجحت أداة IBM® Terraform for Z في تعزيز التوحيد القياسي باستخدام نهج متسق قائم على التعليمات البرمجية لتحديد البنية التحتية وإدارتها. وسواء أتم نشر هذه الأداة محليًا أم في البيئات السحابية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من عمليات سير العمل Terraform ذاتها، مما يقلل من مخاطر انحراف التكوين كما يعزز موثوقية النظام بشكل عام.

3. تكنولوجيا المعلومات المؤسسية المقاومة للمستقبل

تُمكِّن أداة IBM® Terraform for Z الشركات من تسريع التحول الرقمي والتكيف بسرعة مع المشهد التقني المتغير. حيث يمكن للمؤسسات تحديث إدارة البنية التحتية دون تنازل عن موثوقية أنظمتها الأساسية وأمنها. وهذا يدعم عمليات قابلة للتوسع وآمنة ومؤتمتة، مما يساعد المؤسسات على الابتكار مع الحفاظ على التحكم والاستمرار في الاستفادة من استثماراتها التقنية الحالية.

4. التكامل مع منصة Red Hat® Ansible® Automation Platform

توفر كلٌّ من أداة Terraform وAnsible، عند استخدامهما معًا، حلًا كاملًا لإدارة البنية التحتية  والتكوين. حيث يتم استخدام  أداة Terraform لتوفير البنية التحتية وإدارتها عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك الخوادم الافتراضية IBM® Z و LinuxONE  والموارد المرتبطة بها، ويقوم  Ansible بتنسيق وأتمتة تكوين التطبيقات والعمليات على رأس تلك البنية التحتية الأساسية. ومثل هذا المزيج يوفر إدارة كاملة لدورة حياة البنية الأساسية ويخلق بيئة أتمتة متسقة وموثوقة وقابلة للتوسع، مع تقليل التعقيد والمخاطر. 

أداة Terraform for Z قيد التنفيذ

دعنا نتحقق من نموذج سيناريو:

حالة الاستخدام: توفير وتكوين بيئة z/OS حسب الطلب.

السيناريو: تخيل أنك تقوم بتطوير وحدة وظيفية جديدة لتطبيق أساسي من تطبيقات z/OS ومن أجل اختبار التحسينات التي أجريتها تحتاج إلى إنشاء بيئة جديدة عند الطلب بسرعة لتطبيق z/OS. فبدلًا من الاضطرار إلى المرور بعملية يدوية، فإنك تتبع نهجا مبسطًا وآليًا باستخدام البنية التحتية كتعليمات برمجية. 

طريقة العمل:

  1. ابدأ بنموذج معتمد: بما أننا قادرون على وصف البنية التحتية التي نحتاجها على شكل تعليمات برمجية، إذن يمكن لمسؤولي النظام تطوير ومشاركة قوالب إرشادية لمطوري التطبيق التي توفر الخدمة الذاتية لطلب البنية التحتية، وكل ذلك تتم إدارته باستخدام مسارات الأتمتة القياسية. 
  2. تحديد التكوين الخاص بك: تأكد من تحديد السمات الرئيسية اللازمة لبيئة z/OS عند الطلب. قد تكون هذه السمات أشياء مثل موارد النظام وإعدادات الشبكة وتفاصيل التكوين. 
  3. ادفع هذه التغييرات إلى SCM: بمجرد دفع تغييراتك إلى نظام إدارة التحكم في المصدر، يمكنك الجلوس والاسترخاء بينما تشاهد المسار الآلي يتولى الأمر.
  4. دع الأتمتة تتولى الأمر نيابة عنك: اعتمادًا على تكوين المسار الخاص بك، يمكن لأداة Terraform أو Ansible بدء سير العمل لتوفير البيئة الجديدة عند الطلب، والتحقق من صحة تغييرات البنية التحتية، وتكوين البيئة الجديدة. 
  5. الحصول على إشعارات: بمجرد اكتمال العملية، سيحصل المستخدم على إشعار تلقائي يفيد بأن بيئته جاهزة للاستخدام. 

يدعم هذا الإصدار ما يلي:

  • الأتمتة المستندة إلى Terraform لبيئات KVM وz/VM على IBM® Z وLinuxONE
  • الأتمتة المستندة إلى Terraform لبيئات التطوير والاختبار الظاهرية z/OS على IBM Z وLinuxONE

قيادة الابتكار باستخدام Terraform

تعد أداة IBM® Terraform for Z و LinuxONE  أكثر من مجرد أداة؛ فهي عامل تمكين استراتيجي لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. فمن خلال معالجة فجوة المهارات، والمواءمة مع معايير الصناعة وتبسيط إدارة البنية التحتية، يساعد ذلك المؤسسات على إطلاق الإمكانات الكاملة لبنيتها التحتية.

