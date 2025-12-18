الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: تجربة حديثة للجيل القادم من تبادل الملفات بين الأعمال (B2B).

يقدِّم الإصدار الأخير واجهة مستخدم إدارية من الجيل التالي من Sterling File Gateway، وهي إعادة تصميم كاملة مبنية باستخدام لغة التصميم Carbon من IBM.

تاريخ النشر 18 ديسمبر 2025
مع إصدار IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0، تقدِّم IBM تجربة مستخدم من الجيل التالي، وبنية تقنية حديثة، وأمانًا محسَّنًا، تم تصميم كل ذلك لتمكين المؤسسات من التحرك بسرعة أكبر، والعمل بأمان أكبر، والتوسع بثقة.

تجربة إدارية من الجيل التالي

تمثِّل عمليات نقل الملفات الحديثة جوهر كل الأعمال الرقمية. ومع تزايد متطلبات الأمان وتعقُّد شبكات الشركاء ونمو حجم البيانات، تحتاج المؤسسات إلى منصة تكامل B2B تساعد على تبسيط الإدارة وتعزيز الرؤية وإتاحة التوسع بثقة.

يقدِّم الإصدار الأخير واجهة مستخدم إدارية من الجيل التالي من Sterling File Gateway، وهي إعادة تصميم كاملة مبنية باستخدام لغة التصميم Carbon من IBM. وتوفِّر الواجهة الجديدة مظهرًا نظيفًا وعصريًا يركِّز على سهولة الاستخدام والكفاءة.

تشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

  • تبسيط التنقل ومهام سير العمل: تقليل عدد الشاشات والنقرات للمهام الشائعة.
  • الإدارة المتكاملة: لا حاجة إلى التبديل إلى لوحة معلومات B2B Integrator لأداء المهام الأساسية في Sterling File Gateway.
  • إنجاز المهام بسرعة أكبر: من خلال تخطيط أكثر سهولة وإرشادات سياقية.

النتيجة هي تجربة متسقة وفعَّالة تُتيح للمسؤولين التركيز على العمليات بدلًا من التنقل بين الواجهات.

هياكل تنظيمية مرنة ووصول قائم على الأدوار

يقدِّم Sterling File Gateway 6.2.2.0 هيكلًا تنظيميًا وإطار وصول قائم على الأدوار، ما يوفر تحكمًا أدق في كيفية إدارة البيانات والمستخدمين والصلاحيات عبر وحدات الأعمال.

من خلال هذه الميزة، يمكن للمؤسسات تنفيذ ما يلي:

  • تحديد الهيكل التنظيمي الخاص بها في تسلسل هرمي مرن ومتعدد المستويات.
  • تعيين الأدوار الإدارية وصلاحيات الوصول إلى البيانات للأقسام أو وحدات الأعمال المحددة.
  • فرض فصل المهام ورؤية البيانات لتعزيز الحوكمة.
  • إنشاء تقارير حسب الوحدة التنظيمية أو على مستوى المؤسسة للحصول على رؤى موحَّدة.
  • يضمن هذا الإطار حصول كل مستخدم على مستوى الوصول المناسب -لا أكثر ولا أقل ما يعزز كلًا من الأمان والتحكم التشغيلي.

تبسيط عملية إعداد الشركاء 

أصبح إعداد الشركاء أسهل وأسرع بفضل معالج إعداد جديد كليًا يوجِّه المستخدمين خلال عملية الإعداد الكاملة من البداية إلى النهاية.

يساعد المعالج المسؤولين على إنشاء جميع الأصول المطلوبة -المستخدمون والشركاء ونقاط النهاية وقنوات التوجيه والقوالب- ضمن تسلسل إرشادي واضح وسهل الاستخدام. يمكن للمستخدمين أيضًا حفظ جلسات الإعداد واستئنافها لاحقًا دون فقدان التقدّم المحقق.

تمت إضافة دعم الوصول إلى صناديق البريد المشتركة، بما يُتيح لعدة مستخدمين إدارة نقطة نهاية مشتركة؛ لتعزيز التعاون بين الفِرق.

تعزيز الرؤية التشغيلية

تشهد الرؤية التشغيلية نقلة نوعية مع لوحة معلومات Sterling File Gateway الجديدة وعروض نشاط الملفات. وتوفِّر هذه الأدوات رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ حول عمليات نقل الملفات وأداء النظام.

تشمل النقاط البارزة ما يلي:

  • مقاييس فورية لعدد الملفات الواردة، ومسارات التوجيه الناجحة، ومسارات التوجيه الفاشلة.
  • فلاتر سريعة حسب النطاق الزمني (الساعة الأخيرة أو اليوم أو الأسبوع).
  • تحليل تفصيلي لعمليات النقل، يشمل مراحل الوصول والتوجيه والتسليم.
  • سجل إعادة التشغيل وإعادة التسليم لضمان إمكانية التتبُّع الشاملة.
  • تمكِّن هذه النظرة التشغيلية المُعاد تصميمها من تسريع عملية استكشاف المشكلات واتخاذ القرارات بثقة أكبر عبر جميع مهام سير عمل نقل الملفات.

تقدُّم مهم في مجال تبادل الملفات على مستوى المؤسسات

يمثِّل الإصدار 6.2.2.0 من IBM Sterling File Gateway نقلة نوعية في سهولة الاستخدام والحوكمة والأمان لتبادل الملفات على مستوى المؤسسات. بفضل واجهته الحديثة وضوابط الوصول القوية والرؤى التشغيلية وسهولة الاستخدام، يمكِّن هذا الإصدار المؤسسات من إدارة تدفقات الملفات بين الأعمال بثقة وكفاءة أكبر.

اقرأ تقرير قيمة الأعمال الصادر عن IDC

استكشِف Sterling File Gateway

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange