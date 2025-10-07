IBM Spyre Accelerator ومعالج Telum II: تحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات الموثوق بها.

من المقرر أن يُحدِث IBM Spyre Accelerator، المتاح رسميًا لنظام IBM z17 في 28 أكتوبر 2025، ثورة في الطريقة التي تطبِّق بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي في أعمالها. تم تصميم هذا المسرِّع القوي للذكاء الاصطناعي لإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى IBM z17، ما يمكِّن المؤسسات من توسيع قدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) في بيئة IBM Z الموثوق بها.

مع Spyre Accelerator، سيصبح بإمكان العملاء استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مع عملياتهم الداخلية، ودمج الوظائف ضمن واجهة لغة طبيعية مثل watsonx Assistant for Z. مع قيام العملاء بالتقييم والبناء من أجل المستقبل، سيصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل أداة أساسية لتعزيز الكفاءة وتحديث تدفقات العمليات عبر مركز البيانات. وبالمثل بالنسبة إلى الأعمال، تم تصميم مسرِّعات Spyre Accelerators للمساعدة على التطوير المستقبلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الدقة، ما يسمح بإنشاء الأصول التوليدية واستيعاب البيانات وتفسيرها من أجل التواصل والعروض المتبادلة وحتى التقييم في الوقت الفعلي.

فوائد الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤي والتوليدي لبناء محفظة مؤسسية تشمل جميع أنواع نماذج الذكاء الاصطناعي للترميز وفك الترميز والترميز/فك الترميز.

كان أحد العملاء واضحًا جدًا بشأن تقاطع البيئات الأساسية الموثوق بها مع الأهداف المؤسسية على مستوى الشركات. قال مسؤول البنية التحتية في أحد البنوك الأوروبية الكبرى: "يُعَد وجود Spyre Accelerator على الأنظمة المحلية لنظام IBM Z مهمًا بالنسبة لنا لأن هذا العمل مرتبط بكود الإنتاج". "نحن لا نريد أن تخرج أعباء العمل الإنتاجية من تحت سيطرتنا، لذا يُعَد هذا خيارنا المفضل".

يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة العملاء على التنبؤ بسرعة بالإجراءات التالية اللازمة لدعم يوم معاملات مزدحم، أو دمج الوكلاء وواجهات برمجة التطبيقات الموصى بها للحصول على أفضل أداء من تطبيق جديد، ما يؤدي إلى تريع تحقيق القيمة للأعمال. وفقًا لدراسة أجراها معهد Institute for Business Value وOxford Economics في 2024، يرى 61% من التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أمر بالغ الأهمية لجهود تحديث التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر المركزي.

كجزء من عمليات التسليم المستمرة، ستستخدم المنتجات البرمجية الرئيسية، مثل IBM watsonx Assistant for Z وAI Toolkit for IBM Z وIBM LinuxONE، وMachine Learning for IBM z/OS، مسرِّعات Spyre للنشر الكامل في البيئات المحلية. لتحقيق دعم النماذج اللغوية الكبيرة على الأنظمة المحلية، يحتوي كل Spyre Accelerator على 32 نواة معالجة محسَّنة للذكاء الاصطناعي لدعم النماذج اللغوية الكبيرة مباشرةً على الكمبيوتر المركزي، ما يمكِّن المؤسسات من تشغيل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان في البيئات المحلية. تم تصميم هذه البنية التحتية لتكون قابلة للتوسع كمحوِّلات متصلة عبر PCIe، ولتتم إدارتها ضمن البيئات القائمة التي تتعامل بالفعل مع البيانات الأساسية. يمثل هذا إنجازًا مهمًا، ما يسمح للشركات بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع الاحتفاظ بالبيانات على IBM Z.

