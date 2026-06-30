التطور التالي للسيادة الرقمية مع IBM Sovereign Core 1.1

عندما أطلقت IBM منصة Sovereign Core في مؤتمر THINK 2026، استجبنا لما يخبرنا العملاء بأنهم بحاجة إليه أكثر: التحكم المحلي في البيانات والعمليات، وإثبات الامتثال المستمر، والقدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي حيث توجد بياناتهم. توفر Sovereign Core، المبنية على بنية مفتوحة ومعيارية، الحيادية تجاه الموردين، وقابلية النقل، وتعدد المستأجرين، ما يقلل من الاعتماد على الجهات الخارجية ويساعد المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ضمن حدودها السيادية.

يسعدنا اليوم أن نعلن عن توافر الإصدار 1.1 والذي يتضمن تحسينات إضافية تعزز إمكانات Sovereign Core الفريدة في تقديم حل شامل للسيادة الرقمية.