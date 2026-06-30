التطور التالي للسيادة الرقمية مع IBM Sovereign Core 1.1

تعزز IBM Sovereign Core 1.1 رؤيتنا للسيادة الرقمية من خلال ابتكارات تعزز الامتثال، والاستعداد للذكاء الاصطناعي، وتحكم العملاء
عندما أطلقت IBM منصة Sovereign Core في مؤتمر THINK 2026، استجبنا لما يخبرنا العملاء بأنهم بحاجة إليه أكثر: التحكم المحلي في البيانات والعمليات، وإثبات الامتثال المستمر، والقدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي حيث توجد بياناتهم. توفر Sovereign Core، المبنية على بنية مفتوحة ومعيارية، الحيادية تجاه الموردين، وقابلية النقل، وتعدد المستأجرين، ما يقلل من الاعتماد على الجهات الخارجية ويساعد المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ضمن حدودها السيادية.
يسعدنا اليوم أن نعلن عن توافر الإصدار 1.1 والذي يتضمن تحسينات إضافية تعزز إمكانات Sovereign Core الفريدة في تقديم حل شامل للسيادة الرقمية.
توفر Sovereign Core إمكانات امتثال رائدة في المجال، مع تقييم مستمر للامتثال، وتتبع فوري، وتوليد تلقائي للأدلة الموجهة للمدققين والجهات التنظيمية. في الإصدار 1.1، ضاعفنا تقريبًا عدد أطر الامتثال المدمجة، ووسعنا نطاق التغطية إلى 235 إطارًا.
تساعد هذه التغطية الموسعة المؤسسات على تسريع مبادرات الامتثال، وتقليل جهود التدقيق، والحصول على رؤية أفضل للمخاطر بثقة أكبر من خلال توليد الأدلة والمراقبة المستمرة. وبدلاً من الاعتماد على التقييمات التي تُجرى في وقت محدد، يمكن للعملاء إثبات الامتثال بأدلة مستمرة وقابلة للتحقق. ومن خلال دمج هذه الإمكانات مباشرة في المنصة، تحول Sovereign Core الامتثال من عملية يدوية إلى ميزة آلية دائمة التشغيل.
سيادة الذكاء الاصطناعي هي من الإمكانات الأساسية في Sovereign Core، تُقدَّم من خلال نماذج ووكلاء وخدمات استدلالية محكومة تعمل ضمن حدود السيادة. وتوفر المنصة أساسًا قابلاً للتوسع لبناء ونشر وتشغيل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي من خلال دمج العمليات الآلية، والخدمات القائمة على الحاويات، والإمكانات متعددة المستخدمين حتى تتمكن المؤسسات من تطوير وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة مع الحفاظ على التحكم السيادي. ولتسريع نشر الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، يقدم الإصدار 1.1 PostgreSQL كخدمة أساسية في المنصة، متاحة كمعاينة تقنية.
بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات مؤسسية موثوقة، تتضمن PostgreSQL دعمًا لملحق pgvector، ما يتيح البحث عن تشابه المتجهات لتطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). وذلك يتيح للمؤسسات إمكانية استرجاع المعارف المؤسسية ذات الصلة قبل أن يولد نموذج الذكاء الاصطناعي أي استجابة، ما يحسن الدقة والملاءمة والموثوقية في تجارب البحث والمساعدين والإجابة عن الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
في ظل نقل المؤسسات لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، تصبح الكفاءة التشغيلية أكثر أهمية. يقدم Sovereign Core 1.1 إرشادات وإمكانات تساعد العملاء على تقليل تكاليف الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تقسيم وحدات معالجة الرسومات متعددة المثيلات (MIG) من NVIDIA.
تتيح تقنية MIG تقسيم وحدة معالجة رسومات واحدة بأمان إلى عدة مثيلات معزولة، ما يسمح لعدة أحمال تشغيل ذكاء اصطناعي بالعمل في وقت واحد مع الحفاظ على فصل أحمال التشغيل. يحسن هذا النهج استخدام وحدات معالجة الرسومات، ويخفض تكاليف البنية التحتية، ويدعم تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي متعددة المستخدمين بشكل أكثر كفاءة ضمن بيئات السيادة.
منصة Sovereign Core مصممة لتحقيق السيادة التشغيلية التي يتحكم بها العميل، ما يمنح العميل سلطة مباشرة على بيئاته. يعزز الإصدار 1.1 الرؤية التشغيلية من خلال إمكانات قياس محسنة توفر لمسؤولي النظام لدى العملاء رؤية لمعدل الاستخدام والمستأجرين عبر لوحة تحكم Sovereign Core.
توفر هذه التحسينات للمسؤولين معارف أعمق بشأن استهلاك المنصة ونشاط المستأجرين، ما يساعد المؤسسات على تحسين الحوكمة، وتعزيز الرقابة التشغيلية، وتحسين تخصيص الموارد عبر بيئات السيادة.
متطلبات السيادة الرقمية ليست ثابتة. فاللوائح تستمر في التوسع. وتستمر توقعات حوكمة الذكاء الاصطناعي في النضج. أصبحت المرونة التشغيلية واستقلالية سلاسل التوريد الآن من الأولويات على مستوى مجالس الإدارة، حيث تتوقع المؤسسات مرونة وقابلية نقل وحرية اختيار أكبر عبر بيئاتها التقنية.
تتجاوز قيمة التحسينات المقدمة في الإصدار 1.1 من Sovereign Core الإمكانات الفردية نفسها. فهي مجتمعةً تعزز التزام شركة IBM بتقديم منصة سيادة شاملة مبنية على الانفتاح والتحكم التشغيلي والامتثال القابل للتحقق.
بدءًا من الأدلة المستمرة للامتثال والتغطية التنظيمية الموسعة وصولاً إلى خدمات الذكاء الاصطناعي المحكومة والعمليات التي يتحكم فيها العملاء، يساعد Sovereign Core 1.1 المؤسسات على توسيع نطاق التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة على بياناتها وتقنياتها وعملياتها وسير عمل الذكاء الاصطناعي لديها.
ومع تطور المشهد السيادي، ستتطور منصة Sovereign Core أيضًا.