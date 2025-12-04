تقدم IBM Safer Payments خاصية توليد الميزات السلوكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تقدم IBM Safeer Payments مولِّد ميزات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يحاكي خبرة المجال البشري لإنشاء السمات السلوكية تلقائيًا وتقييمها وتحسينها.
مع الإصدار 6.9، تُطلق IBM Safer Payments مولِّد ميزات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يحاكي خبرة المجال البشري لإنشاء السمات السلوكية تلقائيًا وتقييمها وتحسينها من خلال عملية تكرارية وتطورية، ما يتيح إمكانية تطوير نماذج كشف عن الغش أسرع وأكثر دقة وقابلة للتفسير بشكل أكبر.
في مجال منع الاحتيال في الدفع، تعتمد جودة النموذج على جودة ميزاته وملفات التعريف السلوكية التي توضح كيفية تصرف الكيانات بمرور الوقت. تُعد طرق هندسة الميزات التقليدية مثل دمج البيانات الموجودة أو تجميعها أو تحويلها مفيدة ولكنها محدودة؛ فهي لا تخلق ميزات التنميط السلوكي التي يعتمد عليها خبراء الغش للكشف عن أنماط الهجمات المعقدة والمتطورة.
لطالما كان إنشاء هذه الميزات السلوكية الخطوة الأكثر استهلاكًا للوقت واعتمادًا على الخبرة في تطوير النماذج.
تزيد أتمتة توليد الميزات من الكفاءة وقابلية التوسع في سير عمل التعلم الآلي، ما يقلل من الجهد اليدوي واحتمالية الخطأ البشري، وفي الوقت نفسه يُمكِّن من اكتشاف ميزات جديدة وفعالة تغفل عنها الطرق اليدوية التقليدية.
تتجاوز هذه القدرة الجديدة الأتمتة؛ فهي تطبق خوارزمية الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي التي تحاكي خبرة المجال البشري. تولد الخوارزمية تلقائيًا الميزات السلوكية ذات المعنى وتُقيِّمها (عدادات أو ملفات تعريف)، والتي تؤثر مباشرة في أداء نموذج الكشف عن الغش. وباستخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتدريب النماذج ولكن أيضًا في الخطوة المعقدة لإنشاء الميزات، يتم تعزيز جودة النموذج وإمكانية التفسير والدقة التنبئية بشكل كبير.
يعد إنشاء الميزات التقليدية أمرًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً ويعتمد بشكل كبير على المعرفة الحدسية والمتخصصة في المجال لدى متخصص البيانات. غالبًا ما يفتقر الاختيار اليدوي للميزات إلى التوحيد القياسي، لذا قد يختار محللون مختلفون، أو حتى المحلل نفسه بمرور الوقت، مجموعات مختلفة من الميزات، ما يؤدي إلى نماذج ونتائج غير متسقة.
من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر Safer Payments نهجًا موحدًا وقابلاً للتكرار وغير متحيز لتوليد الميزات. تقلل العملية من التنوع وتضمن نتائج موثوقة وتُمكِّن فرق الكشف عن الغش من إنتاج نماذج عالية الأداء بسرعة أكبر، ما يحوِّل تطوير النماذج من فن يدوي إلى علم ذكي وآلي.
وقد تم تضمين القدرة الجديدة بشكل ملائم في "مصنع النماذج" التابع لـ IBM Safer Payments، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تتيح للمستخدمين تدريب نماذج التعلم الآلي وقواعده المخصصة واختبارها ونشرها للتصدي للتهديدات الناشئة بسرعة.
باستخدام واجهة سهلة الاستخدام، تتيح المنصة الجديدة للمستخدمين ما يلي:
تُستخدم تقنيات تحليل البيانات المتنوعة لتوليد مجموعة من الميزات المرشحة عن طريق تحليل مجموعة بيانات التدريب. في عملية تطورية تكرارية، تقوم الخوارزمية بمحاكاة نقاط لكل ميزة مرشحة وتقييمها وتسجيلها لتحديد أهميتها التنبئية وتأثيرها العام في أداء النموذج. وفي كل تكرار، يتم الاحتفاظ بالميزات الأعلى أداءً بينما يتم استبدال الميزات المرشحة الأقل أداء بتنويعات جديدة باستخدام عمليات الاختيار والتهجين والطفرة. بمجرد اكتمال العملية، يتم تقديم الميزات التي جرى تقييمها مرفقةً بدرجات مفصلة وإحصائيات توضح مدى أهميتها ورفعها لمعدل الاكتشاف ومساهمتها في تقليل الإيجابيات الكاذبة.
من خلال دمج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في عملية بناء النماذج، تُمكِّن IBM Safer Payments فرق الكشف عن الغش من الاستجابة الفورية لأنماط الهجوم الجديدة، ما يحسن دقة الكشف ويقلل من الإيجابيات الكاذبة ويقلل من الجهد التشغيلي.
لا تعمل هذه الإمكانية على تسريع عملية تطوير النماذج فحسب، بل تكمل الأتمتة الشاملة لإنشاء نماذج الغش وتربط بين استيعاب البيانات وإنشاء الميزات وتدريب النماذج في سير عمل واحد سلس داخل مصنع النماذج. يمكن لمحللي الغش الآن إنشاء نماذج متطورة وقابلة للتفسير واختبارها ونشرها دون الاعتماد على الموارد الخارجية لعلم البيانات أو تدخل البائعين.
وتكون نتيجة ذلك بناء نظام بنائي أكثر مرونة وشفافية واكتفاءً ذاتيًا لمنع الغش، ما يُمكِّن المؤسسات من الاستجابة بشكل أسرع للتهديدات الناشئة، وضمان الثقة التنظيمية وتحسين جودة النماذج باستمرار على نطاق واسع.
ميزة توليد الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مُتضمنة في الإصدار 6.9 من IBM Safer Payments، وهي متاحة الآن للنشر.