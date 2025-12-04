تقدم IBM Safer Payments خاصية توليد الميزات السلوكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مع الإصدار 6.9، تُطلق IBM Safer Payments مولِّد ميزات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يحاكي خبرة المجال البشري لإنشاء السمات السلوكية تلقائيًا وتقييمها وتحسينها من خلال عملية تكرارية وتطورية، ما يتيح إمكانية تطوير نماذج كشف عن الغش أسرع وأكثر دقة وقابلة للتفسير بشكل أكبر.

في مجال منع الاحتيال في الدفع، تعتمد جودة النموذج على جودة ميزاته وملفات التعريف السلوكية التي توضح كيفية تصرف الكيانات بمرور الوقت. تُعد طرق هندسة الميزات التقليدية مثل دمج البيانات الموجودة أو تجميعها أو تحويلها مفيدة ولكنها محدودة؛ فهي لا تخلق ميزات التنميط السلوكي التي يعتمد عليها خبراء الغش للكشف عن أنماط الهجمات المعقدة والمتطورة.

لطالما كان إنشاء هذه الميزات السلوكية الخطوة الأكثر استهلاكًا للوقت واعتمادًا على الخبرة في تطوير النماذج.