في رأينا، يعكس هذا التكريم قوة IBM في تبسيط إدارة الأنظمة عبر بيئات متنوعة من خلال دمج وظائف إدارة الأنظمة.

نعتقد أن IBM Workload Automation (IWA) تتميز بقدرتها على دعم تنظيم وتنفيذ موثوق به لسير العمل المعقد على نطاق واسع. تتيح هذه القدرات للشركات إدارة آلاف الوظائف عبر بيئات مختلفة، والتكيف بشكل ديناميكي مع متطلبات الأداء، وضمان انتهاء العمليات الأساسية في الوقت المحدد.

من وجهة نظرنا، يُعَد تنسيق البيانات حالة استخدام قوية بشكل خاص لـ IBM Workload Automation (IWA). مع تسريع المؤسسات لوتيرة التحول الرقمي، تُتيح IBM Workload Automation (IWA) نقل البيانات بشكل آمن وذكي عبر المسارات من أجل التحليلات والتقارير وخدمات الأعمال. بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة المدعومة من watsonx، تدعم المنصة الجدولة التنبؤية، واكتشاف الحالات الشاذة، وتضمين القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير العمل.

كما تحسَّنت سهولة الاستخدام بفضل واجهة مُعاد تصميمها، وكتالوج تكامل أوسع، ونقل الملفات المُدار بشكل أصلي. تقلِّل هذه التحسينات من التعقيد التشغيلي وتمنح الفرق رؤية أكثر وضوحًا مع تقليل الجهد اليدوي.

يسلِّط تحليل Gartner الضوء على نضج سوق SOAP بشكل عام. في رأينا، تمنح مرونة IBM الهجينة واستمرار استثمارها في ابتكارات الذكاء الاصطناعي IBM Workload Automation القدرة على مساعدة المؤسسات في تبسيط تنظيم العمليات وتحقيق الكفاءة التشغيلية بثقة.

