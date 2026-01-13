بعد سنوات من التجارب مع الذكاء الاصطناعي العام، تتجه العديد من المؤسسات إلى النماذج المتخصصة المصممة لتحقيق دقة وكفاءة أعلى في مجالات محددة.
في تقرير حديث، استعرضت Gartner السوق الناشئ للنماذج اللغوية الخاصة بالمجالات (DSLMs) وحددت IBM على أنها "شركة معيارية" في تمكين DSLM حتى 8 ديسمبر 2025، مشيرةً إلى نماذج IBM Granite ومحفظة watsonx كعوامل تميُّز رئيسية.
وفقًا للتقرير، فإن "مزيج نماذج Granite ذات المستوى المؤسسي من IBM وقدرات منصة watsonx يعالج التحديات الأساسية في إنشاء واعتماد نماذج DSLM، مثل كفاءة النماذج الصغيرة، والانفتاح الذي يُتيح مرونة النشر، وتوفُّر بيانات نطاق عالية الجودة جاهزة للذكاء الاصطناعي، وحوكمة النماذج. ويُثبت هذا أن IBM هي حاليًا الشركة المتقدمة في سباق DSLM، من حيث تمكين نماذج DSLM المؤسسية الموثوق بها".
ترى IBM أن عام 2026 سيشكِّل نقطة تحوُّل في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حيث تُعطي المؤسسات أولوية متزايدة للنماذج المبنية والمُخصصة والمحكومة لمجالات محددة. توفِّر النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) مثل IBM Granite أساسًا لهذا النهج، ما يمكِّن المؤسسات من تخصيص الذكاء الاصطناعي بكفاءة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام الخاصة بالمجالات.
تعرِّف Gartner نماذج DSLMs بأنها "نماذج ذكاء اصطناعي توليدي (GenAI) تم إنشاؤها أو تحسينها لتلبية احتياجات صناعات أو وظائف أعمال أو فئات محددة من المشكلات".تم تصميم هذه النماذج لتحسين الدقة وتقليل الاعتماد على هندسة المطالبات المتقدمة لمجموعة أضيق من حالات الاستخدام عالية القيمة.
تلاحظ Gartner أن "النماذج اللغوية الكبيرة العامة ذات الحل الواحد المناسب للجميع، رغم مرونتها، لا تتوسع بشكل اقتصادي من حيث التكلفة، ولا تلبي الدقة والموثوقية والتحكم المطلوبين من قِبل المؤسسات".
مع نضوج مبادرات الذكاء الاصطناعي، تتجه المؤسسات بعيدًا عن تكييف عمليات الأعمال لتناسب النماذج العامة. بدلًا من ذلك، يعملون على تخصيص النماذج لتناسب بياناتهم ومهام سير العمل والبيئات التنظيمية الخاصة بهم.
تم تصميم نماذج Frontier لتكون قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام بشكل عام. تجعلها أعداد المَعلمات الهائلة قوية، لكنها مكلِّفة في التشغيل، وصعبة النشر، وغير فعَّالة في التخصيص.
تتبنّى IBM نهجًا مختلفًا مع مجموعة Granite من النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) المصممة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بكفاءة ومسؤولية. بدلًا من التحسين من أجل الوصول إلى أقصى مستوى من الحجم، تم بناء Granite ليكون صغيرًا وفعَّالًا ومفتوحًا، ما يجعل التخصيص باستخدام بيانات أي مجال أسهل بكثير وأكثر توفيرًا من حيث التكلفة، دون أن تكون النماذج مبنية مسبقًا لأي مجال بعينه.
يُتيح اتساع مجموعة Granite للمؤسسات اختيار النموذج المناسب لكل حالة استخدام، وعند تخصيصها، يمكن لهذه النماذج أن تضاهي أو تتجاوز أداء نماذج Frontier في المهام المؤسسية بتكلفة جزء بسيط فقط.
يوسِّع أحدث نماذج Granite 4.0 هذا التفوق أكثر. حيث توفِّر بنيته الهجينة كفاءة وقابلية توسُّع عالية، وتقلِّل متطلبات الذاكرة بأكثر من 70% في سيناريوهات السياق الطويل والجلسات المتعددة، مع الحفاظ على سرعة واستجابة عالية. تفوق نماذج Granite 4.0 العديد من النماذج ضمن فئتها الحجمية وحتى نماذج أكبر بكثير، في المهام الحيوية للمؤسسات مثل اتِّباع التعليمات، واستدعاء الأدوات، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).
كما تم تصميم Granite أيضًا وفق معايير رائدة في الصناعة للثقة والشفافية. وهي أول مجموعة نماذج مفتوحة تحقِّق شهادة ISO 42001، ما يعزز التزام IBM بالذكاء الاصطناعي المسؤول والمحكوم. كما حصلت المجموعة مؤخرًا على أعلى درجة تم تسجيلها على الإطلاق في مؤشر شفافية نماذج الأساس بجامعة ستانفورد، حيث بلغت درجة الشفافية 95%، بينما رفض معظم مطوِّري النماذج المشاركة مقارنةً بالعام السابق.
تقدِّم نماذج DSLM قيمة عندما تكون مستندة إلى بيانات المؤسسة، ومُطبقة في مهام سير عمل حقيقية، ومحكومة طوال دورة حياتها.
تُعَد watsonx محفظة IBM للذكاء الاصطناعي التي تعمل عبر أي سحابة أو تطبيق أو نموذج أو وكيل أو نوع بيانات، وتمكِّن المؤسسات من بناء ونشر نماذج DSLM باستخدام استثماراتها التقنية الحالية بدلًا من استبدالها.
نماذج DSLM لا تكون فعَّالة إلا بقدر جودة البيانات التي تُبنى عليها. ومع أكثر من 90% من بيانات المؤسسات غير منظمة، تساعد watsonx المؤسسات على الوصول إلى تلك البيانات وتجهيزها للذكاء الاصطناعي، ما يُتيح لهم تخصيص النماذج مثل Granite لمهام محددة. يمكن بعد ذلك تشغيل تلك النماذج المخصصة في بيئة التشغيل، لتُساهم في تشغيل الوكلاء الذين ينفِّذون الأعمال عبر المؤسسة. خلال دورة الحياة هذه، توفِّر watsonx الحوكمة اللازمة للحفاظ على أمن البيانات والنماذج والوكلاء والامتثال أثناء توسُّعها.
معًا، توفِّر Granite وwatsonx أساسًا مفتوحًا وهجينًا ومتكاملًا ومسؤولًا للذكاء الاصطناعي الخاص بالمجالات، ما يمكِّن المؤسسات من تخصيص نماذج DSLM ونشرها وحوكمتها على نطاق واسع.
عملت IBM مع آلاف المؤسسات عبر مختلف الصناعات بينما تحوِّل طرق عملها باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي. في كثير من الحالات، تمحور هذا العمل حول تخصيص النماذج لمهام محددة وتحويلها إلى حلول تشغيلية باستخدام watsonx.
في أحد الأمثلة، كانت شركة اتصالات كبرى بحاجة إلى تحليل مئات الآلاف من نصوص مكالمات خدمة العملاء يوميًا.اعتمدت في البداية على نموذج Frontier ضخم، ما أدى إلى تكاليف تشغيلية مرتفعة. ومن خلال الانتقال إلى نموذج Granite أصغر مخصص بالبيانات الخاصة بالشركة، تمكَّنت المؤسسة من خفض التكاليف بشكل كبير مع الحفاظ على الأداء المطلوب لتحليل النصوص على نطاق واسع.
وبالمثل، تستخدم UFC مسارات RAG المبنية على محتوى متخصص في المجال مع Granite وwatsonx لتشغيل Insights Engine، وهي منصة تُتيح للمستخدمين طرح أسئلة معقدة حول المباريات والمقاتلين من خلال واجهة محادثة موحَّدة.
في كل حالة، مكَّنت مجموعة نماذج Granite المخصصة وwatsonx المؤسسات من الانتقال من قدرات ذكاء اصطناعي عامة إلى أنظمة متخصصة في المجال ومصممة للإنتاج.
وفي المستقبل، تُشير Gartner إلى أن “المرحلة التالية من سباق نماذج الذكاء الاصطناعي لن تعتمد على قدرة النموذج غير المنسق أو حجمه، بل على مدى قدرة المورِّد على دمج المعرفة المنهجية والتفكير المتخصص، والحوكمة القوية، ومرونة النشر في نظام بنائي متكامل ومتماسك من خلال DSLMs”.
مع دخولنا عام 2026، سيصبح التخصص في المجال العامل المحدد لنجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. تعتقد IBM أن النجاح لن يعتمد على النماذج الفردية، بل على الأنظمة التي تُتيح التخصيص، والنشر المرن عبر البيئات الهجينة، والحوكمة طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
ستكون النماذج الصغيرة والفعَّالة والمفتوحة، إلى جانب البيانات المؤسسية عالية الجودة، والتنسيق، والحوكمة، حاسمة لنجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي في 2026 وما بعدها.
