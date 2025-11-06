تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في تقييم IDC MarketScape: التقييم العالمي لموردي تطبيقات إعداد التقارير وإدارة الامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025 (# الولايات المتحدة الأمريكية 52995025، مايو 2025).

يشير تقرير IDC MarketScape إلى نقاط قوة شركة IBM في الحصول على البيانات والتكامل، وحساب مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتسهيل التقارير وضمان الامتثال.

تقدم IBM أدوات شاملة للحصول على بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتكامل التي تدمج المعلومات من مرافق الخدمات وموردي الجهات الخارجية وأنظمة الأعمال الداخلية، ما يساعد العملاء على أتمتة التقاط البيانات وتقديم رؤى دقيقة على نطاق واسع.