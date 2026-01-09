نعتقد أن هذا التقدير يعكس تركيز IBM المستمر على تقديم حلول مبتكرة وكاملة تمكِّن المؤسسات من إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي - عبر البيئات الهجينة، والصناعات المنظمة، وأنظمة البيانات المتنوعة والمتزايدة.
تصنيف IBM كشركة رائدة في Gartner Magic Quadrant لمنصات تحليلات البيانات والحوكمة.
نعتقد أن هذا التقدير يعكس تركيز IBM المستمر على تقديم حلول مبتكرة وكاملة تمكِّن المؤسسات من إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي - عبر البيئات الهجينة، والصناعات المنظمة، وأنظمة البيانات المتنوعة والمتزايدة.
مع تسارع تبنّي المؤسسات للذكاء الاصطناعي، تتوسع متطلبات الحوكمة. لم تَعُد البيانات مقتصرة على الأنظمة المنظمة أو الفِرق المركزية. بل تمتد لتشمل المحتوى غير المنظم، ومنتجات البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تتطور باستمرار. ويجب أن تتوسع الحوكمة مع هذا الواقع.
ترتكز استراتيجية IBM لإدارة البيانات والتحليلات على watsonx، منصة IBM المفتوحة والمتكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي المصممة للبيئات الهجينة. ضمن مجموعة watsonx، يوفر watsonx.data intelligence أساسًا موحَّدًا لإدارة أصول البيانات، بينما يوسِّع watsonx.governance نطاق الحوكمة ليشمل نماذج الذكاء الاصطناعي وسير العمل.
معًا، تساعد هذه الإمكانيات المؤسسات على تطبيق حوكمة متسقة على كلٍّ من البيانات والذكاء الاصطناعي - دعمًا للثقة، والشفافية، والامتثال على مدار دورة الحياة بأكملها.
مع watsonx.data intelligence، تجمع IBM قدرات الحوكمة المدمجة مسبقًا -بما في ذلك فهرسة البيانات، وتتبُّع الأصول، وإدارة منتجات البيانات- في تجربة موحَّدة ومتكاملة.
تمكِّن طبقة البيانات الوصفية المشتركة مع watsonx.governance المؤسسات من إدارة الحوكمة عبر البيانات المنظمة وغير المنظمة، بالإضافة إلى أصول الذكاء الاصطناعي، باستخدام سياسات وضوابط متسقة. أصبح هذا النهج الموحَّد أكثر أهمية مع انتقال أنظمة الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى الإنتاج.
تطبِّق IBM الذكاء الاصطناعي الوكيل للمساعدة على تبسيط عمليات الحوكمة وتوسيع نطاقها. تدعم القدرات الموجودة في watsonx.data intelligence وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يساعدون المستخدمين في العثور على البيانات الموثوق بها وفهمها واستخدامها عبر التفاعل باللغة الطبيعية - دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة.
تساعد هذه التجارب المدعومة بالوكلاء مستخدمي البيانات على العمل بشكل أكثر استقلالية، مع تقليل العبء التشغيلي على فِرق الحوكمة والهندسة. أشارت Gartner إلى ابتكارات IBM في هذا المجال، بما في ذلك المساعدون الوكلاء، ودعم تنسيق البيانات غير المنظمة وتتبُّع دورة حياة البيانات، والكشف المتقدم عن الحالات الشاذة باستخدام عمليات فحص الاستقرار التاريخية.
تم تصميم معظم أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي لتعمل في ظروف مثالية. بينما تم بناء IBM لدعم المؤسسات التي تعمل تحت رقابة تنظيمية مستمرة، حيث يجب أن تصمد الحوكمة أمام الضغوط الواقعية على مستوى البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
مع watsonx، تكون ضوابط الحوكمة مدمجة، مؤتمتة وقابلة للتدقيق - ليست يدوية، ولا ملحقة بعد التنفيذ، ولا مطبقة بأثر رجعي. إذ يتم دمج السياسات وتتبُّع دورة حياة البيانات والإشراف مباشرةً في طريقة إنشاء البيانات والذكاء الاصطناعي وإدارتها واستخدامها.
يساعد هذا النهج على تحويل الامتثال من مجرد ممارسة دورية إلى قدرة تشغيلية مستمرة. تصبح الحوكمة جزءًا من مهام سير العمل اليومية، بدلًا من أن تكون اضطرابًا يحدث فقط عند التدقيق أو وقوع الحوادث.
بالنسبة إلى العملاء، تتم ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة، حيث تقضي الفِرق وقتًا أقل في التحضير للتدقيق ووقتًا أكبر في تقديم قيمة الأعمال. تتم معالجة المخاطر في وقت مبكر - قبل أن تتحول إلى نتيجة أو تصعيد أو عنوان رئيسي.
تواصل شركة IBM الاستثمار في تنظيم منتجات البيانات بشكل مستقل، والحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الموحَّدة للبيانات المنظمة وغير المنظمة. نعتقد أن هذا التقدير يعكس التزام شركة IBM المستمر بمساعدة المؤسسات على بناء أسس موثوق بها للبيانات والذكاء الاصطناعي اليوم وفي المستقبل.
اكتشِف كيف تساعد IBM المؤسسات على إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
تُعَد كلٌّ من Gartner وMagic Quadrant علامتين تجاريتين لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. لا تصادق Gartner على أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار مورِّدين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. تتضمن منشورات Gartner آراء قسم رؤى الأعمال والتكنولوجيا في Gartner، ولا ينبغي اعتبارها بيانات حقيقية. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. تم نشر هذا الرسم البياني بواسطة شركة .Gartner, Inc كجزء من وثيقة بحثية أوسع، ويجب تقييمه ضمن سياق الوثيقة كاملة. وثيقة Gartner متاحة عند الطلب من IBM.