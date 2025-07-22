تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لتقييم مورِّدي برامج GRC العالمية لعام 2025.

22 يوليو 2025

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Sampreeth Kumar

Product Marketing Manager, OpenPages

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم مورِّدي برامج الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال العالمية لعام 2025 (الوثيقة رقم US53615325، يونيو 2025).

نحن نؤمن أن هذا التقدير يؤكِّد على قدرات IBM OpenPages الشاملة ومجموعة الميزات القوية والرؤية الاستراتيجية لمساعدة المؤسسات على التعامل مع متغيرات مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال الذي يزداد تعقيدًا.

يقول Phil Harris، مدير أبحاث خدمات وبرمجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال: "يُظهر IBM OpenPages قدرات استثنائية في إدارة المخاطر المتكاملة، مع تميُّز خاص في التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأتمتة الامتثال التنظيمي". "لقد وضعتهم رؤيتهم الاستراتيجية وتنفيذهم الفعَّال في موقع الريادة ضمن مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على مستوى المؤسسة".

فهم منهجية IDC MarketScape

يقدِّم إطار عمل تقييم IDC MarketScape الصارم تقييمًا موضوعيًا من طرف ثالث يمكن للمؤسسات الاعتماد عليه عند اتخاذ قرارات تقنية GRC.

  • تقييم شامل للموردين: شمل التحليل تقييم مزوّدي خدمات GRC عبر العشرات من معايير القدرات والاستراتيجية.
  • التحقق من العملاء: أتاحت المقابلات المباشرة مع العملاء الحصول على رؤى عملية حول نجاح التنفيذ، والعائد على الاستثمار، والدعم المستمر.
  • تقييم الجاهزية للمستقبل: تم تقييم المورِّدين ليس فقط على أساس العروض الحالية، بل أيضًا على رؤيتهم وخططهم المستقبلية لمواجهة تحديات المخاطر الناشئة.
  • عوامل التواجد في السوق: شَمِل التقرير حصة السوق، ومسار النمو، ومدى الانتشار الجغرافي.
  • الابتكار التكنولوجي: تم إيلاء اهتمام خاص لقدرات الذكاء الاصطناعي، وإمكانات التكامل، وقابلية التوسع.

ماذا يعني هذا التقدير؟

وفقًا للتقرير:

"يوفر IBM OpenPages قدرة شاملة لإدارة GRC عبر المؤسسة، مع جميع الميزات التي يمكن أن تستفيد منها مؤسسة GRC متكاملة. يتضمن OpenPages أيضًا التكامل مع watsonx.ai، إطار عمل IBM للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي، الذي تعمل الشركة على دمجه بقوة في المنصة لتسهيل مهام المستخدمين، وتوليد رؤى فريدة، وزيادة الموضوعية، وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ.

تمكِّن وظائف الذكاء الاصطناعي المستخدمين من توليد مخرجات مثل ملخصات المخاطر، وسرد الضوابط، وتقارير التقييم بأدنى قدر من الإدخال اليدوي، ما يقلل بشكل كبير الوقت اللازم لمهام التوثيق الروتينية. تدعم بنية المنصة إنشاء نماذج أولية ونشرًا سريعًا لحالات الاستخدام الجديدة، مع القدرة على تكوين وتشغيل سير العمل خلال أيام قليلة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في البيئات الخاضعة للتنظيم، حيث تكون الشفافية وقابلية التدقيق والتتبُّع للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أمرًا حيويًا". 

تأثير حقيقي في الأعمال

تعتمد المؤسسات الرائدة في الخدمات المالية والرعاية الصحية وغيرها من الصناعات المنظمة على OpenPages من أجل:

  • تقليل تكاليف الامتثال مع تحسين الفاعلية.
  • الحصول على رؤية في الوقت الفعلي للمخاطر الناشئة.
  • تبسيط عمليات إعداد التقارير التنظيمية.
  • تمكين اتخاذ قرارات إدارة المخاطر القائمة على البيانات.

الطريق إلى الأمام

في ظل بيئة المخاطر المتغيرة اليوم، وجود شركة رائدة مثل IBM إلى جانبك يعني امتلاك القدرة على مواكبة التغييرات التنظيمية مع تحسين عمليات إدارة المخاطر. نعتقد أن هذا التقدير من IDC MarketScape يؤكِّد التزام IBM المستمر بالابتكار في هذا المجال الحيوي.

اكتشِف كيف يستطيع IBM OpenPages تحويل أسلوبك في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. اطَّلِع على مقتطف من التقرير هنا واكتشِف بنفسك لماذا يواصِل محللو الصناعة تصنيف IBM كشركة رائدة في حلول GRC.

