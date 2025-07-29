29 يوليو 2025
تواصِل IBM ريادتها في سوق البرمجيات الوسيطة بين الأعمال (B2B)، والذي يشمل التكامل ونقل الملفات المُدارة بين الأعمال. حصلت حلول IBM للتكامل بين الأعمال (B2B) على أعلى التقييمات في تقرير IDC الجديد، MarketScape: Worldwide Business-to-Business (B2B) Middleware 2024 Vendor Assessment.
كان IBM Sterling B2B Integration Suite هو الحل الأساسي الذي تم تقييمه في هذا التقرير، مع تضمين القدرات الإضافية لجميع الحلول المرتبطة في محفظة حلول التكامل بين الأعمال من IBM.
توفِّر هذه المجموعة القوية مجموعة شاملة من القدرات المصممة لمعالجة كل جانب من جوانب التحديات التي تواجهها بشأن التكامل بين الأعمال. والعناصر الأساسية التي تجعل IBM Sterling B2B Integration Suite الخيار الموثوق به للأعمال حول العالم هي:
كما أكَّد التقرير السنوي أيضًا على التزام IBM بحل مشكلات العملاء والمضي قُدُمًا في تطوير:
بالإضافة إلى ذلك، تُتيح IBM Hybrid iPaaS للعملاء البناء والنشر في أي مكان مع امتثال أسهل وتحكُّم أفضل ومساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي دون كتابة تعليمات برمجية، ما يساعد على زيادة الإنتاجية.
تعمل الحلول المصممة لتأمين وتبسيط الأحجام الكبيرة من التفاعلات المهمة بين مؤسسة العميل ومورِّديها وعملائها وشركاء التداول الآخرين على تحسين هذه التفاعلات، والتكامل بسلاسة عبر الأنظمة والتطبيقات - ما يحقق احترامًا كبيرًا للقدرات المتقدمة والمراقبة، والقدرة على التكيف لتلبية احتياجات المؤسسة والمرونة.
كما تميزت شركة IBM أيضًا بمرونتها في وقت التشغيل من خلال واجهات مختلفة ومجموعة كبرى من الخبراء، ما يُتيح للعملاء الاستفادة من الحل بطريقة تناسب احتياجات مؤسستهم والعمل مع IBM كشريك للتغلب على تحديات المؤسسة، ما أدى إلى تنفيذ العديد من عمليات النشر طويلة الأمد وزيادة رضا العملاء. شَمِل تقرير IDC ثلاثة عشر مزوِّدًا عبر سبعة عشرة فئة، وفي هذا تأكيد على ريادة IBM في حلول البرمجيات الوسيطة للتكامل بين الأعمال.
يأتي هذا التقدير من IDC وسط التزام IBM تجاه عملائها وبناء القدرات لتلبية طلب السوق. تتمثل رؤية IBM في حلول البرمجيات الوسيطة للتكامل بين الأعمال في تحسين تجربة المستخدم من خلال "الطريق السريع للتكامل" الجديد وحلول الذكاء الاصطناعي، التي تعزز الوضع الأمني وتبسِّط التفاعلات الحيوية للأعمال، ما يمكِّن المستخدمين من الحصول على رؤى ومرونة، ويُتيح لمؤسساتهم أن تكون مرنة، وقابلة للتوسع، ومحسَّنة لمواجهة بيئة الأعمال المعقدة الحالية التي تتسم بالتغير المستمر، ومتطلبات الأمان والامتثال الجديدة، وزيادة عدد الشركاء التجاريين وعمليات نقل الملفات.