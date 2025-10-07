الإعلان عن IBM® Project Bob: شريكك في الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات أسرع وأكثر ذكاءً.

تم تصميم Project Bob لينسجم مع طريقتك في العمل، فهو يتكيف مع سير عملك من التصميم حتى النشر. سواء أكنت تعمل على تحديث الأنظمة القديمة أو بناء شيء جديد بالكامل، يساعدك Bob على إصدار كود عالي الجودة بسرعة أكبر.

مع سير العمل الوكيل والأمان المدمج ومرونة النشر من فئة المؤسسات، لا يقتصر دور Bob على أتمتة المهام فحسب - بل يحوِّل دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل. من مشاريع تحديث الأنظمة إلى بناء التطبيقات الجديدة، يجعل Bob عملية التطوير أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة.