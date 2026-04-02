تعزز IBM Planning Analytics as a Service ثقة المؤسسات من خلال امتثال SOC 2 وتقييم IRAP.
تعلن شركة IBM عن إنجازات جديدة في مجالي الأمن والامتثال لخدمة IBM Planning Analytics as a Service، مما يعزز دورها كحل تخطيط موثوق للمؤسسات التي تعمل في بيئات خاضعة للتنظيم والقوانين وتهتم بإدارة المخاطر.
تعكس بيانات التخطيط اليوم أكثر من مجرد أرقام. تشير التوقعات وخطط رأس المال وسيناريوهات القوى العاملة إلى أماكن استثمار المؤسسات وكيف تستعد القيادة للمستقبل. وفي هذا السياق، فإن الحوكمة ليست مجرد شرط للامتثال، بل هي أولوية تجارية.
ومع إضافة امتثال SOC 2 وتقييم IRAP على مستوى PROTECTED، توفر IBM Planning Analytics as a Service مستوى أقوى من الطمأنينة إلى أن بيئات التخطيط تظل آمنة، وخاضعة للضبط، وجاهزة للتدقيق مع توسعها.
تم تصميم IBM Planning Analytics as a Service لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق التخطيط مع الحفاظ على التحكم. تعزز هذه التحديثات الأخيرة حقيقة أن الضوابط تُطبق باستمرار، وأن التعاون يظل محكوماً، وأن الجاهزية للتدقيق مدمجة في المنصة.
مع توسع التخطيط عبر مختلف الوظائف والمناطق الجغرافية، يمكن للمؤسسات الحفاظ على نهج ثابت للحوكمة دون إدخال تعقيدات إضافية. يمكن لفرق الأمن الاعتماد على ضوابط راسخة، بينما يمكن لفرق التخطيط توسيع نطاق الاستخدام بكل ثقة.
وقد حققت IBM Planning Analytics as a Service، المتاحة على AWS وAzure، تقييم IRAP، بما يثبت ملاءمتها للصناعات شديدة التنظيم ولمؤسسات القطاع العام.
هذا يساعد المؤسسات على الحد من حالة عدم اليقين عند تقييم الوضع الأمني، والمضي قدماً بكفاءة أكبر في إجراءات الاعتمادات التنظيمية، والحفاظ على مسؤوليّة واضحة تجاه ضوابط الحماية. كما أنه يدعم مناقشات الحوكمة على المستوى التنفيذي، حيث تكون الشفافية والضمان أمرًا بالغ الأهمية.
أصبحت IBM Planning Analytics as a Service الآن متوافقة مع معايير SOC 2، مما يوفر مصادقة مستقلة عبر مجالات الأمن، والتوافر، والسرية.
وهذا يعكس المراقبة المستمرة والانضباط التشغيلي بدلاً من الحصول على شهادة لمرة واحدة. تستفيد المؤسسات من أدلة أكثر ووضوحاً ومعيارية، مما يدعم عمليات التدقيق، وإجراءات المشتريات، وتقييمات مخاطر الطرف الثالث.
يمكن أن يساعد الامتثال لمعايير SOC 2 في تسريع عملية تسجيل الموردين وتقليل الجهد المبذول للاستجابة لمراجعات الأمن. يدعم اختبار الاختراق المنتظم بشكل أكبر الإدارة الاستباقية للمخاطر.
تتطلب تخطيطات المشاريع الكبرى تنسيقاً بين قطاعات المالية، والموارد البشرية، والعمليات، والفرق الإقليمية، وغالباً ما يتم ذلك باستخدام بيانات حساسة.
ومع استكمال امتثال SOC 2 وتقييم IRAP، تستطيع المؤسسات توسيع نطاق التخطيط عبر الفرق والمناطق الجغرافية، مع الحفاظ على حوكمة قوية. كما يمكن إنجاز مراجعات الأمن والامتثال بكفاءة أكبر، مما يسهم في تقليص التأخيرات التي كثيرًا ما تُبطئ اعتماد الحل.
مع امتثال SOC 2 واستكمال تقييم IRAP، توفر IBM Planning Analytics as a Service مستوى الثقة الذي تتوقعه المؤسسات من منصة تخطيط حديثة.
توفر هذه المنصة بيئة تخطيط قابلة للتوسع ومتوافقة مع تطلعات قطاع الأعمال والمتطلبات التنظيمية على حد سواء، مما يتيح لفرق العمل التركيز على اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق نتائج أجود، مع ضمان الحفاظ على آليات قوية للحوكمة والرقابة.
