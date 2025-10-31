تسمية شركة IBM كرائد في تقرير Gartner Magic Quadrant لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال، قادة الضمان لأدوات IBM OpenPages

تم اختيار شركة IBM كرائد في تقرير Gartner® Magic Quadrant لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، قادة الضمان لصفحات IBM OpenPages.
بالنسبة لنا، يعكس هذا التقدير كيف عملنا جنبًا إلى جنب مع عملائنا لتحديث ممارسات الحوكمة والمخاطر والامتثال - باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات لمساعدتهم على الاستجابة للمخاطر بمزيد من المرونة والثقة.
وقد اعترف تقييم Gartner بشركة IBM «لقدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية».
نعتقد أن هذا الاعتراف يؤكد على ثلاث نقاط قوة دائمة في نهجنا:
تساعد هذه القدرات مجتمعةً عملاءنا على تحويل الحوكمة والامتثال من التزام إلى ميزة استراتيجية — وهذا ما نعتقد أنه يميز شركة IBM في مشهد الحوكمة والامتثال المتطور.
بدأت رحلة IBM في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال من خلال الاستحواذ على OpenPages في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتطويرها من أداة امتثال قوية إلى منصة حوكمة، وحوكمة الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم إدارة المخاطر المؤسسية الحديثة.
يقول Sripriya Srinivasan، المدير العام لمنتجات البرمجيات، دعم البرمجيات وهندسة موثوقية الموقع (SRE): "منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحن نعيد تصور كيفية عمل الحوكمة والمخاطر والامتثال - حيث قمنا بتضمين الذكاء الاصطناعي والأتمتة في OpenPages لجعل إدارة المخاطر أسرع وأكثر ذكاءً وترابطًا عبر المؤسسة".
كانت IBM من بين أوائل مزودي خدمات الحوكمة والمخاطر والامتثال، الذين نجحوا في دمج الذكاء الاصطناعي في منصتهم - بدءًا من عام 2016 - واستمررنا في الريادة بمسؤولية منذ ذلك الحين. في عام 2023، قدمنا إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) إلى OpenPages، ما يتيح للعملاء أتمتة العمليات الرئيسية لحوكمة الحوكمة والرقابة والشفافية مثل تعيين الضوابط وجمع الأدلة والوثائق. وأدت هذه الابتكارات إلى تحويل إدارة المخاطر والامتثال من الإشراف اليدوي إلى وظيفة ذكية تعتمد على الرؤية وتعمل على تسريع كيفية استجابة المؤسسات للتغيير.
واستنادًا إلى هذه التطورات، طورت شركة IBM الآن قدرات الذكاء الاصطناعي العميل التي تمكّن الوكيل الذكي من تقديم توصيات بشأن إمكانية تطبيق الامتثال - مما يعزز الأتمتة والرؤية في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال.
بالتعاون مع منصة IBM watsonx.governance، تساعد OpenPages العملاء على تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول على نطاق واسع، وتوفر الإشراف على كل من مخاطر الأعمال التقليدية وتحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي الناشئة.
لم يعد أيٌّ من الحوكمة والمخاطر والامتثال تُدار بمعزل عن بعضها البعض، بل أصبحت الآن تشمل تكنولوجيا المعلومات والعمليات والتمويل والشؤون القانونية والاستراتيجية. ارتباط هذه الفرق من خلال البيانات المشتركة والأتمتة أمر ضروري.
إن الذكاء الاصطناعي يعمل على تغيير الطريقة التي يتم بها إنجاز هذا العمل. في الماضي، كان يُنظر إلى الحوكمة والمخاطر والامتثال على أنها مجرد رد فعل، لكن أصبحت الآن استباقية وتنبؤية - مما يتيح للمؤسسات تحديد المخاطر المحتملة قبل تفاقمها، وتحسين الضوابط بشكل ديناميكي، وتحسين سرعة القرار ودقته مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على النتيجة النهائية.
في مختلف الصناعات، تُظهر أبحاث شركة IBM أن المؤسسات تعيد التفكير في كيفية إدارة المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي:
ويحدث هذا التحول بالفعل في جميع أنحاء قاعدة عملائنا.
ويقود عملاؤنا هذا التغيير - باستخدام IBM OpenPages لتبسيط الامتثال وربط البيانات وتعزيز رؤية المخاطر على مستوى المؤسسة.
في الخدمات المالية، تبنت CNP Vita Assicura- وهي إحدى شركات التأمين الرائدة في إيطاليا - حل IBM OpenPages لتحديث إطار عمل الامتثال والمخاطر المؤسسية لديها. فمن خلال أتمتة عمليات التقييم للمخاطر وإضفاء الطابع المركزي على أنشطة الرقابة، تمكنت شركة التأمين من تقليل متطلبات إدخال البيانات بنسبة تصل إلى 70%، وتحسين كفاءة إعداد التقارير، وتعزيز الرؤية عبر وحدات أعمالها. وكانت النتائج هي زيادة الشفافية والاتساق والاستعداد للتدقيق عبر المؤسسة.
في قطاع الطاقة والنقل، دخلت Navigator Gas- الشركة المالكة والمشغلة الرائدة لناقلات الغاز المسال - في شراكة مع شركة IBM وDeloitte لتنفيذ منصة Deloitte Sense، وهي منصة متعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال ومخصصة حسب العميل ومبنية على IBM OpenPages. حيث تعمل هذه المنصة على مركزية سير عمل الامتثال، وتتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقد ساعدت الشركة على خفض رسوم التدقيق الداخلي بأكثر من 50% مع تحسين التعاون بين فرق العمل الداخلية والمدققين الخارجيين.
ويعكس هؤلاء العملاء اتجاهًا أوسع نطاقًا: فالمؤسسات لا تستخدم IBM OpenPages لتلبية متطلبات الامتثال فحسب، بل لإطلاق المزايا الاستراتيجية - مما يعني تحويل الحوكمة وإدارة المخاطر إلى محركات للمرونة والنمو.
تظل IBM OpenPages هي الحل المفضل للشركات ذات متطلبات حوكمة متقدمة وبيئات تنظيمية معقدة وبرامج إدارة مخاطر المؤسسات الناضجة. حيث تدعم بنيتها التكامل عبر الأنظمة وتُمكِّن قادة المخاطر من إدارة الضوابط وإطار العمل بشكل متسق عبر المؤسسة.
من خلال تطبيق الدروس المستفادة من العمل مع الشركات العالمية، قامت شركة IBM بتوسيع نطاق عروض البرمجيات كخدمة (SaaS) لجعل هذه القدرات نفسها متاحة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الحجم. حيث تعمل هذه العروض على تقليل التكلفة وتعقيدات التنفيذ مع تمكين الوقت المناسب للقيمة من خلال النشر الفعال وقابلية التوسع المدمجة. ومع تطور التوقعات التنظيمية وتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، تظل IBM ملتزمة بمساعدة العملاء على إدارة المخاطر بذكاء وبناء الثقة من خلال التصميم - من خلال الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتنفيذ المبسَّط والاعتماد المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
بالنسبة لنا، يؤكد هذا التكريم من مؤسسة Gartner على نجاح عملائنا والتزامنا المشترك بتطوير الحوكمة الذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
استكشف كيف ساعد كل من IBM OpenPages وIBM watsonx.governance المؤسسات على تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
تم نشر هذا الرسم البياني بواسطة شركة .Gartner, Inc كجزء من وثيقة بحثية أوسع، ويجب تقييمه ضمن سياق الوثيقة كاملة. وثيقة Gartner متاحة عند طلبها من شركة IBM.
تقرير Magic Quadrant من Gartner لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال، قادة تأكيد الجودة، بقلم Joel Backaler وDevanshu Mehrotra 27، أكتوبر 2025
لا تصادق شركة Gartner على أي بائع، أو منتج، أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها البحثية، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار مورِّدين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. بل تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مجموعة جارتنر البحثية والاستشارية ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات حقائق. وتُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.
تُعَد GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وحول العالم، وتُعَد Magic Quadrant علامة تجارية مسجلة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها وتُستخدَم هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.