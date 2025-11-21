تتوسع خدمة IBM OpenPages as a Service إلى IBM Cloud Germany، مما يعزّز قدرات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) المتمركزة حول الاتحاد الأوروبي.

أصبحت خدمة IBM OpenPages as a Service متاحة الآن من مركز بيانات IBM Cloud Germany، ما يمثّل توسّعًا مهمًا لمكانتنا العالمية في خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS).

يضيف هذا النشر قدرات إضافية داخل أوروبا القارية ويزوّد المؤسسات بحل للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مصمَّم لتلبية التوقّعات المتطوّرة للأداء والأمان وتخزين البيانات.

ويعكس طرح IBM Cloud Germany استثمار IBM المستمر في خيارات السحابة الإقليمية، بما يضمن لعملائنا في مختلف دول الاتحاد الأوروبي حرية اختيار مكان وكيفية استضافة أحمال تشغيل إدارة المخاطر لديهم دون التضحية بالمرونة أو بقابليّة التوسّع.